Los botes del Campana Boat Club siguen avanzando en el Campeonato Argentino











PRIMER PASO. JESABEL GEUNA CORRERÁ HOY LAS SEMIFINALES POR EL PASE A LA FINAL.

Publicidad Las tres embarcaciones celestes que se presentaron ayer lograron avanzar de ronda. Hoy ya habrá regatas por el título nacional, entre ellas, la del Single Menor que tendrá a Felipe Modarelli como protagonista y principal candidato de la prueba. Con distintos niveles de dificultad, los tres botes del Campana Boat Club que compitieron ayer viernes en la segunda jornada del Campeonato Argentino de Remo lograron avanzar de ronda. Quien hizo todo más sencillo fue Felipe Modarelli, el indiscutido favorito al título de la prueba de skiff categoría menor. Tal como lo hizo el jueves en su serie eliminatoria, ayer en semifinales tuvo absoluto control de la prueba y volvió a ser el primero en cruzar la meta con un tiempo final de 9 minutos y 2 segundos, 4 y 5 segundos por delante de Franco Civetta de Teutonia y Nuehuen Huenchual, del Club San Fernando, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente, y también clasificaron a la gran final. Hoy, "Feli" irá por la defensa del título y la coronación de un año inolvidable, en el cual representó a la Selección Argentina de Remo en varias competencias internacionales, incluidos un Campeonato Mundial en Lituania, un Sudamericano en Brasil (en el que obtuvo una medalla de plata), una gira europea, y una medalla dorada en los II Juegos Suramericanos ODESUR de la Juventud. Sus rivales serán, ordenados de cancha 1 a 6, los siguientes: Nehuen Huenchual (San Fernando), Franco Civetta (Teutonia), Menéndez Mieres (Club Remeros Mercedes de Uruguay), Zócalo Aguirre (Montevideo Rowing Club de Uruguay), y Jane Valdez (Escuela de Remo Paraguayo Alemán). Para lograr la defensa del título conquistado el año pasado, Felipe deberá superar a Huenchual y a Civetta, tal como lo hizo ayer, ya que los restantes tres competidores son extranjeros y no compiten por el título de Campeón Argentino. Más ajustada fue la clasificación de Enid Jesabel Geuna, en su primer Campeonato Argentino. Su serie eliminatoria en la categoría menor constaba originalmente de cinco singlistas, pero finalmente fueron de la partida cuatro. Clasificaban las tres mejores de la serie y ´´Yesa´´ quedó tercera con un tiempo de 10 minutos y 42 segundos, a 9 segundos de Camila Coronel del Club Remeros Alberdi de Rosario, y a medio minuto de Lucía Embrioni, la barilochense perteneciente a las filas del Club San Fernando, gran candidata al título e integrante de la Selección Nacional Junior (es decir, integra el Equipo Nacional de una categoría superior, y Geuna tiene edad de una categoría inferior, cadete, siendo por lejos la remera más joven de la prueba). Hoy, Geuna correrá semifinales A/B y deberá quedar entre las tres mejores para llegar a la final. La tarea será ardua pero no imposible: se verá cara a cara con Nazarena Pisani, del Club de Regatas San Nicolás, también integrante de la selección nacional, y con Belén Occhiuzzo (Canottieri Italiani de Tigre), Antonia Zanetta (Club de Remo Llacolén de Chile), Camila Coronel (Alberdi, a quien enfrentó en su heat), y Francisca Muñoz Núñez (Club Canottieri Italiano de Chile). La regata está pautada para las 9:39. El que más sufrió fue el bote cuádruple par junior masculino, que fue cuarto de cuatro embarcaciones en su serie eliminatoria (en la que solo pasaba de ronda el primero, con lo cual quienes saben que no tienen posibilidades de ganar suelen aminorar la marcha para conservar el físico), y luego clasificó cuarto, con lo justo, en un repechaje en el que avanzaban a la final del domingo los primeros cuatro de los seis botes. El 4x integrado por Felipe Modarelli, Santiago Holst, Franco Almirón y Rodrigo Cejas claramente no tuvo su mejor jornada, pero logró el objetivo: llegar a la regata por el campeonato, que se correrá el domingo. Compite hoy, además de los singles categoría menor de Geuna y Modarelli, el JM4- (cuatro sin junior masculino) tripulado por Rodrigo Cejas (bow), Lionel Erba (2), Franco Almirón (3) y Santiago Holst (stroke). Serán sus rivales el Club Náutico Zárate, el Club de Regatas La Marina, el Club Remeros Paysandú (Uruguay), y el Club de Remeros Mercedes (Uruguay). El horario de la regata será a las 12.10.

CON LO JUSTO. EL CUADRUPLE PAR JUNIOR DEL CAMPANA BOAT CLUB FUE CUARTO EN LA SERIE ELIMINATORIA Y LUEGO CUARTO EN EL REPECHAJE. MAÑANA DOMINGO DISPUTARÁN LA FINAL A DE LA PRUEBA.

