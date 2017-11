La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/nov/2017 Empleo y pobreza

Recientemente se conoció que en Alemania el 23,5% de sus habitantes, esto es que cerca de 16 millones de alemanes, se encontraban en 2016 en situación de pobreza. Estos datos fueron publicados por la Oficina Federal de Estadística de Alemania, el equivalente al INDEC de nuestro país. Como es de esperar los índices más altos se encuentran en las mujeres y en los mayores de 65 años. A más de uno le debe llamar la atención que este altísimo nivel de pobreza se dé en un país que es la cuarta economía del mundo detrás de Estados Unidos, China y Japón y donde hay prácticamente pleno empleo. Lo que sí debería preocuparnos es la poca difusión que los grandes medios han dado a esta noticia y este hecho debe vincularse con el crucial debate que han suscitado las reformas impulsadas por el gobierno, especialmente la reforma laboral. Las más fuertes justificaciones gubernamentales por las cuales la mayoría de los argentinos deben aceptar las reformas son básicamente que éstas favorecen las inversiones productivas nacionales y principalmente extranjeras y que estas inversiones generarán crecimiento y por lo tanto crecerá el empleo con la consiguiente disminución de la pobreza. Recordemos que fue el presidente, refiriéndose a su promesa de "pobreza cero", dijo que era un camino y que la Argentina debía crecer como mínimo durante 20 años a una tasa del 3% anual para conseguirla, esto es la trillada fantasía que primero hay que crecer y luego, de manera automática, vendrá la ansiada distribución del ingreso a favor de los pobres. Por otro lado existe la creencia de que obtener un empleo significa salir de la pobreza. Es indudable que el desempleo significa pobreza. Sin embargo estar empleado no significa necesariamente no ser pobre, sino que depende del poder adquisitivo de su salario. Esto es lo que demuestra Alemania, que el crecimiento no garantiza bienestar para todos y que estar empleado no quiere decir necesariamente haber salido de la pobreza. Alemania tiene muchos empleados pobres. Es posible que sean menos pobres que antes de estar empleados, pero ser menos pobres dista muchísimo de "pobreza cero". Esto es todo el derrame que se pregona. También los alemanes nos demuestran que el pleno empleo no garantiza por si solo salarios dignos y que las desilusiones en los sistemas democráticos llamados de baja intensidad que no proporcionan una vida digna para todos, se canalizan hacia los partidos de ultra derecha, tal como ya sucedió con el ascenso del nazismo al poder. Reflexionemos a tiempo y no confiemos tanto en quienes dicen representarnos y hagamos propia aquella consigna de la República Española, "no pasarán". PD: Esta columna repudia lo dicho por Alfredo Leuco culpabilizando a los trabajadores de prensa por su situación. Nadie le pidió tanto.

