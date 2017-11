La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/nov/2017 Partido Justicialista: Oscar Trujillo apuesta a una conducción ”más horizontal”







"El consejo del partido todo, va a constituirse en una usina política para los concejales" dijo ayer por FM Simple el próximo presidente del Partido Justicialista de Campana y calificó como "histórico" el proceso por el cual se llegó a una lista de unidad. "Lo más importante, me parece a mí, no es la conformación de la lista sino el proceso. El dato de estas dos semanas de intensas reuniones, de llamados y discusiones fue que todo lo que no estábamos acostumbrados a hacer, esto de decirnos en la cara qué queríamos, a quién tachábamos, cuáles eran nuestros argumentos, cuál nuestra posición, marca una fortaleza muy grande. Porque este Consejo que va a empezar a gestionar al Partido Justicialista desde el próximo 18 de diciembre se caracteriza por una gran heterogeneidad. Pero eso no es debilidad después de este acuerdo. Si nosotros hubiésemos hecho un PRODE, poniendo uno de cada agrupación, y que después los compañeros se enteraran en la radio o el diario, hubiese sido verdaderamente una bomba de tiempo. Pero no así, porque todo el mundo involucrado, sabía lo que estábamos discutiendo", dijo ayer por la mañana Oscar Trujillo, en diálogo telefónico con los conductores del programa "Hablando claro" de FM Simple, Claudio López Ruiz y Walter Otamendi. "En este momento histórico del peronismo, creo que el liderazgo hoy es más horizontal. Y creo mi figura también juega un poco ese rol. El hecho de habernos, Lito (Agnés) y yo, auto excluido, sirvió un poco para descomprimir algunas discusiones que había (…) La promoción de la juventud, en el acercamiento al bloque de concejales, en la proyección a la comunidad, en volver a caminar los barrio, no es una construcción que le corresponde a Oscar Trujillo, sino al Consejo del Partido. Esta reconstrucción institucional es rara. Nos mirábamos ayer a la cara (por el viernes) y nos resultaba muy raro todo lo que habíamos vivido. Porque en realidad, con el liderazgo de Jorge (Varela) y el capital inmenso de política que tenía él, vos te enterabas hasta de qué lugar ocupabas en el último momento. Porque era una decisión que tomaba un caudillo, un conductor de fuerte personalidad, pero también de gran consenso. Después de tres derrotas electorales, rota esa conducción, roto ese consenso, hay que volver a reconstruirlo (…) Jorge era un conductor que ordenaba en la diversidad. Y lo que tiene que surgir ahora tiene que ser otro Jorge Varela. Nos llevará mucho tiempo, seguramente no vamos a ser nosotros. Pero va a surgir. Yo creo que del seno de estos jóvenes, de estos militantes de base va a surgir un nuevo liderazgo. Creo que va a ser muy positivo este momento histórico para el peronismo", agregó. Más adelante, en otro momento de la entrevista, López Ruiz y Otamendi le recordaron a Trujillo que hubo un momento en que se creyó que la unidad era imposible. "Por supuesto –contestó el político- que hubo muchas idas y venidas. Tres de las personas que ocupamos cargos importantes de ese consejo partidario, al principio nos habíamos excluido. En la primera reunión fui uno de los primeros en tomar la palabra para excluirnos tanto a Tito Jendrulek como a mí, porque desde nuestro espacio estábamos convencidos de que de esa manera, estábamos contribuyendo a despejar el abanico de elecciones que entre todos teníamos que hacer. Lito Agnes, también. Y el propio Alberto Armesto que había manifestado, incluso, públicamente, que su llamado a encender el debate no tenía nada que ver con aspiraciones personales. Cualquiera que sospechara que Alberto, un militante de ley, una gran persona, pudiera tener algún tipo de afán de jugar la personal o de romper, vea la lista y vea que nos hace el honor de acompañarnos como Congresal". También, sobre el rol del Partido y su relación con los concejales justicialistas en ejercicio comentó: "El consejo del partido todo, va a constituirse en una usina política para los concejales (del bloque PJ-FpV). Eso es algo que hay que fortalecer ¿no? Porque creo que los concejales hoy de nuestro partido y bloque expresan la primer fuerza legislativa después del oficialismo. O sea que tenemos ahí una responsabilidad institucional. (…) Pero también tenemos que dialogar con otros sectores de la oposición. Nosotros tenemos una representación política en el Concejo Deliberante que en estos dos años logró marcar la agenda opositora de una manera muy digna, con mucho contenido, con una actitud constructiva. Y hoy cambia el tiempo legislativo y el tiempo político en nuestra ciudad, porque lo que pierde el oficialismo es la mayoría automática. El diálogo, creo, es obligado ahora. Así que desde el Consejo del Partido, y desde mi propia figura con mi experiencia legislativa y también en el ejecutivo, quiere jugar también a posibilitar el fortalecimiento del rol de nuestros concejales y también alentar este diálogo y esta conversación. Ni nuestros concejales, ni el Consejo del Partido, ni los peronistas queremos nada malo para este gobierno ni para la ciudad. Lo que sí, tenemos principios, tenemos ideas, tenemos banderas, que son irrenunciables".

El profesor Oscar Trujillo liderará el PJ de Campana a partir del próximo 18 de diciembre.



