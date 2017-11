La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/nov/2017 Rescate del ARA San Juan: una nueva señal reactivó las expectativas en el Atlántico Sur







La desesperación matizada por la esperanza, y viceversa, fueron la constante durante toda la jornada de ayer, la sexta en que no se tienen noticias del submarino ARA San Juan ni de sus 44 tripulantes. Cerca de la medianoche, trascendió que se habría detectado una señal a partir de la cual se estableció un nuevo perímetro de búsqueda en el Atlántico Sur. Según esta especie, una flota encabezada por la corbeta Drummond se dirigía al lugar en los primeros minutos de hoy para tratar de verificar si esa señal corresponde al sumergible argentino, con el cual se perdió todo tipo comunicación desde el pasado miércoles 15. Antes se había dado cuenta de trascendidos según los cuales la Marina de los Estados Unidos habría localizado con uno de sus aviones una "mancha calórica", que se correspondería a un objeto metálico, a unos 300 kilómetros de la costa de Puerto Madryn y a unos 70 metros de profundidad. Ninguna de estas versiones, sin embargo, había podido ser confirmada con fuentes oficiales. Esa expectativa fue el contraste con la angustia que signó los mensajes de los responsables de la búsqueda durante la jornada. Anoche, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, había reconocido que las tareas han ingresado en una etapa crítica, principalmente por las dificultades de oxígeno para los 44 tripulantes del navío. "No hay novedades en los barridos y los patrullajes marítimos. Las esperanzas no las perdemos nunca, pero la incertidumbre va creciendo y, de a poco, entramos en una etapa crítica", había reconocido. Unas 4.000 personas colaboran en la búsqueda, tanto de fuerzas nacionales como internacionales. "Hay 14 unidades de superficie y 10 aeronaves", había detallado Balbi.

