Camión rumbo al puerto dejó sin luz a varios comercios alrededor de la plaza Eduardo Costa

Transportaba una casilla y se llevó por delante cables de tensión frente a la Catedral Santa Florentina. EDEN, Defensa Civil y Tránsito montaron un operativo de emergencia que complicó la circulación en el centro de la ciudad. Un camión que transportaba una casilla rumbo a la zona portuaria de nuestra ciudad arrancó cables de tensión en avenida Varela y 9 de julio, frente a la Catedral Santa Florentina, ocasionando un corte eléctrico en las propiedades aledañas y obligando el despliegue de un operativo de emergencia. "Nos quedamos sin luz, volvé mañana", le decía una comerciante de la calle 9 de julio a una clienta, mientras personal de una contratista de EDEN trabajaba para volver a conectar el tendido destruido por el transporte. El hecho, sucedido alrededor de las 20 horas, demandó la intervención de Defensa Civil y de la Dirección de Tránsito municipal, que cortaron la circulación tanto por Varela como por 9 de julio. Esto complicó por varios minutos el tráfico de autos y motos. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa en el lugar, el camión fue identificado por las cámaras de video vigilancia del CIMOPU, siendo interceptado rápidamente. El conductor, que no era de la ciudad, no estaba en conocimiento de que no podía circular con ese vehículo por el casco urbano, fue multado y conducido por Tránsito hasta el puerto para evitar nuevas complicaciones. No es la primera vez que sucede este tipo de accidentes en el centro de la ciudad. Los camiones con cargas que se dirigen a la zona portuaria deben transitar por la periferia del centro: pero quiénes vienen por primera vez a Campana desconocen la normativa y es posible que las empresas que lo contratan tampoco se las comuniquen.

Personal de una contratista de EDEN trabajó en el lugar para volver a conectar el tendido destruido por el transporte.

#Ahora tránsito cortado. Un camión que se dirigía al puerto rompió cables de tensión en 9 de Julio y Av. Varela. Eden y Defensa Civil trabajan en el lugar pic.twitter.com/sDps5Vh2RY — (@mawifelizia) 16 de noviembre de 2017

Camión rumbo al puerto dejó sin luz a varios comercios alrededor de la plaza Eduardo Costa

