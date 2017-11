La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/nov/2017 Día de la Soberanía Nacional:

Se perdió en el campo de batalla, pero el sacrificio de las tropas argentinas no fue en vano, dado que se demostró a América y al mundo que cuando existe la voluntad de mantener los principios de soberanía de los pueblos, hay otros factores que ayudan a su conservación. 1. La población ribereña no aceptó el avance de la flota de guerra y mercantilista de los anglo-franceses, luchando palmo a palmo para frenarlo hacia el interior, como lo demuestran los ataques que sufrieron las tropas invasoras en ambas orillas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos como pasó en el Paso "El Tonelero", San Lorenzo y Angostura del Quebracho donde los invasores perdieron 6 barcos mercantes y tuvieron importantes averías en 2 buques de guerra, prácticamente con muy pocas bajas en las tropas de la Confederación Argentina. Esto demostró un apoyo importante de la población civil a las fuerzas defensoras, no obstante, los problemas existentes entre el gobierno de Buenos Aires y el interior. 2. Comercialmente tuvieron los anglo-franceses pequeños resultados favorables en la provincia de Corrientes, quien ya era de por sí rebelde al gobierno nacional del Gobernador Rosas, no llegando a cubrir las expectativas económicas. 3. La flota anglo-francesa continuó hacia Paraguay, pero con un resultado comercial tan paupérrimo también allí que se toma la decisión de regresar, siendo en su retorno hacia el Río de la Plata, "diezmados por el hambre, el fuego, el escorbuto y el desaliento", al decir del historiador José Luis Muñoz Azpiri. 4. Las mercaderías que se transportaban para negociar quedaron sin colocar. Esto determinó que el costo financiero producido por los daños de la lucha contra las fuerzas argentinas fue elevadísimo, quitando rentabilidad a los comerciantes. Por lo tanto, sin haber conseguido los logros políticamente buscados, ni superar los mínimos beneficios económicos esperados la campaña se trocó en un fuerte quebranto. 5. Al difundirse los resultados en toda América, Chile y Brasil, cambiaron su forma de ver las cosas (que hasta entonces habían sido hostiles a Rosas) y se volcaron, momentáneamente a la causa de la Confederación. 6. Esta batalla, pese a ser una derrota en la guerra táctica, dio como resultado la victoria diplomática de la Confederación Argentina, debido al alto costo político que demandó la operación a los invasores al no lograr el apoyo de los habitantes de estas tierras. Por resultante económico la resistencia opuesta por el gobierno y pueblo del interior obligó a los invasores a aceptar la soberanía argentina sobre los ríos interiores. 7. Gran Bretaña, con el Tratado Arana-Southern, de 1847, concluyó definitivamente este conflicto y en marzo de ese año ordenó el retiro de su flota. Francia tardó un año más, hasta la firma del Tratado Arana-Lepredour. Estos tratados reconocían la navegación del río Paraná con un control exclusivo interno de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos, lo mismo que la del río Uruguay en común con el Estado Oriental. 8. El general José de San Martín, que ya sabía de la batalla de la V. de Obligado, expresó desde su exilio en Francia a su amigo Tomás Guido: "Ya sabía la acción de Obligado; ¡qué inequidad! De todos modos, los interventores habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca". Agregando que: "esta contienda en mi opinión es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de España". (El Gral. San Martín donó su sable a Rosas reconociendo su trabajo por la soberanía nacional, a través de la cláusula tercera de su testamento.) 9. Si bien el ejército patriota no salió vencedor, esta batalla fue el punto de partida de la liberación económica del continente americano y es considerada cuna de la Soberanía Nacional.

