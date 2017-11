El equipo de Santiago Castaño ganó, goleó y gustó. Sin embargo, no pudo lograr su objetivo de permanecer en la Primera E del Torneo Metropolitano debido a la victoria de Santa Bárbara "D", que lo deja entre los tres últimos de la Zona 2 "E-F".

El desenlace de la 10ª fecha de la Zona 2 de la "Reubicación E-F" fue agridulce para el equipo de primera división femenino de hockey sobre césped del Campana Boat Club. Tanto el rendimiento del equipo ante Pucará "C" como el resultado obtenido fueron muy satisfactorios: fue 5 a 0, ganando desde muy temprano, y superando a su rival en todas las líneas. Además, fue la tercera fecha consecutiva sin derrotas para el equipo celeste y la segunda victoria en fila.

Sin embargo, la victoria de Santa Bárbara "D" ante Almafuerte por 1 a 0 cortó toda chance del CBC de mantenerse en la Primera E del Torneo Metropolitano. Es que con esos tres puntos, Santa Bárbara "D", que ocupa la novena posición, mantuvo la diferencia de cuatro sobre las campanenses a falta de solo una fecha.

Por esto, el CBC jugará el año que viene en la Primera F. Es que los equipos que terminan ubicado entre el primer y el noveno puesto de esta Zona 2 de la Reubicación "E-F" jugarán el año próximo en la categoría E, mientras que los tres últimos disputarán el 2017 en la Primera F.

Los goles del Campana Boat Club ante Pucará "C" los convirtieron Camila Pérez Johanneton (2), María Eugenia Díaz, Sofía González y la atacante Damiana Pinto.

El plantel del Boat Club lo completaron Romina Guerrero (arquera), Agustina Mayer (capitana), Vanesa Águila, Lucía Barczyasky, Bárbara Brezzi, Oriana Comuzzi, Candela Corrata, Julieta Dabusti, Melina Dabusti, Agustina Ibáñez, Fátima Lievtier, Florencia Núñez y Camila Tenembaum.

Los restantes resultados de la fecha fueron: Almafuerte 0-1 Santa Bárbara ´´D´´; Belgrano Athletic Club ´´C´´ 1-3 San Cirano ´´B´´; Belgrano Day School 0-3 Pueyrredón; Club Universitario de Buenos Aires ´´B´´ 1-0 Liceo Naval ´´B´´; y Los Andes 4-2 San Isidro Club ´´C´´

La próxima fecha, la 11ª y última del torneo, se jugará en su integridad el domingo 19 y tendrá los siguientes partidos: Campana Boat Club vs. Club Universitario de Buenos Aires "B"; Santa Bárbara ´´D´´ vs. Los Andes; San Isidro Club ´´C´´ vs. Pucará ´´C´´; Liceo Naval ´´B´´ vs. Belgrano Day School; Pueyrredón vs. Belgrano Athletic Club ´´C´´; y San Cirano ´´B´´ vs. Almafuerte.

En tanto, las posiciones de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" quedaron de la siguiente manera: 1) Liceo Naval, 22 puntos; 2) Los Andes y Pueyrredón, 18 puntos; (4) Club Universitario de Buenos Aires ´´B´´ 16 puntos; 5) Belgrano Day School, Almafuerte, San Cirano y San Isidro Club "C" 15 puntos; 9) Santa Bárbara "D", 13 puntos; 10) Belgrano Athletic Club "C", 10 puntos; 11) Campana Boat Club, 9 puntos; 12) Pucará "C", 0 puntos.

DIVISIONES INFERIORES

La tira de divisiones inferiores del Campana Bota Club ganó todos sus partidos ante Pucará C el último sábado:

-Intermedia: 5 a 0 (Oriana Comuzzi -3-, Sofía González y Catalina Tapia)

-Quinta: 2 a 1 (Lucía Gelosi y Catalina Tapia)

-Sexta: 4 a 2 (Caterina Cinquini, Lucía Gelosi, Florencia González y Fátima Tenembaum).

-Séptima: 4 a 0 (María del Pilar González x2, Sofía Bianchini y Agustina García).

-Octava: 5 a 1 (Milagros Bizani, Dana Corazzini Notari, Gina Santa María y Bianca Tirabasso)

-Novena: 10 a 2 (Pia Dell Acqua -5-, Ana Paula Galiano Juroczko -2-, Abril Borghetti, Milagros Gil y Delfina Prados)