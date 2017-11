La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/nov/2017 Puerto Nuevo:

Veinte años de diferencia para dos goles clave









8 JUGADORES Ya marcaron goles esta temporada en Puerto Nuevo: Águila (6), Bustamante (2), Maxi Díaz (2), N. Rodríguez (1), Pablo Sosa (1), Merlo (1), MacIntyre (1) y Orlando Sosa (1). PUERTO QUEDÓ EN LA 10ª POSICIÓN Ayer se completó la 12ª fecha de la Primera D y, ahora, con todos los partidos disputados, Puerto Nuevo (15 puntos) quedó ubicado en el 10º puesto. O sea: apenas un lugar por detrás de los equipos que estarían clasificando al Reducido por el segundo ascenso. En tanto, el líder del certamen es Argentino de Merlo (26), que anoche superó 1-0 a Liniers en el último partido de la jornada. El resto de los resultados de esta fecha fueron: Lugano 2-1 Juventud Unida; Puerto Nuevo 2-0 Real Pilar; Victoriano Arenas 1-0 Lamadrid; Yupanqui 2-1 Atlas; Muñiz 1-2 Argentino de Rosario; Deportivo Paraguayo 1-3 Centro Español; y Central Ballester 2-3 Claypole.

Germán Águila, de 19 años, y Orlando Sosa, de 39, marcaron en el triunfo 2-0 de Puerto Nuevo sobre Real Pilar. "Lo estaba esperando desde mi regreso", señaló el "Pampa" sobre su reencuentro goleador. En tanto, el juvenil ya tiene seis tantos en la temporada, aunque se perderá el próximo partido frente a Centro Español por su expulsión. Por cuestiones económicas, a Puerto Nuevo se le hizo muy difícil poder sumar un centrodelantero de renombre para este campeonato de la Primera D. Pero, igualmente, siempre confió en las alternativas elegidas. En el juvenil Germán Águila, de 19 años, quien llegó a préstamo desde las divisiones inferiores de Villa Dálmine. Y en el histórico Orlando "Pampa" Sosa, de 39, quien regresó al Auriazul para darse la despedida soñada. Veinte años de diferencia para un mismo objetivo: el gol. Y el sábado frente a Real Pilar ambos se anotaron y fueron determinantes en el triunfo del equipo de Carlos "Bocha" Hernández, que así cortó una racha de seis encuentros sin victorias. Águila fue quien abrió el camino; y Sosa, quien liquidó el pleito en el minuto 45. "Estoy muy contento por el triunfo, que no se venía dando, y también por el gol. Lo venía esperando desde hace mucho, desde de mi regreso a Puerto Nuevo", se sinceró el "Pampa", quien no ha tenido muchos minutos en el torneo. "La punteé por sobre el arquero y no bajaba nunca, no daba más de la ansiedad para que baje y meter el cabezazo", detalló la acción Sosa, cuyo último tanto con la camiseta Auriazul había sido en el año 2009. Por su parte, Águila, quien está disputando su primera temporada en un plantel de Primera División, abrió el marcador con el que fue su sexto tanto del campeonato (está segundo en la tabla de máximos artilleros de la divisional). Y su análisis, tal como sucedió en otros encuentros, dejó entrever la necesidad de mejorar en la definición: "Creamos muchas chances a través del buen juego, pero no estuvimos finos en la definición. Cuando se abra más el arco vamos a ganar más partidos. Nos falta ese último toque y estar más tranquilos", aseguró el juvenil, quien destacó la tarea de Michel Bustamante en la generación de juego del Portuario. Pero la alegría del gol y el triunfo quedó empañada para Águila por la expulsión que sufrió por doble amonestación: "Nunca me habían expulsado, me voy con un sabor agridulce. Supuestamente, por lo que me señaló la árbitro, (en la segunda amarilla) yo simulo un penal inexistente, pero la realidad es que sentí el contacto y me dejé caer", explicó. Esa fecha de sanción que deberá cumplir Águila puede abrirle la puerta de la titularidad a Sosa para el próximo partido frente a Centro Español (el martes 28 en cancha de Lugano). "Pampa está bien y Alex Curto también. Vamos a trabajar en la semana y tomaremos la decisión", señaló Hernández al respecto. "La idea es ir a buscar los tres puntos allá para por lo menos terminar este año a mitad de tabla o un poquito más arriba", expresó por su parte Sosa. "Ése es nuestro deseo", agregó el histórico goleador. En tanto, Águila no dudó sobre la calidad de su reemplazo: "Con todas las lesiones y suspensiones que sufrimos, venimos remándola mucho, pero los muchachos están bien y les tengo una fe ciega para que consigan los tres puntos frente Centro Español", afirmó.

CELEBRACIONES AURIAZULES. "PAMPA" SOSA SE ABRAZA CON PABLO GODOY TRAS SU GOL (FOTO: S. MILIVINTI)





AGUILA INICIA SU FESTEJO TRAS MARCAR EL 1-0 (FOTO: S. MILIVINTI)



