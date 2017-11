El remero del Boat Club logró la defensa del título de singles categoría menor obtenido en 2016, y cerró un año inolvidable. ´´Feli´´ lo hizo de nuevo: se consagró campeón argentino de singles categoría menor, una prueba oficial, de 2000 metros, para remeros de 16 años o menos. Ya lo había logrado el año pasado en esta misma modalidad, y en 2015 en dos sin timonel categoría menor junto a Franco Almirón. Fue el mejor en la prueba con mayor cantidad de inscriptos en el torneo, con 23, y lo hizo ganando las tres regatas que disputó (algo que en 2015 no había hecho, ya que había finalizado segundo en la semifinal). Si bien la distancia que le sacó al segundo, Franco Civetta del Club de Remo Teutonia, no fue tanta como la que sacó en su heat y en semis, el remero campanense nunca generó incertidumbres: siempre estuvo adelante. Su tiempo final fue de 8 minutos y 1 segundo (había registrado 9:02 en la semifinal, y 7:24 en el heat), un segundo y medio por delante del remero teutón, y cinco respecto a Nehuen Huenchaul del Club San Fernando, que se adjudicó la medalla de bronce. Este fue el cuarto título de campeón argentino para Felipe, quien además el año pasado obtuvo una medalla de bronce corriendo el ocho ´´Campeón del Milenio´´ del CBC en la categoría junior. Cinco finales por el título, cinco podios, cuatro oros. Números que hablan por sí solos, sobre todo teniendo en cuenta que tiene tan sólo 16 años. A estos palmarés a nivel nacional hay que agregarles la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano de Brasilia en cuatro sin junior, la medalla dorada en los II Juegos Surameri-canos ODESUR de la Juventud disputados en Valparaiso, Chile, y su participación en la edición 2017 de los World Rowing Junior Championships de Trakai, Lituania. Otros dos botes oficiales corrieron ayer sábado: Enid Jesabel Geuna hizo un muy buen trabajo en las semifinales de singles categoría menor, pero no le alcanzó. En su primer Campeonato Argentino, y corriendo en una categoría superior a la suya, ´´Yesa´´ terminó cuarta sobre seis embarcaciones, en una prueba en la que solo las tres primeras pasaban a la final "A". Los puestos 1, 2 y 3 fueron para Nazarena Pisani (una de las grandes candidatas al título, del Club de Regatas San Nicolás), Antonia Zanetta (Club de Remo Llacolén de Chile) y Camila Coronel (Club Remeros Alberdi de Rosario). El cuarto puesto de la promisoria remera celeste la colocó en la final "B" que definirá los puestos 7 a 12, y que se correrá hoy a las 10:28. Finalmente, el tercer bote oficial del Boat que compitió ayer fue el cuatro sin timonel junior tripulado por Santiago Holst, Rodrigo Cejas, Lionel Erba y Franco Almirón. La prueba fue de gran nivel, con cuatro de los cinco botes peleando palmo a palmo toda la regata y llegando todos a la meta en un margen de tiempo muy escaso. El campeón fue el Club Náutico Zárate, segundo fue el Club de Remeros Mercedes de Uruguay, tercero el Club de Regatas La Marina de Tigre, cuarto el Campana Boat Club, y muy alejado del pelotón el Club Remeros Paysandú de Uruguay. De esta forma, el CBC no logró la triple defensa del título, que supo obtener en 2015 y 2016. Hoy correrán finales los siguientes botes: -FINAL B - MenW1x (single menor femenino): Enid Jesabel Geuna (5 rivales) -FINAL - MenM2- (dos sin menor masculino): Lionel Erba y Felipe Modarelli (4 rivales) -FINAL - BM2- (dos sin sub-23 masculino): Joel Romero y Rubén Geuna (1 rival) -FINAL - JM4x (cuádruple par junior masculino): Santiago Holst, Felipe Modarelli, Franco Almirón y Rodrigo Cejas (5 rivales) -FINAL - M2- (dos sin senior masculino): Joel Romero y Rubén Geuna (2 rivales)

MUCHO FUTURO: FELIPE MODARELLI CONQUISTÓ SU CUARTO TÍTULO ARGENTINO.

PÓKER. Este fue el cuarto título de campeón argentino para Felipe, quien además el año pasado obtuvo una medalla de bronce corriendo el ocho ´´Campeón del Milenio´´ del CBC en la categoría junior.





LA HORA FELIZ. FELIPE YA BAJÓ DEL BOTE Y RECIBE LOS ABRAZOS DE FELICITACIONES, MIENTRAS, DETRÁS, SU FAMILIA, INCONDICIONAL APOYO EN SU CARRERA Y ESPECIALMENTE EN ESTE AÑO TAN TRAJINADO, REGISTRA EL MOMENTO.





A LA FINAL B. ENID JESABEL GEUNA HIZO UN GRAN TRABAJO EN UNA CATEGORÍA SUPERIOR, PERO NO PUDO ACCEDER A LA FINAL A Y HOY COMPETIRÁ POR LOS PUESTOS 7-12.



Remo:

Felipe Modarelli se coronó Campeón Argentino

