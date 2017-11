La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/nov/2017 Nacional B:

Publicidad El partido se jugará el lunes 20.30 en el estadio municipal de Tandil. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya informó las designaciones de árbitros para la novena fecha del campeonato del Nacional B y, entonces, para el partido que Villa Dálmine disputará como visitante frente a Santamarina de Tandil quedó confirmado Pablo Díaz. Será la primera vez en la temporada que Díaz dirija al Violeta, aunque ya lo ha hecho en cuatro oportunidades en temporadas anteriores. La última vez fue derrota 2-1 como visitante frente a Gimnasia de Jujuy en abril de este año. Antes, también estuvo en la victoria en Caballito sobre Ferro (3-1 el 19 de abril de 2016), en el empate sin goles como local frente a All Boys en febrero de 2016; y en la victoria 2-1 sobre los de Floresta en Campana de mayo de 2015. El encuentro frente a Santamarina se jugará el lunes 20, fecha en la que Villa Dálmine estará cumpliendo 60 años de su fundación. Será desde las 20.30 horas en el estadio municipal de Tandil, cuyo terreno de juego ya despertó consideraciones previas por sus malas condiciones. Para ese lunes, el equipo de Felipe De la Riva podría perder el liderazgo del campeonato porque Agropecuario de Carlos Casares recibirá el sábado a Mitre de Santiago del Estero y tendrá la posibilidad de superarlo en caso de vencer al elenco santiagueño (en cambio, Juventud Unida de Gualeguaychú cierra la jornada el lunes). En cuanto a la programación de las próxima fechas, Villa Dálmine recibiría a Nueva Chicago el domingo 26, aunque todavía no está confirmado porque el partido sería uno de los televisados de la décima jornada.

Foto: Twitter @VilladalmineOk NACIONAL B – FECHA 9 SÁBADO - 17.00 horas: Agropecuario vs Mitre (SdE) / Maximiliano Ramírez - 17.05 horas: Nueva Chicago – Sarmiento, Árbitro: Ramiro López DOMINGO - 17.00 horas: Brown (A) vs Independiente Rivadavia / Bruno Bocca - 17.00 horas: Guillermo Brown vs Aldosivi / Gerardo Méndez Cedro - 17.00 horas: Flandria vs All Boys / Pablo Dóvalo - 17.00 horas: Almagro vs Boca Unidos / Sebastián Ranciglio - 18.00 horas: San Martín vs Quilmes / Pablo Echavarría - 19.00 horas: Estudiantes (SL) vs Gimnasia (J) / Luis Álvarez LUNES - 17.00 horas: Deportivo Riestra vs Los Andes / Cristian Cernadas - 19.00 horas: Instituto vs Atlético de Rafaela / Alejandro Castro - 20.30 horas: Santamarina vs Villa Dálmine / Pablo Díaz - 21.05 Juventud Unida (G) vs Deportivo Morón (TV) / Yamil Possi Libre: Ferro Carril Oeste DERROTA DE LA RESERVA ANTE FLANDRIA Ayer por la mañana, la Reserva de Villa Dálmine cayó 1-0 ante Flandria en un partido disputado en el estadio de Mitre y Puccini que se definió por un gol de Julián Argüello a los 17 minutos del primer tiempo. Con esta derrota, el equipo Violeta sigue en la línea de los ocho puntos y aún debe el partido postergado de la primera fecha frente a Quilmes, suspendido por las inclemencias climáticas. Ante Flandria, el conjunto dirigido por Raúl Balmaceda formó con José Castellano; Cristian Enríquez, Marcelo Tinari, Marcos Martinich, Lucas Medina; Nicolás Colombano (Jesús Portillo), Augusto Colaneri (Franco Costantino), Federico González, Alfredo Dinelli (Thomas Solís); Gastón Martiré y Francisco Nouet. La próxima presentación de la Reserva de Villa Dálmine el miércoles 22 frente a Sarmiento en Junín. #Árbitro | Pablo Díaz dirigirá el partido frente a @clubsantamarina, correspondiente a la 9° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/VGV0REO2AY — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 14 de noviembre de 2017 #PróximoPartido | Villa Dálmine jugará como visitante el lunes desde las 20.30 horas frente a @clubsantamarina. #VamosViola. pic.twitter.com/izUAMP0QXN — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 14 de noviembre de 2017

