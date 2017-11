La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/nov/2017 Básquet:

Boat Club revirtió un mal inicio y le ganó a Peñarol el primer juego de la serie











Publicidad Anoche derrotó 66-59 al equipo de Pilar y se adelantó en el playoff de Cuartos de Final del Torneo Clausura de la ABZC. Luego de revertir un flojo primer cuarto, el Campana Boat Club derrotó anoche por 66 a 59 a Peñarol de Pilar y de esa manera se adelantó 1-0 en la serie de Cuartos de Final del Torneo Clausura de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Tras ese primer período en el que la visita castigó a través de la dupla Ezequiel y Nicolás Martínez, el equipo dirigido por Gustavo Godoy ajustó su defensa y, cuando encontró fluidez en ofensiva, logró quebrar el juego a su favor. Sólo permitió 7 tantos en el segundo cuarto y apenas otros 8 en el tercero. Justamente, en ese parcial pudo llegar con asiduidad al aro visitante y firmar una racha (25-8) que lo catapultó en el marcador (51-39). Fue, especialmente, gracias a las buenas tareas de Damián Lombardi, Joaquín Cazurro y Bruno Santini. Estos dos últimos, como relevos, se combinaron para 28 puntos, en un apartado en el que Boat dominó a su rival: es que Peñarol no encontró soluciones en su banca (apenas 2 puntos de Facundo Méndez). En el último cuarto, la visita intentó reaccionar con los lanzamientos de Leandro Basterrica (dos triples y 8 puntos) y el aporte de Daniel Castro (8 puntos), pero los dirigidos por Gustavo Godoy se sostuvieron con un triple de Damián Lombardi y la aparición de Santiago Fernández, quien sumó seis puntos en ese último cuarto. Ahora, la serie continuará el miércoles, cuando se traslade a Pilar, donde Peñarol intentará forzar un tercer juego que también lo disputaría como local por haber terminado la fase regular con mejor registro que el Boat Club. Las otras llaves de Cuartos de Final las disputan: Sportivo Escobar (0) vs Central Buenos Aires (1); Náutico Zárate vs Atlético Baradero; y Presidente Derqui vs Náutico San Pedro. SÍNTESIS DEL PARTIDO BOAT CLUB (66): Santiago Fernández (8), Damián Lombardi (16), Francisco Irisarri (3), Tomás Irisarri (5) y Leandro Fink (2) (FI) Joaquín Cazurro (16), Tomás Basterrica (2), Santiago Michelotti (0), Gianluca Cinquini (2) y Bruno Santini (12). DT: Gustavo Godoy. PEÑAROL DE PILAR (59): Daniel Castro (14), Ezequiel Martínez (11), Nahuel Iturbe (10), Leandro Basterrica (10) y Nicolás Martínez (12) (FI) Alejo Calderón (0), Facundo Méndez (2), Sergio Sosa (0), Ivo Centurión (0) y Pablo Díaz (0). DT: Alejandro Ángulo. PARCIALES: 14-24 / 12-7 (26-31) / 25-8 (51-39) / 15-20 (66-59). JUECES: Santiago Montaldo y Gustavo Blanco. GIMNASIO: Campana Boat Club.

A MANO CAMBIADA. JOAQUÍN CAZURRO LLEGA HASTA EL ARO PARA DEFINIR DE ZURDA.

Básquet:

Boat Club revirtió un mal inicio y le ganó a Peñarol el primer juego de la serie

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: