A la medalla dorada conseguida el sábado por Felipe Modarelli se sumaron dos más el domingo en dos sin timonel menor y sub-23. El equipo oficial de Gustavo Hereñú quedó en la cuarta ubicación nacional en número de títulos obtenidos. Tres títulos ganó el Equipo Oficial del Campana Boat Club, comandado por el coach Gusavo Hereñú, en la edición 2017 del Campeonato Argentino de Remo llevado a cabo en la Pista Nacional de Remo de Tigre. El sábado, la joya del deporte local Felipe Modarelli defendió exitosamente el título obtenido en single menor en 2016 (en la prueba más poblada del torneo, con 23 embarcaciones, 4 series de heats, semifinales y final, ganando todas las instancias), y el domingo los pares menor y sub-23, conformados por Lionel Erba y Felipe Modarelli y por Ruben Geuna y Joel Romero respectivamente, se adjudicaron dos nuevas placas para las vitrinas del club de la ribera. La regata en dos sin menor fue ajustada hasta los 1500 metros, pero ya en el tramo final la distancia que Erba y Modarelli le sacaron al bote del Montevideo Rowing Club era insalvable. Incluso con la regata definida, y con Modarelli teniendo que disputar una prueba mas, el par campanense terminó a un gran ritmo, a un alto número de remadas por minuto, redondeando una actuación muy sólida y una victoria aplastante. Los chicos de Hereñú cruzaron la meta tras 7 minutos y 28 segundos, 15 segundos antes que el bote uruguayo, y a 33 segundos del bote del tercero, del Club Náutico Zárate. Completaron la final el Club de Regatas La Plata y el Club de Regatas La Marina, en el cuarto y quinto puesto respectivamente. El Campana Boat Club deberá agregar un renglón más a su libro histórico de campeones nacionales, ya que este fue el primer título de Campeón Argentino de Lionel Erba, un joven remero de enormes condiciones que ya había conquistado dos medallas en 2016 en cuatro sin menor (plata) y en ocho junior (oro). ´´Feli´´ Modarelli, en cambio, conquistó su quinto título en siete finales corridas desde 2015, y empató a Enzo Noguera, con 5, en la cima del ranking de mayores campeones desde el retorno del CBC a los primeros planos del remo oficial nacional, en 2013. Sus títulos son: dos sin menor (ediciones 2015 y 2017), single menor (ediciones 2016 y 2017), y cuádruple par menor (2016). El segundo oro de la jornada, y el tercero y último para el remo oficial celeste en este CAR-2017, fue el obtenido con enorme categoría y superioridad por Joel Alejandro Romero y Ruben Geuna, en dos sin sub-23. Fue una regata mano a mano contra Mariano Ayala y Valentín Martinez del Club de Regatas La Marina, en la que la distancia final entre uno y otro bote fue enorme. De esta forma, Romero cierra un año extraordinario, que lo vio finalista en la Royal Canadian Henley Regatta en singles sub-23 (entre mas de 40 botes), y llega a tres títulos de Campeón Argentino (cuádruple par y cuatro sin junior en 2016 fueron los anteriores), mas una medalla de plata en single junior (2016) y una de bronce en ochos junior (2016). Joel se perfila como una de las grandes promesas del remo nacional, y con futuro cercano en la Selección Nacional mayor. Geuna, por su parte, llegó a cinco plaquetas de Campeón Argentino (cuádruple par menor en 2014, cuatro sin junior en 2015, cuádruple par y cuatro sin junior en 2016), y comparte con Noguera y Modarelli lo mas alto de la tabla de conquistas de esta nueva generación de remeros celestes. También compitieron el domingo Jesabel Geuna, hermana de Rubén, que finalizó segunda de cinco botes en la final ´´B´´ de singles categoría menor (una regata que contó con tres remeras de la seleccion Buenos Aires 2018), en su primera experiencia en un Campeonato Argentino. El segundo puesto de ´´Yesa´´ la rankea 8º de su prueba, y 7º de Argentina (ya que una remera chilena fue de la partida en la final ´´A´´). Es importante destacar que la remera campanense tiene edad de categoría cadete, y que hubo 13 remeras inscriptas en la prueba. El cuádruple par junior integrado por Felipe Modarelli, Santiago Holst, Rodrigo Cejas y Franco Almirón participó en una de las pruebas más ´´calientes´´ del torneo, con al menos cinco de los seis botes de un grandísimo nivel. El camino a la final fue arduo y sufrido: el 4x celeste salió último en el heat, y cuarto en el repechaje, accediendo a la última plaza disponible para la final A. En esta, finalizaron cuartos, detrás del Club Náutico Zárate que se coronó campeón nacional, del Club Remeros Mercedes de Uruguay que finalizó segundo, y del Club Mendoza de Regatas que completó el podio. Quinto fue Teutonia, de Villa La Ñata, y sexto el Paraná Rowing Club. Finalmente, la última prueba con botes oficiales del CBC fue la de dos sin senior A, que tuvo a Ruben Geuna y a Joel Romero nuevamente. A priori se sabía que las posibilidades de ganar eran escasas, ya que históricamente esta ha sido una de las pruebas con el mas alto nivel de remeros, casi siempre de la Selección Nacional absoluta. Y si bien el papel del bote de Romero y Geuna fue muy bueno y digno, no alcanzó: primero y campeón fue, una vez mas, el Club de Regatas La Plata (campeón en 2012, 2013, 2014 y 2015), con Martín Lasserre y Agustín Díaz. Segundo fue el Club San Fernando, con Iván Carino y Remo Lanzoni. Geuna y Romero trajeron a Campana un título de campeón argentino de la categoría sub-23 (ex ´´senior B´´) tras mas de 15 años, y volvieron a poner un bote campanense en la categoría senior desde 2012, en que Rafael Ortiz participó en single. Con estas tres medallas doradas, el Campana Boat Club quedó en la cuarta posición de la tabla general de títulos oficiales del CAR-2017, posición compartida con el Club Canottieri Italiani, el Club de Regatas San Nicolás, el Buenos Aires Rowing Club y el Club de Regatas Rosario. El gran campeón nacional, y adjudicatario de la ´´triple corona´´, fue el Club Náutico Zárate, liderado por los entrenadores Guillermo Guerci y Mariano Sosa Ribicich. Los de ´´El Ancla´´ consiguieron 11 títulos, 5 de ellos en la categoría senior, con un batacazo enorme como la victoria de Agustín Silvestro en single senior, superando tanto a Joaquín Iwan como al finalista olímpico y mundial Cristian Rosso. Además, los zarateños ganaron el Gallardete y el Premio de Honor de la Liga Naval 2017, por haber sido la institución con mayor cantidad de regatas ganadas y puntos sumados durante el año. Por último, Náutico prácticamente duplicó los puntos del Club Mendoza de Regatas en este Campeonato Argentino (151 contra 89), demostrando una enorme superioridad respecto al resto de los clubes de remo de Argentina, y quitándose del todo el mal sabor de boca de los resultados del Argentino 2016 (que tuvo a Mendoza como campeón). Los oficiales del Boat apenas podrán descansar, ya que la mayoría de ellos continuará entrenando para los selectivos para el Equipo Nacional de diciembre, y luego, tras unos pocos días de descanso, comenzarán la siempre dura pretemporada.

DE IGUAL A IGUAL. A PESAR DE SER CADETE, JESABEL GEUNA CORRIÓ EL SINGLE MENOR Y FUE 2º EN LA FINAL B. RODRIGO MURILLO SE CONSAGRÓ BICAMPEÓN ARGENTINO El campanense le sumó al título en cuatro sin senior logrado el sábado el del ocho con timonel el domingo. Fue la novena defensa consecutiva del oro en M8+ por parte del Club San Fernando. Dos presentaciones, dos títulos para Rodrigo Hernán Murillo: el sábado, en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, el atleta del Club San Fernando conquistó nuevamente la medalla dorada en cuatro remos largos sin timonel junto a Iván Carino, Remo Lanzoni, y Marcos Morales. Y el domingo, en la última prueba del Campeonato Argentino, el campanense logró una nueva defensa del título en ochos con timonel, la novena consecutiva para el Club San Fernando. El ´´Sanfer´´ defendió su título en la prueba madre del remo con Rodrigo Murillo, Remo Lanzoni, Iván Carino, Sebastián Fernández, Marcos Morales, Sebastián Claus, Federico Godoy, Nicolás Orellana y la timonel Antonela Lupo. La prueba se corrió en menos de 2000 metros, ya que la pista de competencias contaba con poca cantidad de agua. El ocho ´´Discovery´´ del Club San Fernando registró un tiempo aproximado de 4 minutos y medio, y derrotó con claridad a dos embarcaciones del Club de Regatas La Marina, que finalizaron prácticamente a la par entre ellas. El Equipo Oficial del Club San Fernando, del que Murillo es parte hace años, es dirigido por el entrenador nacional Guillermo Pfaab.

