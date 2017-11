Puerto Nuevo recibirá mañana sábado a Real Pilar en cancha de Villa Dálmine con arbitraje de Salomé Di Iorio. Esta tarde, con el partido que disputarán Lugano y Juventud Unida se pondrá en marcha la 12ª fecha de la Primera D. Una jornada que tendrá a Puerto Nuevo jugando mañana sábado como local frente a Real Pilar. El equipo que dirige "Bocha" Hernández volverá a ser local en cancha de Villa Dálmine, donde intentará cortar su racha de seis partidos sin triunfos en este campeonato (tres empates y tres derrotas) y recuperarse del 0-3 sufrido como visitante el pasado sábado como visitante frente a Argentino de Rosario. El cotejo ante Real Pilar, que comenzará a las 17 horas, tendrá como árbitro a Salomé Di Iorio, una de las mujeres pioneras en el referato de nuestro país. Di Iorio tiene 37 años, también es abogada y fue madre el año pasado, en una decisión que demoró para poder avanzar en su carrera como referee (por la maternidad y algunas lesiones posteriores, estuvo alejada de las canchas). Después de dirigir en categorías infantiles y juveniles, Di Iorio debutó en Primera División el 10 de mayo de 2011 en un partido entre Cañuelas y Centro Español (Primera D). Con el tiempo se ganó la designación de árbitro Internacional FIFA y logró dirigir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en el Mundial Femenino de Canadá 2015. "Ahora hay cada vez más mujeres en distintos ámbitos. Seguimos siendo minoría, pero estamos siendo más aceptadas que hace 15 años", señaló tiempo atrás, mientras cada vez más mujeres se visten de negro para ser árbitro o asistente en los diferentes partidos de las distintas categorías (recientemente, Gisela Trucco se convirtió en la primera mujer en estar coma asistente en un partido de Superliga). Lo cierto es que Di Iorio estará al frente de partido de mañana sábado en el estadio de Mitre y Puccini. Y más cierto es que Puerto Nuevo necesita con urgencia una victoria que le permita cortar su racha adversa y volver a sumar de a tres para recuperarse también en la tabla de posiciones.

ARBITRO INTERNACIONAL. DI IORIO TIENE 37 AÑOS, TAMBIÉN ES ABOGADA Y FUE MADRE EL AÑO PASADO. DEBUTÓ EN PRIMERA DIVISIÓN EL 10 DE MAYO DE 2011 EN CAÑUELAS VS CENTRO ESPAÑOL. EN 2012 DIRIGIÓ EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES Y, TRES AÑOS DESPUÉS, EN EL MUNDIAL FEMENINO DE CANADÁ 2015. PRIMERA D – FECHA 12 HOY VIERNES - 17.00 horas: Lugano vs Juventud Unida / Kevin Alegre SÁBADO - 17.00 horas: Puerto Nuevo vs Real Pilar / Salomé Di Iorio DOMINGO - 17.00 horas: Victoriano Arenas vs Lamadrid / Gonzalo Pereira - 17.00 horas: Yupanqui vs Atlas / Ezequiel Yasinski LUNES - 17.00 horas: Muñiz vs Argentino de Rosario / Edgardo Kopanchuk MARTES - 17.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Centro Español / Juan Pablo Loustau - 17.00 horas: Central Ballester vs Claypole / Lucas Brumer - 20.30 horas: Argentino de Merlo vs Liniers / Tomás Diulio

