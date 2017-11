En el arranque de la novena fecha del campeonato del Nacional B, ayer se disputaron dos encuentros. Y uno de ellos fue aprovechado por Agropecuario para recuperar el liderazgo de la tabla de posiciones. Es que el equipo de Carlos Casares superó 2-0 como local a Mitre de Santiago del Estero y volvió a treparse a lo más alto del torneo, al menos hasta que juegue Villa Dálmine.

El Sojero se impuso con goles de Gabriel Urquijo y Martín Prost y así llegó a los 18 puntos en la temporada.

En tanto, en el otro partido de la jornada, Nueva Chicago (próximo rival del Violeta en Campana) sufrió una dura derrota al caer 2-0 en Mataderos frente a Sarmiento de Junín (goles de Nicolás Miracco e Ignacio Cacheiro).

La novena jornada continuará hoy con seis encuentros: Brown de Adrogué vs Independiente Rivadavia; Almagro vs Boca Unidos; Flandria vs All Boys; Guillermo Brown (PN) vs Aldosivi; San Martín (T) vs Quilmes; y Estudiantes (SL) vs Gimnasia (J).

En tanto, mañana lunes jugarán: Deportivo Riestra vs Los Andes; Instituto vs Atlético Rafaela; Santamarina vs Villa Dálmine; y Juventud Unida (G) vs Deportivo Morón. Libre queda Ferro Carril Oeste.