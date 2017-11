La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/nov/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Lombrices y batallas”

Por Alberto Aranda









Leo tenía diez años cuando fue a pescar por primera vez. Mientras miraba el tarro con la carnada, parecía vacilar. Finalmente, le dijo a su papá: ¡Ayúdame!. Cuando su papá le preguntó qué pasaba, Leo respondió: ¡Las lombrices me dan miedo!. Es natural que un niño tenga miedo, pero ahí esta su padre para ayudarlo. El miedo también puede paralizar a los adultos. La realidad del miedo no es cómo actúa en cada uno, sino el daño que provoca en nuestro interior. Vivir con miedo puede provocar la paralización de todos los planes que tengamos y que Dios tiene para nosotros. Tal vez Gedeón sintió miedo cuando el ángel del Señor se le acercó mientras él aventaba cebada en secreto, escondido de los enemigos madianitas (Jueces 6:11). El ángel le dijo que Dios lo había escogido para que liderara al pueblo en la batalla (12-14). Y luego le dijo: Paz a ti; no tengas temor, no morirás (23). ¿Qué contestó Gedeón? Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, y yo el menor en la casa de mi padre. (15). Después de asegurarle que el Señor estaría con él, Gedeón todavía parecía atemorizado, y pidió señales que le confirmaran que Dios lo utilizaría para salvar a Israel, como había prometido (36-40). Dios le concedió sus pedidos. Los israelitas triunfaron en la batalla y tuvieron paz durante 40 años. Todos tenemos miedo a diferentes clases de cosas… desde lombrices hasta batallas. Pero Dios nos dice; "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. (Isaías 41:10) La historia de Gedeón nos enseña a quienes queremos seguirle, que podemos confiar en El, si Dios nos pide que hagamos algo, El nos dará las fuerzas y el poder para hacerlo. "Nada mejor que tener a nuestro padre cerca, cuando necesitamos ayuda". Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Alberto Aranda Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



