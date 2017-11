La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/nov/2017 Fútbol 7:

Se definieron los cruces de Octavos de Final en el Torneo del Club Ciudad







Los ganadores de los ocho repechajes completaron el cuadro de playoffs que empieza a jugarse mañana sábado. La "Copa Ameghino Servicios 2017", el Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana, ya tiene definido su cuadro de Octavos de Final con los 16 equipos que quedan en carrera en busca del título. Es que el pasado sábado se disputaron los ocho repechajes que determinaron a los ochos equipos que se transformarán en rivales de los ochos mejores de la fase regular (que fueron los mejores de la Zona Campeonato). Ahora, entre el sábado 18 y el lunes 20 (feriado) se disputarán las llaves a partidos de ida y vuelta para definir quiénes avanzan a los Cuartos de Final. REPECHAJE -Cabañas Yerua/Carnicería Belén superó 2-1 a Humilde Team con dos goles de Federico Díaz, cuatro entre los máximos goleadores del certamen. En tanto, Germán Fick anotó para los perdedores. -Tarantula FC venció 2-1 a CyL/El Buen Sabor. Los goles del ganador fueron anotados por Nicolás Pepe y Lautaro Lescano, mientras que Matías López convirtió el único tanto de CyL. -Mirtha La Pantera eliminó 5-4 en los penales a Panadería Fénix/Distrihuev. En el tiempo regular igualaron 3-3 con goles de Facundo Puca, Jonathan Pittari y Lucas Puca para MLP; y de Franco Di Antonino (2) y Jonathan Boscoso para PFD. -Académicos/Ameghino Servicios también festejó por 5-4 en los penales ante Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas luego de igualar 1-1 en el tiempo regular. Santino Leone marcó para los ganadores; y Mariano Valentin para Inmatel. -Amigos de Ronaldo derrotó 1-0 a Pago al Toque gracias a un gol de Santiago Medici y de esa manera también avanzó a Octavos de Final. -Paso a Paso/Cerveza La Reserva superó por penales 4-3 a Esturión luego de igual 2-2 en el partido. Los goles los convirtieron Jeremías Fernández y Gonzalo Bortagaray para Paso a Paso y Facundo Ponce de León (2) para Esturión. -Branca FC supero 4-3 en un entretenido partido a Plegadoras Migueles. Los goles del vencedor fueron anotados por Alexis Pablo, Fabio Ostorero, Ian Albornoz y Carlos Ferreira; mientras que Jorge Alberti, Jorge Ponce de León y Claudio Aguilar marcaron para Plegadoras Migueles. -Super Mc Cottas/JCO eliminó 3-0 en los penales a La20 luego de igualar 2-2 en el tiempo regular. Los goles del partido fueron convertidos por Lucas Espíndola y Mario Velurtas para Super Mc Cottas/JCO, mientras que Sebastián Salamandri y Nicolás Bravo lo hicieron para La20. OCTAVOS DE FINAL. De esta manera, el cuadro de Octavos de Final (series que se definirán a partido y revancha entre el sábado 18 y el lunes 20) quedó conformado de la siguiente manera - Interacero vs Super Mc Cottas/JCO - Hierros Campana vs Tarantula FC - Transportes Espartaco vs. Branca FC - La Chancleta de Neymar vs. Académicos/Ameghino Servicios - Italianisimas FCA vs. Cabañas Yerua/Carnicería Belén - Amarula FC vs. Amigos de Ronaldo - Lavadero Mr. Wash vs. Mirtha La Pantera - Carpintería Metálica Curti vs. Paso a Paso/Cerveza La Reserva. GOLEADORES DEL TORNEO: 1) Matías Marchan (Pago al Toque), 35 goles; 2) Matías López (CYL/El Buen Sabor), 31 goles; 3) Nicolás Bravo (La 20), 29 goles; 4) Federico Díaz (Cabañas Yerua/Carnicería Belén), 28 goles; 5) Agustín Carreras (Super Mc Cottas/JCO), 27 goles; 6) Juan José Fraccaroli (Humilde Team), 22 goles; 7) Facundo Puca (Mirtha La Pantera), 21 goles; 8) Santiago Gorosito (Plegadoras Migueles), 21 goles; 9) Juan Pablo Moreira (Trans. Espartaco), 21 goles.

REPECHAJE SUPERADO. ACADÉMICOS/AMEGHINO SERVICIOS ELIMINÓ EN DEFINICIÓN POR PENALES A INMATEL/MM INSTALACIONES LUEGO DE EMPATAR 1-1 EN TIEMPO REGULAR.



