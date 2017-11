La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/nov/2017 Medio Ambiente: notifican a quienes no cuentan con cestos para los residuos







Personal de la Subsecretaría de Medio Ambiente del Municipio realiza un revelamiento para constatar que todos los vecinos frentistas cuenten con canasto donde depositar los residuos. La medida se lleva adelante con el objetivo de dar cumplimiento a la Ordenanza Nº4869/06, que establece la obligatoriedad de que cada vecino posea frente a su domicilio un canasto porta bolsa de residuos. "El cesto facilita el trabajo de las personas que realizan la recolección y ayudan a mantener limpia la ciudad", remarcaron desde dicha Subsecretaría. Por ello, concientizadores e inspectores municipales recorren las distintas calles de la ciudad para constatar que los domicilios cuenten con los cestos. "En aquellos casos en que esto no pasa, se labra un acta en donde consta un período dentro del cual se debe regularizar la situación", explicaron, al tiempo que manifestaron que "la respuesta de los vecinos ha sido muy favorable", y muchos colocaron sus nuevos cestos porta bolsa de basura dentro del primer plazo brindado. La normativa vigente establece que los canastos deben tener una altura adecuada (recomendable de 1.5 metros) para que no lo alcancen los animales y deben estar situados de tal forma que no entorpezca la circulación de los peatones por la vereda, ni dificulte el ingreso-egreso de pasajeros, respecto a vehículos estacionados. Las viviendas multifamiliares, complejos habitacionales y edificios de departamentos, en tanto, deberán resolver de manera particular para cada caso teniendo en cuenta sus características específicas. Es decir, se deberán considerar por ejemplo cantidad de inquilinos y volumen de residuos generados. A su vez, queda terminantemente prohibido disponer residuos en parterres y veredas. De no cumplir con lo solicitado anteriormente, los vecinos podrán ser pasibles de sanciones contempladas en la normativa vigente.



