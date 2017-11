La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/nov/2017 Los jubilados, el sector más vulnerable

Por Alejo Sarna











Alejo Sarna En la historia de los ajustes, en cualquier parte del mundo, la primer discusión que se da en materia de reducción del gasto público es la de los jubilados. Generalmente, aquellos gobiernos que se sumergen en políticas de ajuste lo primero que atacan son al sector provisional, a las jubilaciones. Y esto se debe a que este sector de la sociedad es el más vulnerable a la hora de encarar políticas que le son negativas, dado que carecen de alguna institución de representación y negociación con el gobierno (como pueden ser por ejemplo los sindicatos en representación de los trabajadores, con sus distintos mecanismos de protesta), razón por la cual, la resistencia de modo "corporativa" es nula; y queda todo a reducido a las discusiones en el seno de la representación política, donde muchas veces la resistencia a estas medidas es cero. Hoy, nuestro país es viviendo una política de ajuste de la mano del Gobierno Nacional que no va a escapar a esta lógica en donde el sector provisional es el primero en sufrir los efectos del ajuste. En el anunciado pacto con los Gobernadores, se sostiene en una reducción futura de los incrementos de las jubilaciones y un vaciamiento del Anses. El Gobierno sostiene que en la base de reparto previsional hay tres criterios distintos para distribuir 1,001 billón de pesos anuales, con una fórmula poco clara, poco transparente y discrecional, con agravantes como la ex cajas jubilatorias provinciales y la última moratoria. A esto se le suma un nuevo intento por impulsar la implantación de un sistema de jubilación mixto, respaldándose en la "inexorable" quiebra del Anses, el cual previamente va a sufrir un proceso de desfinanciamiento, porque con lo que le quitan con Ganancias (el 20% o 130 millones de pesos a financiar el acuerdo del Gobierno con las Provincias), no lo pueden recuperar con el impuesto al cheque (58.200 millones de pesos). Esto sin dudas tiene una íntima relación con el proyecto de reforma laboral, en donde se busca una rebaja a los aportes patronales que reduciría los ingresos que financian el esquema de jubilación estatal. Si este sistema se lleva a cabo, con la nueva fórmula en donde la movilidad de haberes es reemplazada por la inflación, los incrementos de los beneficios perderán unos 100 mil millones de pesos. Es decir, un Anses desfinanciado pagaría jubilaciones con incrementos menores a los previstos y que cristalizarían un poder adquisitivo ínfimo para el 50% de los jubilados que son los que cobran el haber mínimo, hoy en 7246 pesos. Nuevamente, el sector mas vulnerable de nuestra sociedad, es víctima de aquellas políticas que recurren al ajuste, ante la carencia de ingenio para resolver los problemas de los argentinos sin tener que recurrir a medidas que afectan la vida de los ciudadanos.

Los jubilados, el sector más vulnerable

Por Alejo Sarna

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: