La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/nov/2017 20 de noviembre de 1845:

La victoriosa batalla perdida (Parte II - La Batalla)

Por Julio N. Carreras







Las fuerzas combatientes fueron: Argentinas: 1 bergantín - 2 cañoneros - 4 baterías con 30 cañones - 2000 soldados Anglo-Francesas: 22 buques de guerra - 418 cañones - 880 soldados Planteada la batalla con los medios disponibles, teniendo en cuenta las diferentes alturas del cauce del Paraná y sus barrancas en el lugar, Mansilla situó la mayoría de la tropa a su mando en lo que sería la playa existente en la costa de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de tratar de impedir el desembarco de la infantería de los invasores. Luego de una prueba de capacidad de respuesta de fuego entre los navíos enemigos y los lanchones que se encontraban al cuidado de las cadenas colocadas, en las primeras horas de la mañana uno de los vapores ingleses comenzó a disparar sobre las posiciones de la artillería que se encontraba emplazada sobre las barrancas y a media mañana, la flota completa anglo-francesa abre fuego con su artillería y cohetes Congreve. Respondieron las fuerzas del Gral. Mansilla, con muy poco resultado, debido a los bajos calibres de los criollos, el menor alcance y además no podían perforar los blindajes de las naves atacantes, esto no impidió causar graves daños a algunos navíos y bajas entre sus enemigos destacándose el heroísmo de los defensores. Logran hacer un primer desembarco las fuerzas enemigas, pero no pudieron mantener su posición ante el ataque de la caballería criolla del Regimiento de Patricios al mando del Cnel. Ramón Rodríguez, retornando a sus buques. Vuelven luego con mayor cantidad de efectivos logrando un éxito mayor. Al disminuir el poder de fuego de los defensores aprovecha la armada invasora para cortar las cadenas que impedían su paso cosa que hicieron a martillazos sobre un yunque en uno de los navíos, pudiendo seguir su curso río arriba. El almirante británico Samuel Inglefield al adjudicarse el triunfo manifestó que sentía que este hecho de armas se haya logrado a costa de gran pérdida de vidas, pero considerada la fuerte oposición del enemigo y la obstinación de su defensa, "debemos agradecer a la Divina Providencia que no haya sido mayor". Por su parte, el médico de las fuerzas argentinas, Dr. Sabino O´Donnell manifestó: Hoy he visto lo que es un valiente. Empezó el fuego a las 9 y media y duró hasta las 5 y media de la tarde en las baterías, y continúa ahora entre el monte de Obligado el fuego de fusil (son las 11 de la noche). Nuestra pérdida puede aproximarse a trescientos valientes entre muertos, heridos y contusos; la del enemigo puede decirse que es doblemente mayor; han echado al agua montones de cadáveres. Esta es una batalla muy gloriosa para nuestro país. Nos hemos defendido con bizarría y heroicidad. (Continúa en Parte III - Consecuencias - Final)



