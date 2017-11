La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/nov/2017 Básquet:

Ciudad cierra la primera fase del Provincial recibiendo a Regatas de San Nicolás







Juegan desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. El Tricolor buscará mejor su arrastre para la segunda fase. Esta noche, desde las 21.30 horas, Ciudad de Campana recibirá a Regatas de San Nicolás por la 10ª y última fecha de la Zona 3 de la primera fase del Torneo Provincial de Clubes 2017/18. El conjunto Tricolor, de irregular andar, llega a este encuentro tras derrotar a Sportivo Pilar en su presentación anterior y buscando sumar un nuevo triunfo para acomodarse de la mejor manera para el reordenamiento que tendrá la próxima fase. Es que tras esta primera etapa del certamen, los equipos arrastrarán el 50% de los puntos obtenidos, conformarán una tabla general y, a partir de ese posicionamiento, se determinarán cuatro nuevas zonas con la siguiente composición: Zona A: 1, 8, 12, 16 y 20. Zona B: 2, 7, 11, 15 y 19. Zona C: 3, 6, 10, 14 y 18. Zona D: 4, 5, 9, 13 y 17. Por el momento, Ciudad de Campana (4 victorias y 5 derrotas) se ubica en el 10º lugar de la Tabla General y estaría cayendo en la Zona C, donde tendría (por ahora) a Regatas de San Nicolás y Defensores Unidos de Zárate como principales rivales. Claro que eso seguramente cambiará a partir de los resultados que arroje esta 10ª y última fecha de la primera fase. RESULTADOS FECHA 9 ZONA 1: Estrella (Bahía Blanca) 79-73 Unión y Progreso (Tandil); Racing (Olavarría) 79-65 Sarmiento (Coronel Suarez) ZONA 2: Hogar Social (Berisso) 80-94 Los Indios (Junín); Ciudad de Saladillo 71-57 Juventud Unida (Cañuelas). INTERZONAL 1-2: Independiente (Tandil) 84-70 Gimnasia (Pergamino) ZONA 3: Regatas (San Nicolás) 70-45 Somisa (San Nicolás); Ciudad de Campana 89-79 Sportivo Pila ZONA 4: Defensores de Villa Ramallo 78-92 Independiente (Zárate); Defensores Unidos 89-81 Colón (Chivilcoy). INTERZONAL 3-4: Astillero Río Santiago (Ensenada) 71-77 Atenas (LP). POSICIONES ZONA 1: 1) Sarmiento de Coronel Suárez (7-2), 16 puntos; 2) Racing de Olavarría (5-4), 14 puntos; 3) Independiente de Tandil (5-4), 14 puntos; 4) Estrella de Bahía Blanca (5-4), 14 puntos; 5) Unión y Progreso de Tandil (2-7), 11 puntos. ZONA 2: 1) Gimnasia de Pergamino (8-1), 17 puntos; 2) Los Indios de Junín (5-4), 14 puntos; 3) Juventud Unida de Cañuelas (4-5), 13 puntos; 4) Ciudad de Saladillo (3-6), 12 puntos; 5) Hogar Social de Berisso (1-8), 10 puntos. ZONA 3: 1) Regatas de San Nicolás (7-2), 16 puntos; 2) Somisa de San Nicolás (6-3), 15 puntos; 3) Ciudad de Campana (4-5), 13 puntos; 4) Sportivo Pilar (4-5), 13 puntos; 5) Astillero Río Santiago de Ensenada (3-6), 12 puntos. ZONA 4: 1) Atenas de La Plata (9-0), 18 puntos; 2) Defensores Unidos de Zárate (6-3), 15 puntos; 3) Independiente de Zárate (3-6), 12 puntos; 4) Colón de Chivilcoy (2-7), 11 puntos; 5) Defensores de Villa Ramallo (1-8), 10 puntos. PARTIDOS FECHA 10 ZONA 1: Sarmiento (Coronel Suárez) vs Independiente (Tandil); Unión y Progreso (Tandil) vs Racing (Olavarría). ZONA 2: Juventud Unida (Cañuelas) vs Gimnasia (Pergamino); Los Indios (Junín) vs Ciudad de Saladillo INTERZONAL 1-2: Estrella (Bahía Blanca) vs Hogar Social (Berisso). ZONA 3: Sportivo Pilar vs Astillero Río Santiago (Ensenada); Ciudad de Campana vs Regatas (SN). ZONA 4: Colón (Chivilcoy) vs Atenas (La Plata); Independiente (Zárate) vs Defensores Unidos (Z). INTERZONAL 3-4: Somisa (San Nicolás) vs Defensores de Villa Ramallo.



Básquet:

Ciudad cierra la primera fase del Provincial recibiendo a Regatas de San Nicolás

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: