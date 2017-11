Qué es la ansiedad y porqué se produce

P U B L I C



La ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Es un mecanismo universal, se da en todas las personas, es normal, adaptativo, mejora el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta. La función de la ansiedad es movilizar al organismo, mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos y amenazas, de forma que no se produzcan o se minimicen sus consecuencias. La ansiedad, pues, nos empuja a tomar las medidas convenientes (huir, atacar, neutralizar, afrontar, adaptarse, etc.), según el caso y la naturaleza del riesgo o del peligro. El peligro viene dado por la obstaculización de cualquier proyecto o deseo importante para nosotros, o bien por la degradación de estatus o logros ya conseguidos. El ser humano desea lo que no tiene, y quiere conservar lo que tiene. La ansiedad pues, como mecanismo adaptativo, es buena, funcional, normal y no representa ningún problema de salud. Sin embargo, en algunos casos, este mecanismo funciona de forma alterada, es decir, produce problemas de salud y, en lugar de ayudarnos, nos incapacita. ¿Qué factores pueden influir en que un mecanismo normal, saludable y adaptativo deje de serlo? Factores predisposicionales Factores biológicos, algunos de ellos genéticos Factores de personalidad. Patrones de afrontamiento del estrés. Estilo de vida Factores ambientales. Aprendizaje. Contextos y apoyos sociales Factores activadores o desencadenantes Situaciones o acontecimientos que son vividos como desbordantes de nuestros recursos Acontecimientos vitales de consecuencias graves o que exigen importantes esfuerzos adaptativos. Obstáculos para conseguir logros o que limitan nuestra capacidad para alcanzarlos o mantenerlos Consumo de estimulantes u otras drogas Factores de mantenimiento, ligados a la gestión de la propia ansiedad El "miedo al miedo" La pérdida de condiciones o facultades, por la propia ansiedad, que dificultan el afrontamiento de los problemas Soluciones intentadas que resultan contraproducentes La problematización de áreas inicialmente no conflictivas, como consecuencia de la propia ansiedad Afrontamiento insuficiente o erróneo de los problemas origen de la ansiedad. El establecimiento de mecanismos fóbicos. Los problemas de ansiedad se producen, normalmente, por una combinación de alguno de estos factores durante un período de tiempo. Fuente: Clinica de la Ansiedad.



Qué es la ansiedad y porqué se produce

