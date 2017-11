DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

Villa Dálmine lo perdió en una acción similar a la que pudo darle la victoria

Sigue sin poder sumar como visitante ante Santamarina







Quedó en la 3ª posición Luego de su derrota en Tandil y por la victoria de Juventud Unida sobre Deportivo Morón en Gualeguyachú, Villa Dálmine quedó ahora en la tercera posición de este campeonato del Nacional B que lidera Agropecuario de Carlos Casares. Los resultados de la novena fecha fueron los siguientes: Agropecuario 2-0 Mitre (SdE); Nueva Chicago 0-2 Sarmiento (J); Brown (A) 0-0 Independiente Rivadavia; Almagro 2-1 Boca Unidos; Flandria 2-0 All Boys; Guillermo Brown (PM) 1-1 Aldosivi; San Martín (T) 1-1 Quilmes; Estudiantes (SL) 0-0 Quilmes; Deportivo Riestra 0-1 Los Andes; Instituto 0-0 Atlético Rafaela; Santamarina 1-0 Villa Dálmine; y Juventud Unida (G) 1-0 Deportivo Morón. Libre: Ferro Carril Oeste. En tanto, la 10ª jornada tendrá los siguientes encuentros: Villa Dálmine vs Nueva Chicago (domingo 20.15), Los Andes vs Estudiantes (SL), Aldosivi vs Brown (A), All Boys vs Guillermo Brown (PM); Mitre (SdE) vs Flandria; Deportivo Morón vs Agropecuario; Atlético Rafaela vs Juventud Unida (G); Boca Unidos vs Instituto; Quilmes vs Almagro; Sarmiento (J) vs San Martín (T); Villa Dálmine vs Nueva Chicago; Gimnasia (J) vs Santamarina; e Independiente Rivadavia vs Ferro Carril Oeste. Libre: Deportivo Riestra.

A Santiago Giordana le invalidaron su gol por un supuesto offside tres minutos antes que Martín Michel estableciera el 1-0 final en una jugada que dejó muchas dudas por la posición del delantero de Santamarina. Así, el Violeta cortó una racha de cinco partidos sin derrotas y cayó al tercer puesto. El domingo recibe a Nueva Chicago desde las 20.15 horas. Los simpatizantes de Villa Dálmine esperaron el partido frente a Santamarina como el broche de oro por los festejos del 60º aniversario, luego de la gran fiesta vivida el sábado en el Club Ciudad. Sin embargo, Tandil se ha convertido en un karma y el cumpleaños Violeta terminó de la peor manera: con derrota, fallos arbitrales dudosos y lo que aparenta ser una lesión de gravedad para Fernando Alarcón. Sí: por tercera visita consecutiva, Villa Dálmine se volvió con las manos vacías de Tandil. Anteriormente había sufrido goleadas (4-1 y 5-0) y, en esta oportunidad, cayó por un escueto 1-0 luego de una acción que fue largamente protestada por la dudosa posición de Martín Michel, autor del gol que a los 33 minutos del complemento le dio la victoria a Santamarina. Encima, minutos antes, en una jugada de similares características, el cabezazo goleador de Santiago Giordana había sido anulado por offside. Y ese combo fue lo que se le reclamó a Pablo Díaz y sus asistentes Diego Martín y Walter Ferreyra. Lo cierto es que ambas jugadas resultaron muy finas y que las imágenes que mostraron las cámaras que siguieron el encuentro parecieran argumentar la decisión de ambos líneas. Pero también es cierto que en los tres partidos que Villa Dálmine no pudo ganar en esta temporada se repitieron fallos dudosos: ante Quilmes, tres penales en contra; frente a Deportivo Riestra, un penal en contra y un gol mal anulado; y ahora, contra Santamarina, esta sucesión de acciones que resultó determinante. Igualmente, quedarse en ese análisis no es lo ideal para el Violeta, que el lunes en Tandil no mostró su mejor versión y, durante el complemento, pareció conformarse con el empate en un partido chato, de muchas imprecisiones y jugado lejos de las áreas. Recuperarse el próximo domingo frente a Nueva Chicago no sólo será importante para no ceder terreno en el pelotón de punta, sino también se transformaría en una muestra de carácter clave en este cierre de año que luego lo tendrá visitando Tucumán para jugar ante San Martín y, finalmente, recibiendo a Almagro en el último encuentro de 2017. EL PARTIDO Villa Dálmine se presentó en Tandil con su habitual formación titular y las premisas de siempre: desde el orden táctico, buscar solidez y volumen de juego, tratando de moverse en bloque. Sin embargo, a los 15 segundos, una llegada al fondo de Martín Michel por derecha le sacudió la estantería. Y a los 2 minutos, Santamarina volvió a generar zozobra en la última Violeta por el otro costado, tras un desborde de Guille por el lado de Sapetti. Fueron dos alarmas para el equipo de Felipe De la Riva, que en ese arranque quedaba largo y dejaba espacios entre líneas porque el local era prolijo en la salida y tenía en Ezequiel Barrionuevo al enlace necesario para profundizar esos movimientos. Pero con el correr de los minutos, el Violeta logró neutralizar a su rival y empezar a atacar. Y lo hizo principalmente por la derecha, con Burzio activo por ese sector, por donde se acoplaban Renso Pérez y Franco Flores. Entonces, el partido se tornó más trabado: porque ante la disputa táctica, faltaba precisión para poder romper líneas. En este contexto, Villa Dálmine buscó como alternativa el remate de media distancia: probaron Burzio, Córdoba y Ramiro López en diferentes ocasiones, pero con la misma suerte: sin generarle trabajo a Joaquín Papaleo. Así, el peligro sobre el arco local recién se dio a los 27 minutos, después que el propio Papaleo fallara en un intento de pase largo. Córdoba capturó el balón, ingresó al área por izquierda y buscó a Burzio con un centro que superó por centímetros el salto del cordobés, quien reclamó que Biela lo cargó por la espalda. Luego, Renso Pérez volvió a meter el balón al área, pero el cabezazo incómodo de Nicolás Sánchez fue manso a las manos de Papaleo. Y de allí surgió otra acción importante del juego: es que en la contra, Braian Guille enganchó dos veces antes de rematar alto de cara a Perafán. Y en uno de esos enganches, Fernando Alarcón se quedó clavado y cayó sobre el vértice del área grande con un claro esguince de rodilla (ver aparte) que lo obligó a dejar el terreno (ingresó Martinich en su lugar y Celaya pasó como primer marcador central). De allí al final del primer tiempo sólo quedaron dos chances de gol, una por lado. Primero, a los 39 minutos, y luego de una buena circulación de balón, Flores envió un centro que sobró a toda la defensa Aurinegra y que Córdoba no pudo controlar para quedar de cara al arquero (en el rebote cabeceó Burzio, pero en clara posición adelantada). Y posteriormente, a los 42, Martín Michel definió mordido un pelotazo largo de Barrionuevo que sorprendió a la zaga central Violeta y lo dejó de frente a Martín Perafán con la pelota picando. En el complemento, Villa Dálmine se retrasó algunos metros y entonces le empezó a quedar cada vez más lejos el arco de Papaleo y también su idea de atacar en bloque. Por eso dependió más de las salidas rápidas que del avance ordenado con el balón, aunque los bochazos largos no tuvieron el mismo efecto que en la primera parte porque los volante quedaban disociados de Córdoba y Burzio. Entonces, siempre dentro de un trámite chato, Santamarina lució mejor, porque apostaba a una salida clara y prolija que le permitía, al menos, instalarse en campo ajeno. Igualmente, poco pudo generar el local: apenas un remate de Barrionuevo que Perafan desvió al córner sobre los 22 minutos. Antes lo había tenido Córdoba para el Violeta, luego de un gran desborde y centro atrás de Flores que el lungo delantero conectó desviado. Así, lo más destacado del complemento se redujo a cuatro minutos muy intensos. Primero, a los 28, Burzio no alcanzó a anticipar la salida de Papaleo en una acción que tranquilamente pudo ser un mano a mano clarísimo para el equipo de nuestra ciudad (el cordobés arrancó tarde tras el puntazo de Renso Pérez). Un minuto después, a los 29, Flores mandó un largo bochazo entre los centrales Aurinegros, donde se filtró Giordana para meter el cabezazo goleador. Sin embargo, la bandera levantada de Diego Martín invalidó la acción por supuesta posición adelantada. Y a los 32, en una jugada similar, Barrionuevo metió el balón largo para Martín Michel, quien definió de primera y de zurda para batir a Perafán en una acción muy dudosa, porque Marcos Martinich dio el paso al frente y dejó solo al goleador local en lo que parecía ser un claro offside. Sin embargo, el asistente Walter Ferreyra consideró que tanto Martinich como Sapetti (quienes no achicaron junto con Flores y Celaya) habilitaban a Michel y le dio luz verde a la jugada que definió el partido. La protesta Violeta fue masiva y se entendía a la distancia: no sólo reclamaban offside de Michel, sino que además todavía seguían pidiendo el gol de Giordana anulado. La vehemencia de Flores lo llevó a ganarse la amarilla, pero nada cambió. Y de allí al final del encuentro, Villa Dálmine buscó llegar al empate, pero no se pudo generar ninguna situación clara más allá de algunos córners y centros que envió al área de Papaleo. Por eso, el pitazo final de Díaz lo encontró envuelto en la impotencia de la derrota, con una bronca ampliada por fallos que, en situaciones similares, fueron sancionados de forma distinta. Pero no debe quedarse allí el Violeta. Debe salir rápido de esa situación y poner la cabeza en el domingo y en Nueva Chicago, el primero de los últimos tres rivales de un año que puede cerrar de gran manera. SÍNTESIS DEL PARTIDO SANTAMARINA (1): Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Alfredo González Bordón, Salvador Sánchez, Fernando Biela; Ezequiel Barrionuevo, Agustín Cardozo, Leonel Pierce, Leonardo Fredes; Braian Guille y Martín Michel. DT: Héctor Arzubialde. SUPLENTES: Tomás Casas, Tomás Berra, Juan Alvacete, Nicolás Castro, Federico González Metilli, Braian Pérez y Federico Martínez. VILLA DÁLMINE (0): Martín Perafán; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Nicolás Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Marcelo Tinari, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Juan Manuel Mazzocchi y Sebastián Giordana. GOL: ST 33m Martín Michel (S). CAMBIOS: PT 30m Martinich x Alarcón (VD). ST 13m González Metilli x Fredes (S), 24m Giordana x Córdoba (VD), 36m Alvacete x Guille (S) y Jourdan x Sapetti (VD), y 44m Pérez x Barrionuevo (S). AMONESTADOS: Michel y Pierce (S); Flores (VD). CANCHA: Estadio Municipal de Tandil. ARBITRO: Pablo Díaz.

SANTIAGO GIORDANA CABECEA CON DESTINO DE RED. SIN EMBARGO, EL GOL FUE ANULADO POR SUPUESTO OFFSIDE.





CASI. EN EL SEGUNDO TIEMPO, PABLO BURZIO TUVO UNA CHANCE MUY CLARA, PERO NO PUDO ELUDIR AL ARQUERO PAPALEO QUE SALIÓ AL BORDE DE SU ÁREA PARA ATORAR AL ATACANTE VIOLETA.





EN LA LUCHA. CÓRDOBA VOLVIÓ A REALIZAR UN DESGASTE MUY GRANDE, PERO NO PUDO APROVECHAR LA OCASIÓN QUE TUVO Y SIGUE SIN PODER CONVERTIR EN EL VIOLETA.





EL ENMASCARADO. POR UN GOLPE EN EL TABIQUE NASAL QUE SUFRIÓ ANTE DEPORTIVO RIESTRA Y QUE SE AGRAVÓ FRENTE A ESTUDIANTES (SL), RAMIRO LÓPEZ DEBIÓ UTILIZAR EN TANDIL UNA PROTECCIÓN ESPECIAL QUE LE CUBRIÓ SU ROSTRO. LA LESIÓN DE ALARCÓN Cuando iban 28 minutos del primer tiempo, el defensor Fernando Alarcón se "enredó" tras un enganche de Brian Guille y cayó al piso en el vértice del área. Y nunca más se levantó. Fue rápidamente asistido por el doctor Jorge Papini y el kinesiólogo Alejandro Molina y retirado del campo de juego en camilla con un visible esguince de rodilla y tapándose su rostro con la camiseta por la bronca. De allí fue directamente a la zona de vestuarios, donde le colocaron hielo en la rodilla derecha. En tanto, hoy se le realizará una resonancia magnética para conocer la gravedad de la lesión y sus implicancias. El lunes en Tandil, Alarcón fue reemplazado por Marcos Martinich, ex compañero suyo en la Reserva de Rosario Central, pasando Juan Celaya como primer marcador central. Además, Cristian González y Marcelo Tinari pueden ser alternativas en esa posición. De confirmarse una lesión de gravedad, sería la segunda baja que sufre Villa Dálmine en la posición del "2", luego de lo padecido por Nicolás Cherro en la pretemporada (fisura de tibia con implicancias ligamentarias en su tobillo). De hecho, Alarcón llegó a Villa Dálmine como reemplazo del ex jugador Fénix, quien continúa avanzando en su recuperación para tratar de iniciar la pretemporada a la par de sus compañeros.

ESPERA POR LOS ESTUDIOS. TRAS SUFRIR UN ESGUINCE DE RODILLA, EL DEFENSOR CONOCERÁ HOY A TRAVÉS DE UNA RESONANCIA QUÉ GRADO DE LESIÓN SUFRIÓ.



