La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/nov/2017 Fútbol Femenino:

Las chicas Auriazules visitan a Luján en busca de otro triunfo







En la última presentación, las Portuarias golearon 5-2 a Camioneros. Ahora quieren volver a puestos de Reducido. Por la 14ª fecha del Torneo de Primera B de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo visitará esta tarde a Luján en un encuentro que se jugará desde las 17 horas en el predio San Emilio. Las Auriazules llegan a este encuentro luego de golear 5-2 como locales a Camioneros (así se ubican en el 11º lugar con 13 puntos). Y ahora intentarán seguir sumando de a tres para volver a puestos de clasificación al Reducido. Sin embargo, no les será sencillo, dado que Luján aparece como un duro rival: con 22 puntos ocupa la sexta posición En esta 14ª fecha de la Primera B también se disputarán los siguientes cotejos: Deportivo Merlo vs Comunicaciones; Deportivo Español vs Real Pilar; Racing Club vs Argentino de Quilmes; Defensa y Justicia vs Lanús; Atlético Pilar vs Independiente; Defensores del Chaco vs Liniers; Camioneros vs Almirante Brown; y Lima FC vs SATSAID. Actualmente, el campeonato tiene las siguientes posiciones: 1) Independiente, 39 puntos; 2) Lanús, 32 puntos; 3) Racing Club, 32 puntos; 4) Real Pilar, 29 puntos; 5) Lima FC, 27 puntos; 6) Luján 22, puntos; 7) Almirante Brown, 19 puntos; 8) SATSAID, 17 puntos; 9) Defensores del Chaco, 17 puntos; 10) Atlético Pilar, 14 puntos; 11) Puerto Nuevo, 13 puntos; 12) Deportivo Español, 13 puntos; 13) Liniers, 13 puntos; 14) Comunicaciones, 11 puntos; 15) Camioneros, 10 puntos; 16) Argentino de Quilmes, 7 puntos; 17) Defensa y Justicia, 7 puntos; 18) Deportivo Merlo, 2 puntos.



Fútbol Femenino:

Las chicas Auriazules visitan a Luján en busca de otro triunfo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: