La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/nov/2017
El Partido Justicialista de Campana presentó ayer su lista de unidad, con Trujillo a la cabeza











LITO AGNES ACOMPAÑARÁ A TRUJILLO COMO VICEPRESIDENTE DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE CAMPANA.

El candidato a presidente, destacó el "debate horizontal y democrático" que dio origen a la lista y llamó a la militancia a construir un proyecto que vuelva a celebrar la radicación de "grandes industrias y obra pública" en vez de "un café y una casa de hamburguesas". El peronismo de Campana ha hecho posible lo que hasta hace días era alquimia pura: todos los sectores, incluso el giroldismo, se pusieron de acuerdo para presentar una lista de unidad en las próximas elecciones de renovación interna de autoridades. La triada principal da cuenta del equilibrio alcanzado. Como lo adelantó La Auténtica Defensa, Oscar Trujillo, un "independiente" dentro del partido, será el candidato a presidente. Unidad Ciudadana, el frente peronista que más votos obtuvo en los comicios legislativos, ubicó a Lito Agnes como candidato a vice. En tanto, representando a la línea gremial, Mauro Magallanes va como Secretario General. La presentación de la lista se llevó a cabo este viernes pasadas las 19 horas en la sede partidaria de calle Belgrano. Con el local colmado, las autoridades salientes, encabezadas por su presidente, Pedro Milla, leyeron los nombres de los candidatos a reemplazarnos. El cerrado aplauso a Trujillo no dejó dudas sobre la aprobación de su figura. "A diferencia de otras épocas, esta no es una lista única: esta es una lista de unidad, que fue discutida, hablada, negociada, charlada, consensuada cara a cara", aseguró el historiador. "Sé que muchos alquilaban balcones esperando que el peronismo empezara una verdadera guerra interna, que todos empezáramos a sacar nuestros trapitos al sol. No lo hicimos así. Nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir, y además fuimos generosos: acá no hubo ni peronómetro ni derecho de admisión", afirmó. Trujillo consideró la unidad lograda como "algo destacable, histórico", siendo lo más importante no "cómo se conformó esta lista sino el proceso previo". "No son los nombres, ni siquiera las agrupaciones. La verdad es que el hecho inédito en la política de Campana, me animo a decir, es que se construya en base a un debate horizontal y democrático. Eso es realmente algo para celebrar", remarcó el exconcejal. Y reconoció en ese sentido los "grandes renunciamientos" de aspirantes a ocupar ese lugar, como Magallanes y Diego Cuenca. El también exprecandi-dato a intendente expresó que el PJ "debe continuar" con el "proceso de reconstrucción" iniciado por la gestión Milla, pero avisó que también tiene que "recuperar su historia" y la "alegría" de la pertenencia por todo lo que le dio "a la Argentina, a la provincia y a esta ciudad". En ese sentido, castigó duro a la actual administración local al considerar que "Campana pasó de celebrar la radicación de grandes industrias y obra pública" a festejar la inauguración de "un café y una casa de hamburguesas". Tildó el cambio de "un golpe a todos los campanenses". El candidato a presidente del PJ les pidió a los militantes "fortalecer" la representación institucional que tiene el partido a través de su bloque de concejales, tarea que enmarcó en la misión de apuntalar una "oposición en serio, con contenido, una oposición constructiva, pero con convicciones e ideas muy firmes". Del acto participaron referentes del peronismo local. Resaltaba Adriana Barbero, que en las pasadas elecciones legislativas con su agrupación 14 de mayo había optado por jugar dentro del Frente Un País. También llamó la atención la presencia de integrantes de Vamos Campana: estaba el concejal Osvaldo Fraticelli y Carla Navazzotti, candidata a secretaria de Actas. Trujillo trazó un paralelismo entre el rol que le tocará jugar y el desempeñado años atrás por Pablo Garrido, "cuando fue impulsor de la renovación del peronismo". Recordó que "de esa labor, de ese inmenso esfuerzo que hizo, surgió un Jorge Varela", y sostuvo que el PJ está en condiciones de volver a repetir ese proceso. "Un compañero o una compañera joven va a surgir y va a tomar ese liderazgo, lo vamos a poder construir entre todos, de una manera inédita. Lo vamos a lograr", afirmó, prometiéndole a la militancia que el peronismo regresará a "transformar" la ciudad.

EL PRESIDENTE SALIENTE Y EL ENTRANTE DEL PJ CAMPANA: PEDRO MILLA DEJARÁ SU CARGO EN MANOS DE OSCAR TRUJILLO TRAS LAS ELECCIONES INTERNAS DEL PRÓXIMO 17 DE DICIEMBRE.





CONCEJALES JUSTICIALISTA Y MILITANTES ACOMPAÑARON EL ACTO.





EL ACTO, REALIZADO EN EL DÍA DEL MILITANTE, SE LLEVÓ A CABO EN LA SEDE DE LA CALLE BELGRANO. "Estamos dando un paso muy importante para el futuro del peronismo" Lo aseguró Milla, presidente saliente del PJ. El presidente saliente del Partido Justicialista de Campana, Pedro Milla, celebró el trabajo encarado para conformar una lista de unidad. "Creo que hoy estamos dando un paso muy importante para el futuro del peronismo" local, afirmó ayer al tomar la palabra en el acto de presentación de los candidatos. "Después de varias reuniones que han tenido los compañeros de varias agrupaciones y del movimiento obrero, estuvieron a la altura de las circunstancias. Creo que esto es un ejemplo histórico en el peronismo de Campana", aseguró. "Los que nos vamos, lo hacemos contentos y felices", remarcó. Y exhortó a "estar a la altura de las circunstancias y ver la posibilidad de lucha" ante el avance del Gobierno nacional en temas como la reforma impositiva y tributaria, que consideró perjudiciales para el movimiento obrero. Por su parte, Andrea García, actual secretaria de Organización, les agradeció a los referentes que "han bajado las expectativas en pos de la unidad", y aclaró que si bien la actual conducción se corrió de ocupar puestos en la nueva lista eso no significa que se aparte de "la militancia y del Partido Justicialista". "Es lo único que conocemos y que verdaderamente nos ha dado inmensas alegrías y algunas tristezas", aseguró. García destacó la trayectoria de los gobiernos justicialistas de la ciudad, que "han dado la posibilidad desde el `95 hasta el 2015 de transformar el distrito de Campana". "Ahora Abella dice que viene a hacer lo que no se hizo en 20 años. Viene a hacer lo que faltaba: se pavimentó todo el centro, se hizo el programa Pro Hidro para todo el casco urbano desde Del Pino hasta el barrio Renovación, se hicieron viviendas, se construyeron escuelas, teníamos el Hospital que era una gran sala de primeros auxilios y lo pusimos en valor", enumeró. "El peronismo no tiene nada de qué avergonzarse ni en la gestión de Varela, ni en la gestión de Tognani, ni en la de Stella Giroldi", remarcó, antes de leer los nombres de los candidatos a renovar el Consejo partidario.

