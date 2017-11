La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/nov/2017 Pedro Milla: ”Estamos dando un paso muy importante para el futuro del peronismo”

Así lo aseguró el presidente saliente del PJ







El presidente saliente del Partido Justicialista de Campana, Pedro Milla, celebró el trabajo encarado para conformar una lista de unidad. "Creo que hoy estamos dando un paso muy importante para el futuro del peronismo" local, afirmó ayer al tomar la palabra en el acto de presentación de los candidatos. "Después de varias reuniones que han tenido los compañeros de varias agrupaciones y del movimiento obrero, estuvieron a la altura de las circunstancias. Creo que esto es un ejemplo histórico en el peronismo de Campana", aseguró. "Los que nos vamos, lo hacemos contentos y felices", remarcó. Y exhortó a "estar a la altura de las circunstancias y ver la posibilidad de lucha" ante el avance del Gobierno nacional en temas como la reforma impositiva y tributaria, que consideró perjudiciales para el movimiento obrero. Por su parte, Andrea García, actual secretaria de Organización, les agradeció a los referentes que "han bajado las expectativas en pos de la unidad", y aclaró que si bien la actual conducción se corrió de ocupar puestos en la nueva lista eso no significa que se aparte de "la militancia y del Partido Justicialista". "Es lo único que conocemos y que verdaderamente nos ha dado inmensas alegrías y algunas tristezas", aseguró. García destacó la trayectoria de los gobiernos justicialistas de la ciudad, que "han dado la posibilidad desde el `95 hasta el 2015 de transformar el distrito de Campana". "Ahora Abella dice que viene a hacer lo que no se hizo en 20 años. Viene a hacer lo que faltaba: se pavimentó todo el centro, se hizo el programa Pro Hidro para todo el casco urbano desde Del Pino hasta el barrio Renovación, se hicieron viviendas, se construyeron escuelas, teníamos el Hospital que era una gran sala de primeros auxilios y lo pusimos en valor", enumeró. "El peronismo no tiene nada de qué avergonzarse ni en la gestión de Varela, ni en la gestión de Tognani, ni en la de Stella Giroldi", remarcó, antes de leer los nombres de los candidatos a renovar el Consejo partidario.

