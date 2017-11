La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/nov/2017 Encuentro Solidario:

El equipo senior de Boca Juniors jugará este sábado frente a un combinado de Puerto Nuevo







El encuentro comenzará a las 11 de la mañana en el estadio Carlos Vallejos. La entrada será un alimento no perecedero. Este sábado, desde las 11 de la mañana, el equipo de fútbol senior de Boca Juniors se presentará en nuestra ciudad para enfrentar a un combinado de ex jugadores de Puerto Nuevo. El evento, organizado "El Movimiento Boquense - Te llevo en el Alma", junto a la Municipalidad de Campana, se realizará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y la entrada será la entrega de un alimento no perecedero. Por el lado del Xeneize, los organizadores anuncian al campanense Ariel Rosada, Luis Medero, Matías Arce, José Luis Villareal, Richard Tabares, Claudio Di Natale, Claudio Benetti, Adrián Guillermo y Daniel Tilger, entre otros, quienes serán dirigidos por Sergio Giachello En tanto, por el lado de Puerto Nuevo estarán presentes: Damián Rivas Karlic, Rubén Stella, Marcelo Tellería, Maximiliano Guglielmo y Nolberto "Titi" Miño. La dirección técnica del combinado "Portuario" estará a cargo de Carlos Pérez y el "Tano" Esteban Mazzeo. Además, los organizadores tienen preparado un emotivo homenaje a Oscar Marcelo "Cabezón" Rodríguez. Durante el evento también se habilitará el servicio de bufett, se realizarán sorteos y el público tendrá la posibilidad de sacarse fotos con las glorias de Boca, además de comprar merchandising. Desde el "Movimiento Boquense Te llevo en el Alma" agradecieron la colaboración recibida de parte del Sindicato Municipal; El Clásico Fútbol 5; El Portal Eventos; Pizzería La Fortuna; Panadería Fénix; Gomería JND; Estudio Uno; Agencia de Lotería La Gran 7; La Querencia; Estilo A, de Alberto Arce; Esturion Casa y Pesca; Carniceria Guille B. Las Acacias; y Remises Pronto.

FIGURAS. Por el lado del Xeneize, los organizadores anuncian a Ariel Rosada, Luis Medero Y José Luis Villareal, entre otros ex futbolistas.



