La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/nov/2017 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Sol 11 - Energía del Domingo 19/11/2017 - Trecena del Perro

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip

Sol, representa la vida cósmica,, el brillo, la iluminación, ,el rey de los caminos, está del lado de la humildad, amor incondicional, maestría espiritual, trabaja con el perfil bajo y sutiliza aspectos densos en sensibles, aprender a no quedar pegados al ego, es el poder personal. KIN SOL 11 se guía solo, en tono de liberación. Esta trecena blanca, la trecena del PERRO, que es una trecena de refinación, de saber elegir con que quedarse y con que no. Purifica, decanta, refina. Es la pausa que nos tomamos para discernir, es la meditación, la introspección, el yo interno, la sencillez, la voluntad, la entrega, la adaptabilidad. Nos ayuda a clarificar, a pulir procesos a saber priorizar. Es también la disolución del EGO. Y cuando de EGO se habla, nadie mejor que el SOL para saber de eso, el sol viene a trabajar la maestría espiritual, a aprender a soltar el ego, a apagar la FM "yo", el yoismo. Liberarnos del ego. Poder estar en el otro, ACOMPASAR, (ir al compás), resonar, estar en empatía con el otro. El sol es el amor incondicional, al igual que el perro. Día para trabajar la humildad, estar del lado de la humildad. Día para irradiar a pleno todo lo que hay dentro nuestro, el amor y la conexión con la fuente, con la energía universal, con Dios, con la divinidad. Día para hacer sutiles todas aquellas situaciones densas por las que estamos atravesando, hoy dejarnos llevar por lo que sabemos ancestralmente y muchas veces por estar tan mentales, no reconocemos. El sol es la frecuencia más alta del conteo del Tzolkin por los que es un día con una energía tremenda!! Ojo con estar egocéntricos, egoístas, dominantes, tan autosuficientes que no nos atrevamos a pedir ayuda por creer que eso es debilidad. En un día SOL tenemos que entender que las cosas por algo se dan como se dan, y no pretender que siempre sean a nuestro modo, antojo, capricho. Hermoso día para volver a comprometernos, para llevar la espiritualidad desde el cielo a la tierra, desde nuestro interior a nuestro entorno, No temas, no dudes, acepta lo que sucede porque por algo sucede, es parte del aprendizaje, acéptalo con paciencia. Compasivos y tolerantes. Aceptar los cambios que se generan en nuestro interior. Pongamos un manto de luz, para disolver las trabas que se presenten y sacarnos las tensiones de encima. Brillemos como soles, brillemos contentos, brillemos llenos de amor, Brillemos en paz, armonía. Brillemos y contagiemos al mundo con nuestro brillo de amor incondicional y nuestra humildad. ¡Que así sea! Carpe diem!! Aprovechen el sol, que nos carga baterías!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/qbLG90Sfsb — alejandra dip (@turcadip) 19 de noviembre de 2017

