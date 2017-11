La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/nov/2017 Marco López: ”Considero curativo detenerse en la poética de lo cotidiano”









Sobre el artista Nació en Santa Fe en 1958. Su obra es representada por la Galería Luis Fernando Pradilla en Madrid, la Galería Ruth Benzacar de Buenos Aires, y Galería KBK Arte Contemporáneo de México. Estas galerías muestran regularmente su trabajo en las principales Ferias de Arte Contemporáneo (Chicago, Art Basel Miami, Paris Photo, ArteBA, Feria MACO de México, FIA de Caracas y ARCO de Madrid). Actualmente trabaja en su estudio de la calle Finochietto, en Barracas, Buenos Aires. Sitio web: MarcosLopez.com El reconocido fotógrafo brindará una Master Class abierta al público el próximo viernes 1 de diciembre en el Auditorio de Tenaris. En una entrevista exclusiva con LAD, adelantó cómo será su presentación y reflexionó sobre la fotografía en tiempos de Instagram: "Yo también me considero aprisionado por las redes sociales, pero las trato de usar como generadoras de contenidos". De la mano de Tenaris, Marcos López llega a Campana para brindar una charla de fotografía. O más. Porque la López Master Class es como tomarse una foto abajo del agua: un ejercicio en donde lo fotográfico y lo performático se disuelven en una misma imagen. "Para sobrevivir se necesita experimentar y desdibujar los límites entre las disciplinas", aseguró en una entrevista concedida a La Auténtica Defensa durante un impasse en la puesta a punto de su presentación. "(MasterClass) es una palabra pretensiosa en algún punto, está tomada en un borde de ironía, porque a mí me interesa trabajar con el error en los procesos de creación y no en formulas prestablecidas. Nunca creo que nadie venga a decirte la gran verdad, cuál es el camino de los procesos de búsqueda de creación dentro de la fotografía", explicó. Por eso, la clase estará articulada alrededor de "una multiplicidad de disciplinas" con un fuerte eje en "lo teatral, lo performático". Incluso los espectadores van a poder participar como modelos de retratos. Así como López explora sin preconceptos los puntos de contacto entre la fotografía y otras artes, tampoco reniega de las nuevas formas expresivas que la imagen está encontrando en lo que denomina el mundo "post digital", un "conflicto para los comunicadores audiovisuales tan grande que uno ni siquiera tiene conciencia de cómo circula la comunicación" a cada instante. El caótico escenario, lejos de paralizar, es una invitación a crear, a jugar con las posibilidades que la tecnología nos ofrece: "Me interesa incorporar el conflicto de las narrativas audiovisuales, por ejemplo, generar contenido para Instagram de 30 segundos. ¿Qué podés contar en 30 segundos? ¿Dónde está el espectador? ¿Dónde se consume tu producto?". "Yo también me considero aprisionado por las redes sociales, pero trato de usar a Facebook e Instagram como generadoras de contenidos", diría más tarde. De hecho, en estas plataformas pueden encontrarse fotos de lo que son sus clases, un adelanto de lo que se vivirá en el Auditorio de Tenaris el próximo viernes 1 de diciembre. "Tendrá algo didáctico, de cómo ha sido el desarrollo de mi obra fotográfica desde el blanco y negro de los años ochenta -químico- hacia el color con posproducción, con puesta en escena. Siempre trabajé en busca de definir los íconos de identidad nacional", aseguró. Ese interés hizo que sus fotos sean "exageradamente argentinas", en las que los "mitos populares" vuelven a contarse. "Mi relación con el arte no es hermética, todas mis fotos son muy entendibles. Mi Gaucho Gil es un Gaucho Gil. En este momento está en el museo Getty de Los Ángeles en una exposición sobre fotografía argentina y si lo ponés en una verdulería de la esquina con una estampita, la gente dice `ah, me llevó el gauchito para mi casa´. Creo que eso es algo que yo busqué con mi obra fotográfica: utilizar un lenguaje popular", explicó. La artesanía es otra fuente de inspiración, confesará después: "Mi tema de trabajo ha sido América Latina. Siempre me ha interesado el sur, lo local, lo barrial. Nunca trabajé con grandes temas, sino que para mí los grandes temas son siempre cosas cotidianas". Es en esos intersticios de lo rutinario donde el arte se nos asoma y nos incita. Una invitación para aprovechar, en una era donde cualquiera tiene una cámara de alto poder de imagen y sonido en su bolsillo o cartera. "Considero curativo detenerse en la poética de lo cotidiano, la mirada. Si vos vas caminando y te detenés a mirar una florcita y te acercás a tomarle una foto, ese gesto es único e irrepetible. A eso puedo alentar a los espectadores: a la creatividad en el hecho mismo de vivir y en tomar la vida como un descubrir de gestos poéticos", afirmó López. Y arriesgó una definición de arte: "Es tomarse la vida con optimismo, con amor, y ver la belleza". López Master Class será entonces una chance para descubrir otras maneras de producir imágenes. Se compartirán diferentes modos de trabajo y fragmentos de lo que el fotógrafo llama "nuevas narrativas", experiencias audiovisuales a la mano de cualquier heavy user del celular. "Eso en sí mismo es un conflicto, es un problema que ni siquiera los que nos dedicamos… todavía nos genera más angustia, todavía no sé cuál es la respuesta. ¿Para qué seguir llenando el mundo de imágenes? ¿Para que nos fotografiamos todo el tiempo? Es una angustia", consideró. "En cierto sentido, podemos decir que la López Master Class es una reflexión filosófica", ironizó entre risas. Con sus clases, Marcos López busca fusionar la impartición de contenido didácticos con la reflexión sobre el acto creativo. Al finalizar una MasterClass anterior, a la que asistió un público heterogéneo, un músico contestó que había ido en busca de inspiración. "Está especialmente convocada para un público no específico. DEL BOX A LA TERRAZA: DOS TRABAJOS DE MARCO LÓPEZ

“Boxeadores del Club Unión de Santa Fe". 1992





“Picada en la Terraza de Fundación PROA. Buenos Aires, verano 2005-06



