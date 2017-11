La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/nov/2017 Primera D:

6 GOLES Suma ya Germán Águila en este campeonato. Está segundo en la tabla de máximos artilleros de la Primera D, a sólo uno de Gastón Scisci, de Argentino de Merlo. HOY SIGUE LA FECHA 12 Esta jornada de la Primera D comenzó el viernes con la victoria 2-1 de Lugano como local sobre Juventud Unida. Y continuó ayer con el triunfo 2-0 de Puerto Nuevo sobre Real Pilar. La fecha se completará entre hoy y el martes con la siguiente programación: Domingo 17 horas: Victoriano Arenas vs Lamadrid; Yupanqui vs Atlas. Lunes 17 horas: Muñiz vs Argentino de Rosario Martes 17 horas: Deportivo Paraguayo vs Centro Español y Central Ballester vs Claypole. Martes 20.30 horas: Argentino de Merlo vs Liniers.



En cancha de Villa Dálmine, donde Salomé Di Iorio expulsó a cinco jugadores, se impuso con goles de Germán Águila y Orlando Sosa. MacIntyre y el propio Águila vieron la roja en el Auriazul, que cortó una racha de seis juegos sin victorias. En un encuentro repleto de incidencias, que terminó con cinco jugadores expulsados, Puerto Nuevo venció ayer 2-0 a Real Pilar por la 12ª fecha del campeonato de Primera D. De esta manera, el Auriazul cortó una racha de seis partidos sin victorias (tres empates y tres derrotas) y logró trepar hasta la novena posición, último lugar de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. En cancha de Villa Dálmine, donde volvió a hacer de local, el equipo dirigido por Carlos Hernández llegó a la ventaja a los 17 del complemento por intermedio de Germán Águila cuando jugaba 10 contra 9; y liquidó el pleito a los 45, con un tanto del histórico Orlando "Pampa" Sosa cuando jugaba 9 contra 8. Sin embargo, Puerto Nuevo hizo los mayores méritos durante la primera parte, cuando Salomé Di Iorio todavía no había mostrado ninguna tarjeta roja. Por entonces se mostró superior a su rival, especialmente para manejar el balón, profundizar y generar zozobra en el fondo rival. De cualquier forma, para este Auriazul golpeado por las lesiones y las suspensiones, volver a la victoria era fundamental, para poder recuperarse en la tabla y también en lo anímico para afrontar lo que resta de de este año. Los compromisos que le restan para finalizar la primera rueda son frente a Centro Español como visitante por la fecha 14 y contra Claypole como local por la 15ª jornada. EL PARTIDO Con Godoy retornando al lateral izquierdo; con Pablo Sosa como volante interior en lugar del suspendido Maxi Díaz; y con Nicolás Rodríguez y Ramiro Litardo en los costados del mediocampo, Puerto Nuevo salió al campo de juego con un esquema 4-1-4-1 bien marcado por la presencia de Sosa y por la amplitud del campo de juego Violeta. Y de arranque tuvo su primera oportunidad, porque a los ocho segundos, Águila tomó el balón dentro del área y cruzó un remate-centro que Litardo no pudo empujar correctamente al fondo de la red. Las dimensiones de la cancha permitían que surgieran espacios, aunque a ambos conjuntos les faltaba precisión en velocidad para explotarlos. Igualmente, el Auriazul mostraba mejores virtudes en el manejo del balón y tenía mayor fluidez en la salida para romper líneas rivales. Y esa superioridad fue muy clara entre los 20 y los 26 minutos, cuando generó cuatro llegadas casi consecutivas. Primero, una volea de Michel Bustamante pegó en la parte externa de la red; después, un centro bajo de Rodríguez no pudo ser convertido ni por Águila en el primer palo ni por Litardo en el segundo; posteriormente, el juvenil delantero logró enganchar dos veces adentro del área, pero su remate no tuvo la fuerza suficiente como para inquietar al arquero Ghiglione; y finalmente, Tadeo MacIntyre cabeceó con claridad dentro del área, aunque no pudo darle la mejor dirección a su intento, que fue retenido sin dar rebote por el portero visitante. Así, Real Pilar recién logró arrimar peligro a los 28 minutos, cuando falló MacIntyre en la marca y Kevin González llegó libre por izquierda. Afortunadamente para el Portuario, al delantero visitante le faltó decisión y diluyó la acción con dos enganches que parecieron innecesarios. Pasada la primera media de hora de juego, quizás por el cansancio, el trámite del partido empezó a enredarse y aparecieron tres amarillas continuadas para la visita: Achucarro, Díaz y Rodríguez (antes, a los 11 minutos, Águila también había sido apercibido por una dura entrada sobre Díaz). Y a los 43, el segundo asistente observó un forcejeo entre MacIntyre y González (quedó golpeado), le informó lo sucedido a Salomé Di Iorio y la jueza expulsó a ambos jugadores. Por eso, en los últimos 15 minutos de la primera parte tuvieron mayor protagonismo las tarjetas (también fue amonestado Redondo) que los arqueros de ambos equipos. En el arranque del complemento fue Michel Bustamante el que tuvo un cabezazo claro tras un rebote, pero le salió a las manos de Ghiglione. Minutos después, en la otra área, Puerto Nuevo terminaría encontrando una ventaja que resultó decisiva. Es que una avivada de Rodrigo Ponce De León derivó en la segunda amarilla de Rodríguez (por supuesta obstrucción del saque del arquero) y, entonces, Real Pilar se quedó con 9 jugadores. Y si la cancha parecía amplia 11 contra 11, mucho más lo fue 10 contra 9. La reacción del visitante fue retrasarse decididamente y cederle el balón al Auriazul, lo que provocó dudas en el elenco de "Bocha" Hernández, que terminó tirando varios pelotazos en las jugadas siguientes (uno de ellos fue dominado por Águila, quien giró y sacó un fuerte remate que salió ancho). Estaba claro que la diferencia y los espacios podrían aparecer cuando conectara pases precisos y entre líneas. Y eso fue lo que sucedió a los 17 minutos, cuando Redondo filtró el balón para Bustamante y éste lo pinchó para que Águila se escape mano a mano con Ghiglione, al que sentenció picando apenas la pelota cuando parecía que la había adelantado demasiado. Con el 1-0 a su favor resultó fundamental una brillante atajada de Ponce De León contra el primer palo a los 19; y también que "Bocha" Hernández reacomode la última línea con el esperado regreso de Franco Colliard (todavía no había jugado en la temporada). Pero, igualmente, a Puerto Nuevo le quedaba mucho sufrimiento por delante. Es que, a los 25, Águila vio la segunda amarilla porque Di Iorio interpretó que simuló una falta dentro del área cuando intentó anticipar a Ghiglione. Y a los 31, Ponce De León debió estirarse contra su palo izquierdo para desviar al córner un remate de Díaz. Y así como se mostró seguro a lo largo de toda la tarde, el arqueero Auriazul también tuvo su momento de zozobra: a los 42 se complicó solo con un balón intrascendente y el ingresado Binaghi casi se lo hace pagar cuando el equipo de nuestra ciudad ya tenía nuevamente superioridad numérica por la expulsión de Díaz a los 40 por doble amarilla. Finalmente, a los 45, la calma llegó de la mano del experimentado "Pampa" Sosa, quien aprovechó un bochazo largo de Colliard para quedar mano a mano con Ghiglione, al que le tocó la pelota por sobre el cuerpo para después definir de cabeza con el arco vacío y asegurar la victoria. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (2): Rodrigo Ponce de león; Tadeo Mac Intyre, Antoni Rodriguez, Joaquín Montiel, Pablo Godoy; Nicolás Rodriguez, Kevin Redondo, Pablo Sosa, Ramiro Litardo; Michel Bustamante y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Franco Carrizo, Tomás Fumeau, Alex Curto, Marcelo Dorregaray, Franco Colliard, Leonardo Ramos y Orlando Sosa REAL PILAR (0): Juan Pablo Ghiglione; Damián Achucarro, Ezequiel Páez, Gonzalo Pulido, Rodrigo Santillán, Rodrigo Díaz, Kevin González, Dylan Glaby, Facundo Klas; Daniel Pastrana y Leonardo Rodriguez. DT: Julio Compagnoni. SUPLENTES: Joaquín Rodríguez, Ramiro Copetegui, Miguel Almada, Marcelo Pedrozo, Ivo Villarreal, Franco Bongiovanni y Alejo Binaghi. GOLES: ST 17m Germán Águila (PN) y 45m Orlando Sosa (PN). CAMBIOS: ST Almada x Achucarro (RP) y Villarreal x Klas (RP); 20m Binaghi x Santillán (RP), 21m Colliard x N. Rodríguez (PN), 23m Fumeau x Litardo (PN) y 39m O. Sosa x Bustamante (PN). AMONESTADOS: Redondo, Colliard, Fumeau y P. Sosa (PN); Achucarro, Pulido, Almada y Binaghi (RP) EXPULSADOS: PT 42m Tadeo MacIntyre (PN) y Kevin González (RP) por agresión mutua. ST 12m Leonardo Rodríguez (RP) por doble amarilla; 25m Germán Águila (PN) por doble amarilla; y 40m Rodrigo Díaz (RP) por doble amarilla. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Salomé Di Iorio



ETERNO: "PAMPA" SOSA GRITA CON EL ALMA EL 2-0 A LOS 45 DEL SEGUNDO TIEMPO.





LA APERTURA DEL MARCADOR. A LOS 17 DEL ST, GERMÁN ÁGUILA ESCAPÓ DE CARA AL ARQUERO GHIGLIONE Y CUANDO ÉSTE LE FUE AL PISO, LA PICÓ CON LO JUSTO PARA ESTABLECER EL 1-0 A FAVOR DE PUERTO (FOTO: SELENE MILIVINTI).





LOS ONCE TITULARES. AYER, PUERTO NUEVO PRESENTÓ TRES CAMBIOS RESPECTO A LA FORMACIÓN QUE UTILIZÓ EN ROSARIO FRENTE A ARGENTINO: INGRESARON NICO RODRÍGUEZ, PABLO SOSA Y RAMIRO LITARDO (FOTO: SELENE MILIVINTI).





PELEANDO EN LAS ALTURAS. UNA INCURSIÓN AÉREA DE ANTONI RODRÍGUEZ, RECHAZADA CON LOS PUÑOS POR EL ARQUERO GHIGLIONE (FOTO: SELENE MILIVINTI). DI IORIO Y UN FESTIVAL DE TARJETAS La jueza Salomé Di Iorio tuvo mucho trabajo en la tarde de ayer. En parte por algunas fuertes entradas entre los jugadores (y los reclamos), aunque también por su extremada rigurosidad para conducir el juego. En total, la árbitro internacional (dirigió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en el Mundial Femenino Canadá 2015) mostró 13 tarjetas amarillas, en una producción que derivó en tres expulsados por doble amonestación (Águila en Puerto Nuevo; Rodríguez y Díaz en Real Pilar). Además, también sacó dos rojas directas por el forcejeo que mantuvieron MacIntyre y González a los 42 del primer tiempo.

LA FOTO QUE NUNCA SALE. ANTES DEL INICIO DEL PARTIDO, SALOME DI IORIO JUNTO A SUS ASISTENTES Y LOS CAPITANES DE AMBOS EQUIPOS (FOTO: SELENE MILIVINTI).



