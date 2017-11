La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/nov/2017 HCD: Hoy se trata el Presupuesto 2018 y el canje del ex Puerto de Frutos







Se espera una importante movilización de simpatizantes de Villa Dálmine en apoyo a la permuta que redundaría en las escrituras del estadio para el club. Durante la sesión también se trataría una ampliación del Presupuesto 2017. Esta tarde, a partir de las 18 horas, se llevará adelante la segunda sesión ordinaria de noviembre del Honorable Concejo Deliberante de Campana. Y no será una sesión más, porque tendrá entre los expedientes a tratar el Presupuesto Municipal 2018, una ampliación para el ejercicio actual y el canje del ex Puerto de Frutos por el estadio de Villa Dálmine, que permitiría que el club Violeta finalmente cuente con las escrituras del estadio de Mitre y Puccini. El presupuesto municipal para el año 2018, ingresado al Concejo Deliberante el pasado 1º de noviembre, prevé erogaciones por un total de 1.499.101.012 pesos, lo que representa un aumento de casi el 16% respecto al de 2017. El proyecto de ordenanza en el que está inserto el Presupuesto 2018 propone, además, cambios en la estructura actual del gabinete municipal. En cuanto al proyecto de permuta del ex Puerto de Frutos por el estadio de Villa Dálmine, el debate del expediente avanzó a partir que se conoció que la empresa Tenaris cederá en comodato un predio ubicado en la Ruta 6, con instalaciones de primer nivel para que funcione allí el corralón principal que hoy tiene el Municipio y que actualmente funciona en la rotonda de Las Acacias, por el cual se paga un "millonario alquiler anual". Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, el comodato inicial sería por diez años, pero el proyecto contaría con una cláusula que permitiría renovar de manera automática dicho acuerdo por otros diez años más, lo que generaría un "millonario ahorro" para el Municipio. La sesión, como es habitual, se desarrollará en el Salón Blanco del Palacio Municipal y, de acuerdo a convocatorias realizadas a través de las redes sociales, se espera una gran concurrencia de simpatizantes de Villa Dálmine ante la posibilidad de que se concrete un reclamo histórico de la institución: las escrituras del estadio de Mitre y Puccini. Igualmente, se espera un largo debate dentro del recinto, porque temas como el Presupuesto 2018 y la ampliación de lo planificado para el ejercicio actual podrían generar prolongadas exposiciones e intercambios entre los concejales.

SERÁ LA SEGUNDA ORDINARIA DE NOVIEMBRE. SU INICIO ESTÁ PAUTADO PARA LAS 18. Milano: "Confío en que será un día histórico" El vicepresidente de Villa Dálmine, Jorge Milano, se mostró entusiasmado con la posibilidad de que el club obtenga las escrituras de su estadio. Luego de varias reuniones en torno a un proyecto que puede marcar un antes y un después en la vida de Villa Dálmine, el vicepresidente de la institución, Jorge Milano, mostró su entusiasmo con la sesión ordinaria que hoy llevará adelante el Concejo Deliberante: "Confío en que será un día histórico", aseguró respecto a la posibilidad de que el club finalmente obtenga las escrituras de los terrenos del estadio de Mitre y Puccini. "Estoy convencido que así como nos acompaña el pueblo de Campana, también nos acompañarán los concejales con este proyecto que creo que es superador", señaló "Pato", quien dejó entrever que, a partir de las escrituras, el club podrá crecer "como nunca antes". A su vez, Milano hizo hincapié también en el apoyo del simpatizante de Villa Dálmine: "Es el sueño de todo el pueblo Violeta y sería grandioso que se haga realidad en el marco de este 60º aniversario del club. La expectativa es muy grande y creo que va a quedar de manifiesto en la convocatoria de los hinchas a la plaza para acompañar la sesión", cerró en relación a la movilización que se ha viralizado a través de las redes sociales con hashtags como #23N y #ElSueñoEstáCerca

