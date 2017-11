La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/nov/2017 Submarino desaparecido:

Detectaron llamadas satelitales que habrían sido realizadas desde el ARA San Juan







Las llamadas, de entre cuatro y 36 segundos y que fueron realizadas entre las 10:52 y las 15:42, no llegaron a enlazar con las bases de la Armada. Pero devolvió la esperanza de dar con la embarcación y sus tripulantes. Las esperanzas en el marco de la búsqueda del submarinos ARA San Juan y sus 44 tripulantes se renovaron este sábado al detectarse siete llamados satelitales que se habrían realizado desde la nave. Tras recibirse las llamadas se especulaba que la tripulación del submarino intentaba restablecer el contacto perdido desde el miércoles pasado. Las llamadas, con duraciones de entre cuatro y 36 segundos y que fueron realizadas entre las 10:52 y las 15:42, no llegaron a enlazar con las bases de la Armada Argentina, informaron fuentes de la fuerza. "Con la colaboración de una empresa estadounidense especializada en comunicación satelital, se trabaja ahora para determinar la ubicación precisa del emisor de las señales, ante la presunción de que podría tratarse del submarino que lleva a bordo 44 tripulantes", indicó la Armada en un comunicado. La búsqueda del submarino era realizada con por un total ocho aviones, once embarcaciones y un satélite pertenecientes a siete naciones, además de una petrolera multinacional participaban a partir de este sábado de la búsqueda del submarino "ARA San Juan", desaparecido en el Mar Argentino en condiciones adversas, con fuertes vientos y olas de hasta siete metros de altura. Este sábado el vocero de la Armada, Enrique Balbi, había admitido que aún no pudo ser detectado el sumergible. "Aún no se ha podido tener detección del submarino "ARA San Juan", señaló Balbi, quien precisó que alrededor del "50 por ciento" de la zona de búsqueda ya fue barrida y que no se descarta "ninguna hipótesis". En declaraciones a la prensa, el marino indicó que "hay tres unidades de la Armada en zona" y otras siete se sumarán a la búsqueda. En cuanto a la asistencia internacional, a la aeronave de exploración de la NASA ya se sumó otro avión de la Armada estadounidense, a lo que se añadió "un buque polar de origen inglés, el Protector". La Armada dispuso que zarparan de la base naval de Mar del Plata la corbeta Espora y dos buques oceanográficos, en tanto que desde la base Belgrano partió el buque logístico Patagonia y dos corbetas, la Robinson y la Parker, lo que se suma a las naves que ya se encuentran en la zona, señaló Balbi. En tanto, desde la base de Ushuaia zarpó la nave Puerto Argentino que "va a operar desde Comodoro Rivadavia". Al ser consultado sobre la situación, Balbi señaló que no se descarta "ninguna hipótesis", aunque precisó que se interpreta que el submarino "está en superficie, no en inmersión". Advirtió además que la situación meteorológica en la zona de búsqueda "no es muy buena" ya que se registraban "olas de seis metros" y "mucho viento", lo que "dificulta mucho el patrullado marítimo". De esa forma, la Armada continúa buscando intensamente al submarino en el que viajan 44 tripulantes y que partió desde Ushuaia hacia su base en Mar del Plata. La comunidad internacional reaccionó de manera solidaria y países como Chile, Uruguay, Perú, Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otras naciones, ofrecieron colaborar con las tareas de búsqueda. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, agradeció los ofrecimientos de esos países. "Por disposición del Presidente desplegamos todas las unidades disponibles para localizar al submarino San Juan y aceptamos las ayudas internacionales para lograr restablecer el contacto. Estamos junto a las familias de la tripulación y las mantenemos informadas de la operación", expresó en su cuenta de la red social Twitter. Este sábado, la Prefectura Naval que ofreció también su colaboración puso a disposición el guardacostas "Tango", mientras que el avión patrullero marítimo para búsqueda y rescate PA-22 está listo a despegar al momento que se le asigne el área de búsqueda. En la base naval de Playa Grande, entre lágrimas, Cristina, hermana de un oficial que trabaja en la cocina del "ARA San Juan", dijo que todos ellos están "desesperados". En tanto, el presidente argentino, Mauricio Macri, afirmó a través de su cuenta de Twitter el compromiso en utilizar todos los recursos nacionales e internacionales necesarios para encontrar al ARA San Juan lo antes posible y expresó que comparte su preocupación con los familiares de la tripulación.



