Mauricio Villanueva: ”Estas reformas afectan los intereses sensibles de la clase obrera”

El referente local Patria Grande cuestionó las reformas laboral, previsional, tributaria y educativa impulsadas por el Gobierno Nacional y aseguró que "deben ser frenadas por los trabajadores con un profundo sentido de clase". El profesor Mauricio Villanueva, referente local de Patria Grande, analizó a las reformas laboral, previsional, tributaria y educativa a las que calificó como "estructurales" y que "deben ser frenadas por los trabajadores con un profundo sentido de clase". "Estamos convencidos de que ya no hablamos de un ajuste simplemente por parte del gobierno, sino de un paquete de reformas que modifican de raíz la estructura económica y social de nuestro país", explicó quien fuera candidato a diputado en las últimas elecciones. "Esta avanzada no es solo representativa de un gobierno sino de una clase social que es la que se va a beneficiar contundentemente con estas medidas arrasando con derechos y conquistas de las y los trabajadores que podemos ubicar en los inicios del siglo pasado, con solo cuatro proyectos", agregó. En ese sentido, Villanueva le confirió un carácter "peligroso" a este paquete de medidas: "La reforma laboral que es la más mencionada estos días y sobre la que se espera una resistencia social más importante, a pesar de los acuerdos entre el Ministerio de Trabajo y el triunvirato de la CGT, es una reforma mucho más peligrosa, en términos de flexibilización laboral, que la impulsada a principios de los años 2000 por la Alianza. Pero además deja el camino liberado para la pérdida de poder de las organizaciones obreras, ya que habilita que cada trabajador establezca relaciones particulares con su empleador dejando de lado convenios colectivos de trabajo, ante lo cual los gremios podrían volverse simples espectadores de diversos acuerdos que además se dan en una situación desigual, partiendo de la base de que la relación empresario - trabajador, en sí misma es desigual, sobre todo si el trabajador no se encuentra organizado con otros trabajadores acción que justamente busca equilibrar esa relación". En ese sentido detalló: "Se modifica una conquista histórica, como la jornada laboral de 8 horas, habilitando la posibilidad de trabajar más horas sin necesidad de que se las pague como horas extra. Además se crea un fondo de indemnización que el empresario va creando con un sentido de carga tributaria, con lo que no solo baja el monto de las indemnizaciones por despido, sino que además despedir a un trabajador o trabajadora será mucho más simple y menos costoso para los patrones. Otros puntos que favorecen la flexibilización modifican de raíz el concepto de relaciones laborales tal cual lo entendemos hoy y a esto se suma la profundización en las tercerizaciones lo que desliga aún más a los grandes empresarios de las relaciones con quienes trabajen en sus empresas". En cuanto a la reforma previsional, señaló: "Está centrada en la suba de la edad jubilatoria, que esa una de las exigencias más importantes de los organismos de crédito con los que el gobierno ha establecido relación o su ingreso para ser controlado y evaluado como el caso de OCDE (Organismo para la cooperación y desarrollo económico). De ahí la celeridad y la importancia que le da el gobierno a esta reforma, pero que además vuelve a la idea de la privatización del sistema de reparto como en los años 90". Para Villanueva, la reforma tributaria es la que "más se aplica al término de ajuste", ya que "además plantea la reducción de partidas en ciencia y tecnología, educación y salud". "Como si fuera poco -añadió- modifica el régimen impositivo para hacerlo aún más regresivo y menos equitativo entre los que más tienen y los que apenas llegan a fin de mes. Es decir, los ricos pagaran menos por sus ganancias y todo el peso impositivo vuelve a caer en la clase trabajadora, clase que vera, entre otras cosas, como se generaliza el IVA del 21% en productos que hasta estaban exentos o reducidos de este impuesto como el pan, la leche o los libros por citar algunos ejemplos". Finalmente, Villanueva también se refirió a la reforma educativa: "Está basada en los falsos resultados de las pruebas del denominado Pperativo Aprender. El primer intento se dio en CABA con la secundaria del futuro resistida por alumnos y docentes donde se destacaba la pérdida de casi el 70% de las horas de clase en el último año de la secundaria en las escuelas públicas, siendo reemplazadas por pasantías no rentadas, obligando prácticamente a los y las estudiantes a volcarse al mundo laboral antes de fomentar la continuidad de estudios superiores. A nivel nacional se prepara un proyecto que por ahora afecta exclusivamente a la escuela secundaria denominado secundaria 2030. Que no solo es un espejo de lo propuesto en CABA en término de pasantías no rentadas, sino que además tienen un carácter regresivo y plantea volver la nefasta experiencia de la Ley Federal de Educación menemista, con la pérdida de las materias específicas, reemplazándolas nuevamente por áreas, modelo que ha mostrado ya un fracaso contundente en la historia de nuestro sistema educativo". Por el último, el referente local de Patria Grande remarcó: "Estas reformas atentan contra los trabajadores particularmente y deberán ser quienes se interpongan a su aprobación e implementación. Son cambios estructurales que afectan los intereses sensibles de la clase obrera, por lo que se requerirá de un profundo sentido de clase no solo para ver como perjudican las medidas, sino para solidarizarse con cada trabajador y trabajadora en esta coyuntura histórica en nuestro país".

