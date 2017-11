La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/nov/2017 Pérdida de memoria a corto plazo, signos y síntomas











La forma más fácil de medir la pérdida de memoria a corto plazo es recurrir a la definición amplia, que es: no ser capaz de recordar cosas que sucedieron recientemente. Habiendo dicho esto, hay signos específicos de pérdida de memoria a corto plazo que pueden indicar que usted o alguien por quien se preocupa requieren atención médica. Colocación errónea de objetos comunes//Tener dificultad para encontrar la palabra o palabras correctas//No recordar lo que acaba de leer//Entrar en una habitación y olvidar el por qué//Llamar a las personas por el nombre equivocado La mayoría de nosotros hemos sido culpables de olvidar un nombre de vez en cuando, así que no hay necesidad de salir corriendo al médico en estas situaciones, pero si el olvido de nombres ocurre regularmente y otros signos y síntomas se desarrollan, puede ser motivo de preocupación. ¿Qué es lo que causa la pérdida de la memoria y el olvido? La pérdida de la memoria a corto plazo es una característica primaria de la demencia o del Alzheimer. Este es el tipo de deterioro cognitivo que suele ocurrir con el envejecimiento. Cuando una persona tiene pérdida de memoria a corto plazo debido a la enfermedad de Alzheimer o demencia, puede haber memoria súbita o déficit de atención. La gente debe observar los síntomas tales como falta de concentración y un cambio en su personalidad. Posibles causas de pérdida de memoria a corto plazo: Estrés: Demasiado cortisol (hormona del estrés) junto con la adrenalina puede afectar las habilidades cognitivas, incluyendo la memoria. Las técnicas de manejo del estrés ayudan a muchas personas a reducir la cantidad de estrés diario en sus vidas. Distracción: Ya que hay tantos estímulos alrededor de nosotros y tanta gente está luchando por nuestra atención, es fácil olvidar cosas, tales como citas. También podemos olvidar si estamos demasiado enfocados o preocupados en un tema específico. Envejecimiento: Si usted es de mediana edad o mayor, usted puede encontrar que está olvidando más a menudo. Cuando estamos completamente desarrollados, nuestro cerebro deja de producir nuevas células cerebrales. Esto significa que aquellas que comienzan a morir no son reemplazadas y tenemos menos con qué trabajar. Mantenerse activo y desafiarse a sí mismo con tareas de memoria puede ser útil. Se sabe que el tabaquismo, la mala alimentación y el consumo de alcohol contribuyen a la disminución cognitiva relacionada con la edad. Daño cerebral: En situaciones extremas, el daño cerebral puede causar problemas de memoria. Infecciones, un tumor presionando una cierta parte del cerebro, o una contusión en la cabeza podría ser la causa. Medicamentos: Existen varios medicamentos y tratamientos que tienen el potencial de causar la pérdida de memoria. La quimioterapia es un tratamiento que puede causar alteraciones en el cerebro. Si ha comenzado un nuevo medicamento y se da cuenta de que le es más difícil concentrarse o si está más olvidadizo de lo normal, busque atención médica. Prueba de pérdida de memoria a corto plazo Los exámenes pueden incluir análisis de sangre para verificar posibles diferentes condiciones, incluyendo enfermedad tiroidea y deficiencia de vitamina B12. Resonancia magnética o tomografía computarizada de la cabeza o se realice un EEG para medir la actividad eléctrica en el cerebro. Cuando la pérdida de memoria a corto plazo está relacionada con un trauma psicológico, puede sugerirse a un especialista como trabajador social o un psicologo. POR VICTOR MARCHIONE - WWW.BELMARRAHEALTH.COM

