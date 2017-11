En el enfrentamiento ante Lanús cosecharon los puntos necesarios para asegurarse un lugar el año próximo en la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley. Por primera vez en la historia, las inferiores del Club Ciudad de Campana jugarán en la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). A dos fechas del final se aseguraron este histórico logro luego de su positiva visita a Lanús, donde sumaron 10 puntos para confirmarse en la segunda posición de la Zona Campeonato del Nivel B (ascienden los tres primeros de la tabla general). Ante Lanús, los Sub 13 se impusieron 2-0; los Sub 15 y los Sub 19 ganaron 3-1; y los Sub 17 barrieron 3-0, mientras que los Sub 21 cayeron 3-1. De esa manera, los chicos Tricolores, dirigidos por Rubén Rosales y Gabriel Martra, sumaron diez unidades que les permiten no sólo asegurar el ascenso, sino también mantenerse en la lucha por el título del Nivel B (el líder es Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque). Los próximos compromisos del CCC serán frente a Ciudad de Buenos Aires "B" como visitantes por la 13ª fecha; y frente a Escuela Incorporada Mariano Moreno como locales por la última fecha. TODOS LOS PLANTELES Categoría Mini: Franco Barragán, Nahuel Rodríguez, Lorenzo Fernández, Máximo Peralta, Sebastián Castro, Diego Sánchez, Joaquín Da Pian, Ramiro Schelover, Leo Capotosto y Juan Francico Arcieri. Categoría Sub 13: Ezequiel Grobas, Federico Ríos, Juan Pablo Da Pian, Luca Damiano, Santiago Marquehosse, Julián Gotta, Facundo Caamaño, Emilio Mitchell, Tiziano Louyer, Elías Schelover, Uriel Alvez, Valentín Peralta y Pedro Siri. Categoría Sub 15: Raxys Genovesi, Tomás Acuña, Ignacio Romero, Alejo Nouyu, Agostino Zarantonello, Valentín Hasperue, Alejo Fonseca, Juan Martín Gotta, Giuliano Turcitu, Matías Louyer, Iván Barragan, Gonzalo Schmidt, Lucas Etchechoury y Felipe Fernández Hulten. Categoría Sub 17: Ramses Cascu, Juan Zec, Fausto Bellamger, Jonás Ponzio, Ian Barranco, Franco Masi, Francisco Etchechoury, Juan Martín Gotta, Pedro Vettovalli, Iván Barragan, Juan Manuel Caamaño Bresba, Joaquín Arclaiz, Felipe Fernández Hulten y Federico Dorado. Categoría Sub 19: Kevin Alvez, Gonzalo Michelon, Jonás Ponzio, Rodrigo Michelon, Federico Leone, Franco Masi, Fausto Bellamger, Ramses Cascu, Ignacio Gotta y Federico Dorado. Categoría Sub 21: Franco Robledo, Gonzalo Michelon, Kevin Alves, Juan Zec, Ignacio Gotta, Federico Leone, Lucas Caston, Iván Barranco, Rodrigo Michelon, Nicolás Farías, Nicolás Czerniejewiski y Juan Martínez.

Las divisiones juveniles del Club Ciudad de Campana son dirigidas por Rubén Rosales y Gabriel Martra.





Y VAN POR MÁS. AHORA, EN LAS DOS FECHAS QUE RESTAN, LOS JUVENILES DEL TRICOLOR BUSCARÁN QUEDARSE CON EL TÍTULO DE LA ZONA CAMPEONATO DEL NIVEL B.







Voley:

Los Juveniles del Club Ciudad lograron el ascenso al Nivel a de la FMV

