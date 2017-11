ARA San Juan: Capilla del Señor ruega por el regreso del Cabo Primero Luis Niz

El cabo primero Luis Niz tiene 25 años y es el mas joven de los tripulantes del submarino argentino ARA San Juan que se encuentra perdido en el Atlántico Sur desde el 15 de noviembre. Luis proviene de una familia muy querida del barrio San José de Capilla del Señor, donde tiene sus raíces, y donde tiene a todos sus amigos. Según cuentan quienes lo conocen, Luis es hincha fanático de Boca Juniors y a pesar de que hace tiempo que no vive en Capilla debido a su carrera militar, todos lo recuerdan como un joven muy trabajador, responsable y comprometido. Luis es ex alumno del Instituto Estrada de Capilla del Señor, donde fue el mejor promedio de su curso. El mismo lugar de mérito ocupó en el curso de submarinista que terminó el año pasado, y donde fue galardonado por sus resultados académicos, también como mejor promedio de su curso. A Luis siempre le gustó el mar, y decidió hace años que su futuro estaría ligado a la carrera de marino. Hoy, su vida pasa por la Armada, al punto que está a punto de casarse el próximo 7 de diciembre con una compañera de armas, la Cabo Primero Músico Alejandra Morales. Desde el 15 de noviembre todo un pueblo ruega por su regreso sano y salvo, acompañando a su familia que se encuentra alojada en la Base Naval Mar del Plata desde que se conoció la desaparición del buque. Desde allí tienen contacto permanente con el resto de la familia y amigos en Capilla que no pierden oportunidad de hacerles saber su acompañamiento. En ese sentido, ayer por la tarde se realizó en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás de Parada Robles una misa pidiendo por el hallazgo del ARA San Juan, y por el retorno con vida de los 44 tripulantes del submarino argentino. Durante la jornada de ayer continuó desarrollandose en pleno un operativo internaciona de búsqueda y rescate naval que ya se evalúa como el mas importante de la historia de la navegación. Son mas de 50 los barcos, aviones y satélites de mas de una docena de países que están colaborando en el operativo, escudriñando cada palmo de un area de casi medio millón de kilómetros cuadrados, sobre la superficie y debajo de ella, hasta ahora sin resultados concretos. Según trascendió ayer, al submarino le quedarían alrededor de 48 horas de oxígeno capaz de sostener la vida de 44 personas, realizando el mayor racionamiento posible.





Luis con su mamá sobre la cubierta del ARA San Juan.



ARA San Juan: Capilla del Señor ruega por el regreso del Cabo Primero Luis Niz

