La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/nov/2017 Semanario del Pescador:

El Club del Atado

Por Luis María Bruno







Continuando con nuestra recorrida por la 26ª Feria Internacional de Caza, Pesca y Outdoors o como más comúnmente la conocemos "Feria de Armas 2017", llegamos al stand de Punto 0, donde nos encontramos con una de sus encargadas, Grissel, quien nos mostró y asesoró sobre todo lo que tiene que ver con las carpas automáticas: las que se abren en tres segundos con sobretecho que se pueden utilizar también como gazebos. Las mismas soportan una columna de agua de 3.000 LPU en la parte superior y 10.000 en la base, siendo un producto de alta calidad de tela polyester resistente al agua con entrada y salida de ambos lados y mosquitero. Estas nuevas carpas automáticas vienen para 2 y 4 personas. Casi al retirarnos de la feria encontramos a Ariel en su stand El Club Del Atado. Allí nos comentó que es un canal que creó en You Tube donde desde hace algunos años sube el armado de moscas ya testeadas previamente para que la gente pueda atar y disfrutar de lo que es el atado y pesca con moscas. Justamente lo encontramos a Ariel atando un sabalito de su creación que le rindió muy bien en el río en aguas limpias, el cual lleva un poco de lastre rindiendo muy bien y está atado en un anzuelito 3/0 siendo ésta una mosca muy liviana. Recordemos que en estos momentos la pesca con mosca está al alcance de todas las personas con lo cual no solo podemos capturar salmónidos sino que también se obtienen muy buenos resultados con dorados, tarariras, chafalotes y pejerreyes, entre otros. Nuevamente felicitamos a la empresa Roberto Santi y Asociados por la realización de esta 26ª Feria de Armas, la que además de mantenernos al tanto de la últimas novedades del sector hace que nos podamos encontrar con los colegas de distintos medios radiales y televisivos en donde tenemos la oportunidad de estrecharnos en un abrazo y compartir gratos momentos de charlas, experiencias y conocimientos. Como siempre, todo lo comentado se puede ver en nuestro programa televisivo de esta semana a través de nuestra página www.semanario pescador.com.ar, en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y en www.campanateve.com.ar donde podes bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Y enteráte del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los jueves de 20 a 22 horas con la conducción y dirección general de Luis María Bruno, con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca; Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del Partido de la Costa y de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil, de Planeta Pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 o también encontranos en www.semanariopescador.com.ar las 24 horas del día.

