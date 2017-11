Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

TC 2000: La categoría está desarrollando otra carrera del campeonato durante este fin de semana en el autódromo de Concordia donde desde las 10.30 hs. Televisa Canal 13 a través del programa Carburando. PRESENTAR: Cristian Genovesse desarrolló días atrás una Cena de Camaradería para amigos, allegados y los componentes del equipo donde presentó además su auto para la categoría de los chasis del Regional donde se pudo ver el auto de color amarillo que despertó el interés de todos los presentes. CONTINUAR: La intención de Ignacio López es continuar el año próximo en la categoría de karting Copa RF donde ya está corriendo en esta temporada con su actual equipo de competición que siempre lo acompaña. DESCUBRIR: Horacio Ollarte ya comenzó a descubrir que su hijo de tan solo cuatro años quiere ser piloto de karting y se espera que tome la decisión de empezar el camino indicado para que dentro de dos años puede concretar el lindo sueño de empezar a probar en su karting en la Escuelita de Zárate. GANADORES: La categoría Pako viene de correr en el kartódromo de Zárate donde los ganadores fueron en la Promocional: Enzo Torres 2º carrera Thiago Parissi. 150 4 tiempos: Alberto Peirano. Cajero 2 tiempos: Javier Torges. M.N. Light: Daniel Del Bianco 2 carrera Ariel Montes. Super A: Manuel Embon. MNA: Elías Vicini, segunda carrera Tomás Vazquez. MNC: Francisco Andrada segunda carrera Fabricio Zuffo. MNB: Agustín Gajate. KF40: Pablo Oliver segunda carrera Marcelo Marinaro y Super Pako: Matías Toledo segunda carrera: Maximiliano Piñeiro. TITULO: Finalmente luego de un buen año Sergio De Vicenti pudo lograr el título de Campeón de la clase promocional de la categoría Alma en una clase que tuvo un caudal de autos importantes toda la temporada. OBRAS: El autódromo de Rosario ya tiene muy avanzadas las obras en el circuito a tal punto que la categoría Turismo Nacional decidió cerrar su campeonato en dicho escenario el próximo 3 de diciembre. DEUDA: Cristian decidió terminar el auto para la próxima carrera pero parece que si no se pone al día con la deuda pendiente con su motorista va a ser difícil que este corriendo en los próximos días. TRIUNFOS: La categoría Alma viene de desarrollar otra carrera del Campeonato donde los triunfadores fueron en Promocional: Ariel Barzana. Clase dos: Mariano Cordani y Copa Master: Adrián Rodriguez. SEGUNDO: Ese fue el puesto que ocupó Ignacio Tártara en la final de la GTA del TC Regional en el autódromo de La Plata con la Dodge que prepara su padre Juanjo con motor Ford. Lo que permite seguir aspirando al campeonato. DEFINIR: Aun no se definió el futuro de Matías Milla en el equipo del Super TC 2000 Toyota donde aún no se hablo de su continuidad aunque el piloto campanense también debe evaluar las condciones a resolver. FIESTA: En el día de hoy desde la 10 hs se desarrolla la fiesta del automóvil que se realiza desde la plaza Eduardo Costa hasta las puertas del museo Manuel iglesias ocupando la avenida Dellepiane con la presencia de muchos clubes de marcas, autos antiguos y de colección y varias sorpresas que prepararon los organizadores. TURISMO PISTA: La categoría retorna a la actividad durante este fin de semana con sus tres clases y otro parque interesante de autos al autódromo de Concordia en la provincia de Entre Rios. Desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". CAMPEON II: Juan Manuel Trillo acaba de consagrarse campeón en la clase M.N.B. de la categoría P.A.K.O. en el kartódromo de Zárate obteniendo otro galardón para a dinastía Trillo que posee varios títulos en el mundo del karting. FINALIZAR: Tras la carrera en el autódromo capitalino por parte del Turismo Zonal Pista el campanense Daniel Vidal en la Clase Tres finalizó en el puesto décimo quinto con la preparación del auto por parte de Dante Tamburini. ENTUSIASMADO: Ya con el auto listo y en plena competencia Juan Fontanot ahora quiere estar en las próximas competencias con la motorización de Juanjo Tártara con el chasis del TC Regional donde junto a su hermano están entusiasmados con esta posibilidad de poder cerrar la temporada en la alta competencia. CAMPEON: Luego de la carrera en La Plata por parte de la Clase Dos de Alma Oscar Dufour se coronó campeón de esta Clase a bordo de un Fiat Uno para todos los seguidores y familiares del piloto en cuestión. Felicitaciones! INCONVENIENTES: Con una clasificación que lo dejo en el sexto puesto en la final el flaco Emilio Gobetto con algunos inconvenientes con la Chevy se ubicó en el puesto décimo sexto donde el entusiasmo de la primera parte no fue lo mismo en la última sin olvidarse que el auto sigue siendo lo competitivo que se pretende. ETAPA: Ahora que la Chevy está para tirarla a la pista y probar Ivan Gonzalez está en una etapa de flamante papá lo que lo inhabilita para pensar en su pasión por los fierros. El piloto de Zárate aseguró que no se olvidó pero por el momento como es lógico tiene otras prioridades. DINERO: Dicen que si no aparece el dinero del motor armado al piloto de nuestra zona que corre en la categoría Alma lo van a venir a buscar y se van a llevar el auto completo por su actitud tan desleal. Que no cunda el pánico! IDEA: La idea de German Henze es que cuando termine el campeonato enduro de motocross comenzará a trabajar en la otra moto con su hermano Sebastián para la carrera de l costa en este próximo verano. EXPERIENCIA: Los encargados de regir los destinos de la categoría RF están intentando ganarse un lugar en el mundo del karting y ya comenzaron con un mini campeonato donde los propietarios del kartódromo de Zárate están dándole una posibilidad de hacerlo en este predio. Quizás en un futuro la experiencia de los popes del kartódromo colabore para el crecimiento de la categoría. DETALLES: Con muchas horas de trabajo en el taller siguen firme en los detalles para tener el cuatriciclo como se pretende de cara al Dakar que se viene en dos meses y ya se van desarrollando las últimas pruebas para no dejar nada librado al azar. TECNICO: En su momento trabajó en la técnica de una categoría de karting, después pasó a tener su taller y armar motores para sus propios pilotos y ahora de cara al próximo año lo tentaron para volver a ser el técnico de la categoría de karting. Por el momento quedó en contestar. MANIOBRAS: Eduardo Kosco adquirió un karting y no tuvo mejor idea de salir a probarlo en las calles de su barrio y fue cuando al doblar una esquina que se encontró de frente a una camioneta conducida por su amigo Cristian Falivene donde ambos debieron realizar maniobras difíciles para evitar un mal momento. GANAS: Siguiendo con Dos Kosco parece que el muchacho tiene ganas de subirse al karting y meterse en la alta competencia, tema que está evaluando con sus amigos y podría sumarse a la categoría Kart Plus pero aún sin definir en que clase. VOLVER: Parece que Don Mario Martinez volverá a correr en autos con techos y dejaría el karting a partir de la próxima temporada. El flaco se muestra entusiasmado y ya hizo una experiencia de tres carreras en los chasis del Regional pero eso no determina que vuelva a esa categoría. PERMITIR: Ya le armaron el karting a Delfina que desea correr en los autódromos pero sus 6 años no permiten que sus padres la autoricen y la niña Guidi sigue con el entusiasmo a pleno. CAMPEONATO ARGENTINO: En la provincia de San Luis se está desarrollando la última fecha del Campeonato Argentino de Motocross enduro durante este fin de semana con un caudal de motos interesante. EXCLUSION: Luego de una exclusión por parte de la técnica de la categoría Procar 4000, a un auto que arma Juanjo Tártara el motorista a través de un comunicado informó que no hará más motores para esta categoría por entender que fue mal excluído y sin tener razón de ser. PROBABLE: Como la próxima de Alma cierra la temporada es probable que el representante de Zárate este en orden para ser de la partida con el auto que no viene corriendo en las últimas competencias. PROKAR: Esta especialidad del karting está durante este fin de semana desarrollando las dos últimas fechas del presente calendario con todas sus clases en el kartódromo "Luis Ruben Di Palma" de Ciudad Evita donde desde las 10 hs están arrancando con su espectáculo. DECISION: Finalmente tomó la decisión como ya lo habíamos adelantado en esta sección y Gastón Iglesias no correrá más en la categoría Prokar como lo desarrolló en gran parte del año. Ahora el piloto campanense retorno a la categoría Pako para darle continuidad a su carrera deportiva. Siempre se vuelve al primer amor. COPA RF: Nueva fecha para la categoría que en el kartódromo de Zárate lleva adelante otra propuesta de esta nueva posibilidad que presenta el karting. Con sus cuatro clases desde las 10 hs le dan curso a su espectáculo. PRIMO: Como en esta carrera de la Kart Plus es con pilotos invitados Emiliano Falivene estará participando con su primo Julián como su compañero de equipo donde el representante de Zárate pelea por el sub campeonato. LOGRAR: El pibe Enzo Torres logró el título de campeón en Zárate en la clase promocional de la categoría Pako días atrás cerrando una excelente temporada para el benjamín que ya demostró sus condiciones conductivas. KART PLUS: La categoría vuelve a presentarse en el kartódromo de Zárate por otra carrera del campeonato en una competencia especial con pilotos invitados lo que le pon en un marco especial en un momento que se definen los campeonatos y hay muchos puntos en juego. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. IDEAL: El verano será para el binomio D´Amario López el ideal para probar con el auto para la clase promocional de Alma donde el año próximo estarán participando con la motorización de Diego Fangio. FUTURO: El flaco Leandro Cracco está muy metido con el futuro deportivo ante la posibilidad de sumarse a la clase dos del Turismo Pista ante la compra del auto como ya adelantamos en esta sección. PREPARADOS: Con gran parte de todos los amantes de los Jeep cuatro por cuatro los vamos a ver en la fiesta del automóvil donde Javier Murillo tiene todo preparado para visitar su stand donde se podrá observar diferentes, vehículos para esta propuesta deportiva. TURISMO CARRETERA: La categoría se presenta este domingo en el autódromo de Comodoro Rivadavia. Televisa a las 11 hs. la TV Pública a través de su programa "Carreras Argentinas".

