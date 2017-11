La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/nov/2017 Club Independiente:

El domingo 12 de noviembre se disputó en la ciudad de Zárate, el Campeonato Selectivo de terceto de Bochas de tercera categoría, en el cual el quipo de Independiente de Campana integrado por: Alberto Villafañe, Luis Pérez, Luis Tornatori y Alfredo Ibarra resultaron ganadores. Este equipo competirá los días 25 y 26 de noviembre en el Provincial que se jugará en la ciudad de Bahía Blanca. Sub Comisión de Bochas Club Independiente



