En esta tercera entrega seguimos profundizando las preguntas que le realizaron a Giorgio durante una conferencia realizada en Italia, por el centenario de la aparición de la Virgen en Fátima.

Fragmento de las preguntas y respuestas:

-Pregunta del público: Yo también amo mucho a Jesús, cuando Él ha estado en Jerusalén, cuando estuvo en el desierto por 40 días, cuando se ha encontrado en frente de Satanás tenía todo el poder del Padre, pero Él no lo ha combatido... Entonces si no lo ha hecho el Hijo de Dios, ¿Por qué un hombre puede pensar hacerlo? No lo ha hecho el Hijo de Dios hace 2000 años, de hecho lo hemos seguido hasta hoy al Hijo de Dios, nosotros no hemos hecho nada, pienso que hay algo de conflicto según sus palabras contra Satanás...

-Giorgio: No, ahora le explico, nosotros no hemos hecho nada de lo que Cristo quería que hagamos, es decir, portar el amor, el evangelio en todo el mundo. Pero este es el tiempo de la Segunda Venida de Cristo... Entonces Cristo, le recuerdo, usted conocerá los textos sagrados, anuncia un tiempo donde Él mandará sobre la Tierra dos testigos, que deben hacerle la guerra a Satanás. Este es el tiempo.

Hacerle la guerra a Satanás no es que uno se pone a disparar... Pero no enfrentarlo a él como entidad, hacerle la guerra a Satanás señora, significa salvar las almas, entonces salvar las almas significa quitarle a Satanás almas a él.

Esa es la guerra, yo no tengo nada en contra de él, de cierto que realmente no tengo nada en contra de él... Cristo me ha explicado que Satanás tiene una función, entonces me ha dicho tú debes hacerle la guerra a Satanás quitándole las almas a él, pero me ha dicho también una cosa terrible, esto me da tristeza, y por esto soy cauteloso con el hombre. Me ha dicho "...es más fácil reconciliar a Satanás conmigo, que al hombre conmigo, porque Satanás me obedece el hombre no..." ¿Se da cuenta como estamos como humanidad?

-Público: Lo que ha contado me ha emocionado mucho, le pregunto en el momento que usted estaba en el bar (del aeropuerto de Madrid en 1989) y que María se ha acercado a usted vestida humildemente con el pañuelo, de verdad elige esta modalidad a veces de viejita muy humilde muy pequeña, por qué ha sentido... es una pregunta personal: Por qué no ha ido inmediatamente a la encina? pero ha llamado a su maestro delante de todo eso?

-Giorgio: No, yo no he llamado a mi maestro porque he dudado, yo he llamado a mi maestro para hacer felices a los que me acompañaban.

-Público: Pero porque no ha ido en ese momento? Ha retornado luego en septiembre.

-Giorgio: Cierto, porque yo soy muy respetuoso de las enseñanzas que me han sido dadas, le puede llamar católicas, de respetar a mi guía, consultarlo, escucharlo y luego hacer lo que el cielo me ha dicho. Pero le aseguro que si mi maestro me hubiera dicho que no debia ir, yo hubiera ido igual.

-Público: Pero porque en aquel momento no ha ido igual sin consultar con su maestro?

-Giorgio: Por humildad...O tal vez por duda...

-Público: O tal vez por duda...

-Giorgio: No... la duda ya la habia tenido antes, me ha bastado solo una vez...

-Público: Y ahora a que maestro se refiere?

.Giorgio: A Cristo, yo "dialogo" directo con Cristo, mire yo no se si usted sabe mi historia, pero ha llegado un momento en el que mi maestro Eugenio Siragusa quería que yo hiciera lo que él, la intución o la inspiración celeste que tenía él y que eran contrarias a la mías, yo he seguido adelante, por mi camino y nos hemos separado. Y la prueba que yo no he dudado es que cuando mi maestro Eugenio Siragusa me dice "tú debes hacer esto y no lo que estas haciendo" Yo he seguido adelante con mi camino, entonces no tengo dudas de lo que estoy haciendo.

-Público: ¿Y ahora no siente necesidad de tener un maestro?

-Giorgio: No... mi maestro es Cristo, ¿Siento necesidad? Es Él y basta.

