La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/nov/2017 Handball:

Las Mayores del CBC cayeron ante Guernica, pero mantienen la ilusión del ascenso







Perdieron 24-20 como visitante y ahora comparten la cuarta posición junto a San Lorenzo. El 25 de noviembre disputan la última fecha frente a SECLA, equipo que está en tercer lugar apenas un punto arriba de las Celestes. La Primera Damas del Campana Boat Club perdió 24-20 como visitante frente a Centro Cultural Guernica por la 12ª fecha del campeonato de la Cuarta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Las dirigidas por Eduardo Godoy no pudieron repetir el gran triunfo que habían logrado en la fecha anterior ante el equipo líder del certamen, Handball La Patriada, y en esta oportunidad cayeron como visitantes ante el único escolta del torneo, cortando así una racha de tres victorias en fila. Igualmente, más allá de la derrota, las chicas del CBC comparten la cuarta posición del campeonato y se mantienen con chances de ascender cuando sólo resta una fecha para culminar la temporada. Y encima tendrán la oportunidad de jugarse la definición mano a mano con SECLA, equipo que está en la tercera posición (ascienden tres), apenas un punto por delante del CBC, al tiempo que San Lorenzo deberá enfrentar al líder La Patriada. Así, en caso de ganar y si las Azulgranas no lo hacen, las Celestes se asegurarían el ascenso. Si no, deberán aguardar qué combinación de resultados se da para saber si pueden quedar en cuarta posición y acceder al repechaje por el ascenso a Tercera División. Ante Guernica, las chicas campanenses estuvieron en ventaja en los minutos iniciales del partido, pero no pudieron mantenerse arriba en el marcador y finalmente fue derrota 24-20. El primer tiempo finalizó sin grandes diferencias, pero con ventaja a favor de las locales por 9-7. La segunda parte no fue la mejor para las del CBC y además el equipo padeció el ingreso de la jugadora Paola Marín, quien tuvo una tarde soñada y convirtió 12 tantos para quedar como máxima goleadora y liquidar el encuentro. SÍNTESIS DEL PARTIDO CLUB CULTURAL GUERNICA (24): Paola Marín (12), Noelia Solís (6), Carla Herrera (1), Nadia Deudán (2), Micaela Troilo (2) y Daniela Ruiz (1). CAMPANA BOAT CLUB (20): Tatiana Zarantonello (3), Paloma Slavin (7), Camila Recalde (6), Agostina Lorenzo (1), Verónica Schinoni (1) y Candela Guevara (2). PARCIAL PRIMER TIEMPO: 9-7 PARCIAL SEGUNDO TIEMPO: 15-13 (24-20) GIMNASIO: Club Cultural Guernica

POSICIONES CUARTA DIVISIÓN 1) Handball La Patriada, 71 puntos; 2) Club Cultural Guernica, 65 puntos; 3) S.E.C.L.A 58 puntos; 4) San Lorenzo, 57 puntos; 5) Campana Boat Club 57 puntos; 6) Villa Calzada, 56 puntos; 7) Banfield B, 53 puntos; 8) Municipalidad de Escobar, 51 puntos; 9) Vélez Sarsfield "B", 50 puntos; 10) All Boys, 42 puntos; 11) Lugano Tennis, 39 puntos; 12) Lamadrid, 37 puntos; 13) Defensores de Moreno, 32 puntos; 14) Escuela Nº 2 de Haedo, 29 puntos.

