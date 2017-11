Berta Chudnobsky

Se acerca fin de año. Es la época en la que estamos más predispuestos a juntarnos con amigos a charlar y cenar. Por eso, para la picada previa, les propongo estos Rollitos. Como el matambre tiene precio muy alto, yo los hago de ésta manera. Es una receta fácil y muy rica. No se olviden de visitarme en www.abuelaberta.com Ingredientes Para el matambre: - 1/2 kilo de bifes finos de nalga - Sal, pimienta y nuez moscada rallada - 1/2taza de miga de pan - 1 pocillo de leche - 1 cebolla picada - 1 cucharada de manteca - 2 cucharadas de queso rallado - 1 cucharada de perejil picado - 1 latita de jamón del diablo - 1 huevo - 200 gramos de aceitunas rellenas Para las tostaditas: - 4 pancitos miñón - 200 grs de manteca - Jugo de limón - Sal y pimienta negra - Opcional: mayonesa Preparación Quite el exceso de grasa de los bordes de los bifes. Aplástelos con una maza de madera, dejándolos finitos, sin romperlos. Recórtelos en forma rectangular, sazónelos con sal y pimienta y resérvelos. Remoje la miga de pan en la leche, exprímala y píquela finamente. Póngala en un bol y reserve. Rehogue la cebolla en la manteca y agréguela al bol junto con el queso rallado, el perejil picado y el jamón del diablo. Si hiciera falta, sazone con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Mezcle todo lo que puso en el bol y ligue la preparación con el huevo hasta lograr una pasta. Extienda los bifes recortados y úntelos con una capa delgada del relleno. Coloque en un extremo de cada bife una hilera de aceitunas rellenas y luego enróllelos bien apretados. Cósales los extremos y sujételos con vueltas de piolín, apretando bien. Envuélvalos por separado y bien ajustados en trozos de lienzo. Ate los extremos y el centro con piolín para asegurarlos. Hierva los paquetitos en agua salada hasta que, al presionarlos, se noten tiernos (entre 45 minutos y una hora). Escúrralos y prénselos ligeramente 15 minutos. Estaciónelos así envueltos en la heladera hasta que estén bien fríos. Las tostaditas Unte con la manteca derretida las rodajitas de pan, colocadas en una asadera. Espolvoree las rodajitas con sal y pimienta negra. Déjelas secar en horno suave hasta que estén delicadamente doradas. Terminación Desenvuelva los paquetitos y corte los arrolladitos en rodajas finas. Bata la manteca restante con jugo de limón y salpimiente. Debe quedar una mezcla cremosa. Unte con esta mezcla las tostaditas y pégueles una rodajita de mini matambre. Si prefiere, en lugar de manteca use un copito de mayonesa. Sirva los canapecitos de matambre con un buen vino o una rica cerveza artesanal. Como me gustan a mi estas cosas en la mesa agrego berenjenas en escabeche, queso y salame quintero mercedino. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Rollitos de copetín

Por Berta Chudnobsky

