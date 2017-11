La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/nov/2017 Primera D:

Por la 12ª fecha del campeonato, el Auriazul busca cortar una racha de seis juegos sin victorias. El partido comienza 17 horas con arbitraje de Salomé Di Iorio. Maximiliano Díaz es baja por suspensión y Águila, aunque estuvo en duda, será de la partida. Todavía sufriendo horrores por suspensiones y, especialmente, lesiones, Puerto Nuevo intentará esta tarde conseguir un triunfo que no sólo le permita dejar atrás su racha de seis partidos sin victorias, sino también recomponer su situación anímica. Será desde las 17 horas, cuando reciba la visita de Real Pilar en cancha de Villa Dálmine por la 12ª fecha del campeonato de Primera D y con el arbitraje de Salomé Di Iorio. El equipo dirigido por Carlos Hernández llega a este encuentro luego de caer 3-0 como visitante frente a Argentino de Rosario y con una gran cantidad de bajas. Porque la pareja titular de centrales (Raúl Colombo y Paulo Boumerá) todavía está en recuperación; porque Maximiliano Díaz sumó ante el Salaíto su quinta tarjeta amarilla; porque Octavio Ábalos ya sería baja para el resto de la temporada; y porque piezas alternativas como Sergio Robles, Alejandro González y Alexis Merlo, entre otros, tampoco podrán ser de la partida por diferentes situaciones. Incluso, esta semana estuvo en duda Germán Águila, quien arrastra un hematoma en el gemelo derecho y debió entrenar diferenciado. Afortunadamente, los estudios no arrojaron lesiones y el goleador Auriazul estará presente hoy desde el arranque. De esta manera, "Bocha" dispondrá la siguiente formación para recibir a Real Pilar: Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel, Pablo Godoy; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Pablo Sosa, Ramiro Litardo; Michel Bustamante y Germán Águila. Entre los relevos que tendrá Puerto Nuevo esta tarde se destaca el regreso de Franco Colliard, quien esta semana pudo volver a entrenar a la par de sus compañeros y probablemente sume sus primeros minutos de la temporada frente a Real Pilar. Otro que reaparece entre los convocados es Orlando "Pampa" Sosa, alternativa directa para reemplazar a Águila ante las molestias que arrastra el juvenil. Por su parte, el debutante Real Pilar está realizando también una campaña muy irregular. En su última presentación igualó sin goles como local ante Deportivo Paraguayo y así llegó a los 10 puntos (2 victorias, 4 empates y 5 derrotas), quedando en la 13ª posición a dos unidades de Puerto Nuevo (12 puntos, producto de 2 victorias, 6 empates y 3 derrotas). EN MARCHA LA 12ª. Esta nueva jornada de la Primera D comenzó ayer con la victoria 2-1 de Lugano como local sobre Juventud Unida. De esta manera, el Naranja alcanzó los 16 puntos, igualó la línea de Juventud y se metió en zona de clasificación al Reducido. Esta fecha 12 continuará hoy con el partido entre Puerto Nuevo y Real Pilar y luego proseguirá de la siguiente manera: Domingo 17 horas: Victoriano Arenas vs Lamadrid; Yupanqui vs Atlas. Lunes 17 horas: Muñiz vs Argentino de Rosario Martes 17 horas: Deportivo Paraguayo vs Centro Español y Central Ballester vs Claypole. Martes 20.30 horas: Argentino de Merlo vs Liniers.

VUELVE A LA DEFENSA. DESPUÉS DE JUGAR COMO VOLANTE EN ROSARIO, PABLO GODOY RETRONARÁ HOY AL LATERAL IZQUIERDO. EN EL MEDIO ESTARÁ RAMIRO LITARDO.



