Las Auriazules le ganaron 2 a 1 a Luján en condición de visitante con goles de Andrea De Césare y Soledad Medina.

Después de vencer 5-2 como local a Camioneros, las chicas de Puerto Nuevo lograron mantenerse en la senda positiva al derrotar 2-1 como visitantes a Luján por la 14ª fecha del campeonato de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De esta manera, las dirigidas por Mario Giménez llegaron a los 16 puntos y, a pesar de tener un partido menos (tienen un juego suspendido frente a Deportivo Español), regresaron a puestos de ingreso al Reducido por el tercer ascenso (se encuentran en la 10ª posición actualmente).

El sábado en Luján, las emociones llegaron durante el complemento. El equipo de nuestra ciudad quedó en desventaja a los 25 minutos por un gol de penal, pero se recuperó siete minutos más tarde gracias al gol de Andrea De Césare. Y luego, a los 40, convirtió Soledad Medina para el delirio de las jugadores Auriazules, que vencieron a un rival que está realizando una interesante campaña y se ubica en el sexto puesto.

En esta oportunidad, el entrenador Mario Giménez dispuso la siguiente formación: Jacqueline Schmidt, Emilse Correa, Soledad Medina, Rocío González, Marisa González, Patricia Carballo, Micaela Monzón (Catrina Violaz Gómez), Nancy Ríos (María Rodríguez), Andrea De Césare (Milagros Soria), Marina González y Samanta Martín.

El resto de los resultados de esta fecha 14 del Torneo de Primera B fueron: Deportivo Merlo 1-0 Comunicaciones; Deportivo Español 0-4 Real Pilar; Racing Club 4-0 Argentino de Quilmes; Defensa y Justicia 0-5 Lanús; Atlético Pilar 2-4 Independiente; Defensores del Chaco 3-3 Liniers; Camioneros 2-2 Almirante Brown; y Lima FC 1-6 SATSAID.

TABLA DE POSICIONES: 1) Independiente, 42 puntos; 2) Lanús, 35 puntos; 3) Real Pilar, 35 puntos 4) Racing Club 35 puntos; 5) Lima FC, 27 puntos; 6) Luján 22, puntos; 7) SATSAID, 20 puntos; 8) Almirante Brown, 20 puntos; 9) Defensores del Chaco, 18 puntos; 10) Puerto Nuevo 16 puntos 11) Liniers, 14 puntos 12) Atlético Pilar, 14 puntos; 13) Deportivo Español, 14 puntos; 14) Comunicaciones, 11 puntos; 15) Camioneros, 11 puntos; 16) Argentino de Quilmes, 7 puntos; 17) Defensa y Justicia, 7 puntos; 18) Deportivo Merlo, 6 puntos.

PRÓXIMA FECHA. El próximo compromiso de las chicas Auriazules será como local, cuando reciban la visita de Defensores del Chaco por la 15ª jornada, antepenúl-tima de la primera rueda (luego visitarán a Lima y en el cierre de esta primera vuelta jugarán nuevamente en Campana ante Deportivo Merlo).

La 15ª fecha, a disputarse este fin de semana, se completará con los siguientes partidos: Lanús vs Racing Club; Argentino de Quilmes vs Deportivo Español; Real Pilar vs Camioneros; Almirante Brown vs Luján; Liniers vs Lima; SATSAID vs Deportivo Merlo; Comunicaciones vs Atlético Pilar; e Independiente vs Defensa y Justicia.