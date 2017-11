El artista campanense, Mariano Tello llega al museo Dámaso Arce de Olavarría

En esta oportunidad presentará la muestra "El Peso de la Obra" que estará presente a partir de este domingo y hasta el 28 de enero. Los visitantes podrán apreciar dos series de pinturas en grandes formatos y en los más variados colores.

A partir del domingo y hasta el 28 de enero, estará presente en el museo Dámaso Arce de Olavarría, la muestra "El Peso de la Obra", del reconocido artista campanense, Mariano Tello.

En esta oportunidad se podrán apreciar dos series de pinturas en grandes formatos y en los más variados colores.

En la Sala 1 estará la serie "Rio Vita di Fluorescenza" mientras que en la Sala 2 se exhibirá la serie "Color Fiels Homenaje a Rothko".

"Busco con mi obra la redención de la condición humana a través del misterio del arte porque es allí, en ese territorio de metáfora pura, donde nos demostramos como seres sensibles", expresó Mariano Tello.

El curador de la muestra, Renato Palmieri, se refirió a las series:

"Río Vita di Fluorescenza"

Si tomamos el color y la forma como propiedades de la materia, la composición será entonces su atributo. Es allí, en el plano connotativo, donde los atributos crean el mundo propio de la obra y tiene al artista como su hacedor. La dispersión de elementos configuran la mirada que une y demuestra un paisaje interior que explota en la superficie de la tela con colores que dan cuenta de lo vital y del humor en la concepción de una metáfora que celebra y conjuga el pasado y el presente en la repetición de los elementos formales que operan como cita que cose todo la obra de la serie. Cada obra tiene un número finito de propiedades, pero infinito de atributos, tantos como quienes miren.

El río, el muelle, los peces, los juncos de una supuesta orilla, se trastocan en escaleras, en edificios, en empalizadas, en bloques urbanos, en cables eléctricos porque la luna –o sol- se abstrae a un punto que señala dos espacios que marcan (y sellan) la obra en su perpetua horizontalidad, el arriba: cielo, cosmos, espíritu; el territorio del deseo, y el abajo: campo, agua, cuerpo, territorio del trabajo.

"Color fiels homenaje Rothko."

Existe una intuición original que dispara la secuencia: el mundo de las imágenes es acotado, las representaciones mentales que dispara, infinitas. Entre la obra de Rothko y la de Tello no existe paralelismo sino equivalencia. No se comparan imágenes, se las complementa en la intención de comulgar en la misma percepción del mundo sensible. Los iconos del mundo-tello completan el vacío del espacio-rothko, esta fusión da una serie enriquecida en la naturaleza misma de la representación, donde no hay palabras aparece un argumento. Un decir otro que implica un verdadero salto paradigmático al engrosar el significado por yuxtaposición de material significante. Una serie trabajada a partir del desplazamiento metonímico que da como resultado una fuga hacia un espacio de convivencia y de amalgama en el que es imposible diferenciar donde comienza el uno o termina el otro.

"El Peso de la Obra" se podrá visitar desde el mismo domingo en las salas del Museo Dámaso Arce, ubicado en San Martín 2862, en los siguientes horarios: martes de 9 a 13 horas, miércoles a viernes de 9 a 17 horas y sábados, domingos y feriados de 16 a 20 horas.