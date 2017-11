La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/nov/2017 Sol y alergias en Primavera











Imagen ilustrativa. Para José Manuel Carrascosa, dermatólogo y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerelogía (AEDV), las alergias propias de la primavera como la rinitis o la conjuntivitis no afectan tanto a la piel y resalta aquellas relacionadas con la exposición solar como erupción polimorfa lumínica y la urticaria solar. "La erupción está constituida por granitos rojos que aparecen en las zonas menos expuestas durante los meses de marzo y abril y, conforme pasa el verano, la piel se vuelve más resistente", indica Carrascosa. En cambio, a diferencia de la erupción polimorfa lumínica, la urticaria solar se presenta durante todo el año. El perfil de estos pacientes suelen ser mujeres jóvenes y, advierte Carrascosa, "aunque el cuadro clínico es leve por lo general hay recaídas". RECOMENDACIONES - Fotoprotección. Para proteger la piel durante todo el año, Carrascosa apuesta "por la protección de alto espectro y así evitar tanto la radiación ultravioleta A y B como la luz visible". - Exposiciones reducidas. A nivel individual Carrascosa aconseja "tomar el sol durante 10 minutos y siempre con protección para que la piel se acostumbre". -Una dieta rica en antioxidantes. "Tomar alimentos como las zanahorias y los tomates que tienen un alto contenido de betacarotenos hacen que la piel sea más resistente" ¿Y PARA EVITAR EL PICOR DE LA PIEL? - Ropa adecuada. Para las pieles sensibles o fácilmente irritables en primavera, Ojeda y Carrascosa recomiendan tejidos de algodón e hilo, evitando las prendas de fibras sintéticas o semi-sintéticas. "Los colores claros permiten que la radiación ultravioleta atraviese los tejidos y llegue a la piel, por eso es mejor optar por colores oscuros y tejidos gruesos que actúen como barrera", añade Carrascosa. - Sudor. Para prevenir irritaciones en esta época "es conveniente evitar las prendas húmedas después de realizar alguna actividad física". Además, "es necesario aclarar la piel y cambiar de ropa lo antes posible", según Ojeda. - Limpiadores syndet. Los jabones syndet "que contienen aceites esenciales para dar más confort a la piel", son muy recomendables según Barrau. "Su función es hidratar y activar la piel como barrera natural ante los alérgenos y como una medida preventiva". En caso de que ya se haya producido la reacción alérgica la experta apuesta "por los que además tienen propiedades emolientes". - Hidratación. "Estos pacientes después de lavarse con un jabón syndet deberían también aplicar una crema emoliente y antiprurito para calmar la piel e hidratarla en profundidad", destaca Barrau. Con esta idea coincide Ojeda: "Nuestro consejo es que el farmacéutico recomiende, en primer lugar, usar productos emolientes lo más neutros posible, libres de conservantes, muchas veces esta medida es suficiente para mitigar el picor alérgico". Si el picor no desaparece, según Ojeda, "hay que pasar a los antihistamínicos de segunda generación". - Cosméticos. Utilizar productos libres de perfumes y, en algunas ocasiones, es mejor que no contengan conservantes ni parabenos, matiza Barrau.

