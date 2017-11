La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/nov/2017 Básquet:

Ciudad ya conoce a sus rivales para la segunda fase del Provincial de Clubes







Curiosamente, a pesar del reordenamiento, enfrentará a rivales con los que ya jugó en la primera fase. Su arrastre lo lleva a comenzar en la cuarta posición de su grupo de cinco, en el que necesita terminar al menos tercero para llegar a los playoffs. Culminada la primera fase del Torneo Provincial de Clubes 2017/18, los 20 equipos participantes se ordenaron en una tabla general que dio origen a cuatro nuevas zonas. En realidad, para Ciudad de Campana no será una zona muy nueva, porque los cuatro conjuntos con los que compartirá la Zona C ya los enfrentó en la primera fase. El Tricolor quedó 14º en la General y, por ello, cayó en el Grupo C con quienes finalizaron en los puestos 3, 6, 10 y 18 de esa misma tabla. Curiosamente fueron: Regatas de San Nicolás, Defensores Unidos de Zárate, Sportivo Pilar y Astillero Río Santiago de Ensenada. A todos ya los enfrentó dos veces en la primera fase, porque compartió zona con Regatas (SN), Sportivo Pilar y Astillero Río Santiago, mientras que Defensores Unidos resultó ser su cruce interzonal. Claro, ahora arrancarán con un arrastre del 50% de los puntos obtenidos en esa primera etapa del torneo, algo que deja al CCC en la cuarta posición de la Zona, porque Regatas arrastró 9 puntos; Defensores Unidos, 8,5 puntos; Sportivo Pilar, 7,5 puntos; Ciudad de Campana, 7 puntos; y Astillero Río Santiago, 6,5 puntos. Las otras zonas quedaron conformadas de la siguiente manera: Zona A: Atenas de La Plata (10 puntos), Independiente de Tandil (8), Independiente de Zárate (6,5), Colón de Chivilcoy (6) y Defensores de Villa Ramallo (5,5). Zona B: Gimnasia de Pergamino (9,5 puntos), Los Indios de Junín (8), Juventud Unida de Cañuelas (7), Ciudad de Saladillo (6,5) y Hogar Social de Berisso (5,5). Zona D: Sarmiento de Coronel Suárez (8,5 puntos), Somisa de San Nicolás (8,5), Estrella de Bahía Blanca (8), Racing de Olavarría (7,5) y Unión y Progreso de Tandil (6,5). Entre el final de la primera fase y el inicio de la segunda se resolvió que existiera un fin de semana de descanso, por lo que la competencia se reanudará el fin de semana del 1º de diciembre. Desde entonces se comenzará esta etapa que definirá los cuatros equipos que accederán directamente a Cuartos de Final (los primeros de cada zona) y los ocho que disputarán el repechaje (se cruzarán los 2º contra los 3º para definir los otros cuatro equipos que jugarán Cuartos de Final).

SE VOLVERÁN A VER. EL TRICOLOR ENFRENTARÁ NUEVAMENTE A REGATAS (SN), RIVAL CONTRA EL QUE CAYÓ 101-74 EL PASADO VIERNES EN EL CIERRE DE LA PRIMERA FASE.



Básquet:

Ciudad ya conoce a sus rivales para la segunda fase del Provincial de Clubes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: