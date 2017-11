La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/nov/2017 Nacional B:

Villa Dálmine; Maximiliano Ramírez será el árbitro frente a Nueva Chicago









Expectativa por la sesión del HCD Para esta tarde, los simpatizantes de Villa Dálmine se han convocado para movilizarse frente al Palacio Municipal, donde sesionará el Honorable Concejo Deliberante, que podría tratar el canje de tierras del ex Puerto de Frutos y el estadio de Mitre y Puccini. Esto, en caso de aprobarse, generaría que finalmente el club obtenga las escrituras tan anheladas. La convocatoria está anunciada para las 17 horas (la sesión debería comenzar a las 18) y a través de las redes sociales se ha invitado a todos los socios y simpatizantes con videos de figuras relevantes del mundo Violeta y a través de los hashtags #23N #ElSueñoEstáCerca. Incluso, el club habría decidido suspender las actividades programadas para esta tarde para que todas las familias puedan acompañar este reclamo histórico de la institución. NOTICIA RELACIONADA: HCD: Hoy se trata el Presupuesto 2018 y el canje del ex Puerto de Frutos El partido se jugará el domingo desde las 20.15 en el estadio de Mitre y Puccini. Se confirmó la grave lesión de Fernando Alarcón. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la programación de las categorías de ascenso del fin de semana y confirmó la designación de árbitros para dichos encuentros. Y Villa Dálmine estará recibiendo el domingo a las 20.15 la visita de Nueva Chicago en un partido correspondiente a la 10ª fecha del Nacional B. El cotejo, que se disputará en el estadio de Mitre y Puccini, contará con televisación de DirecTV Sports y será arbitrado por Maximiliano Ramírez, referee que estará por primera vez al frente de un partido del Violeta. En cuanto a lo futbolístico, lo más importante en el plantel que dirige Felipe De la Riva es la lesión de Fernando Alarcón, cuyo diagnóstico tras la resonancia magnética que se realizó ayer es ruptura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha. Por ello, deberá ser intervenido quirúrgicamente y luego iniciar una rehabilitación que le demandaría nueve meses. Así, Villa Dálmine pierde a un marcador central que estaba teniendo una gran campaña y que había llegado a préstamo desde Rosario Central por la lesión de Nicolás Cherro (fisura de tibia y distensión ligamentaria en el tobillo derecho) durante la pasada pretemporada. Entonces, para lo que resta del año (tres partidos: Nueva Chicago, San Martín de Tucumán y Almagro), De la Riva deberá rearmar la zaga central con Juan Celaya, Marcos Martinich (quienes asoman como titulares), Marcelo Tinari y Cristian González. Luego, si el cuerpo técnico y la dirigencia lo consideran conveniente, podrán disponer de un cupo extra para incorporar un jugador por la gravedad de la lesión sufrida por Alarcón. AMISTOSO. Ayer, los jugadores que habitualmente no son titulares en Villa Dálmine disputaron un encuentro amistoso con Los Andes en Lomas de Zamora. De esta manera, tanto De la Riva como Sergio Rondina pudieron darles minutos a futbolistas que no tienen mucho rodaje por estos días. Por el lado Violeta jugaron Sebastián Blázquez; Federico Acosta, Cristian González, Marcelo Tinari, Claudio Lopez; Federico Jourdan, Horacio Falcón, Federico Recalde, Franco Costantino; Santiago Giordana y Favio Durán. En tanto, por Los Andes lo hicieron: Federico Díaz; Nicolás Álvarez, Maximiliano García, Patricio Luce, Prieto; Carlos Fernández, Carlos Espínola, Mateo Escobar, Rodrigo Bogado; Ezequiel Cérica y Osvaldo Miranda.

MINUTOS DE JUEGO. AYER, LOS SUPLENTES DE VILLA DALMINE SE MIDIERON EN UN AMISTOSO CON LOS ANDES EN LOMAS DE ZAMORA (FOTO: @CLUBLOSANDES). NACIONAL B – FECHA 10 VIERNES - 21.30 horas: Independiente Rivadavia vs Ferro / Pablo Dóvalo - 21.30 horas: Sarmiento vs San Martín (T) / Nazareno Arasa SÁBADO - 17.00 horas: Los Andes vs Estudiantes (SL) / Yael Falcón Pérez - 17.05 horas: Quilmes vs Almagro / TV / Ramiro López - 21.30 horas: All Boys vs Guillermo Brown (PM) / TV / Pedro Argañaraz DOMINGO - 17.00 horas: Gimnasia (J) VS Santamarina / Sebastián Ranciglio - 17.00 horas: Boca Unidos vs Instituto / Diego Ceballos - 17.00 horas: Aldosivi vs Brown (A) / Gastón Suárez - 20.15 horas: Villa Dálmine vs Nueva Chicago / Maximiliano Ramírez - 22.00 horas: Mitre (SdE) vs Flandria / Fabricio Llobet LUNES - 19.00 horas: Atl. Rafaela vs Juventud Unida (G) / Jonathan Correa - 21.05 horas: Deportivo Morón vs Agropecuario / TV / Bruno Bocca LA RESERVA CAYÓ CON SARMIENTO Ayer por la tarde, como visitante, la Reserva de Villa Dálmine perdió 4-2 como visitante ante Sarmiento de Junín en un partido jugado en el estadio Eva Perón. El equipo dirigido por Raúl Balmaceda formó con José Castellano; Cristian Enriquez, Francisco Lavielle, Lucas Medina, Nicolás Rapuzzi; Augusto Colaneri, Leonardo Cisnero, Alfredo Dinelli, Federico González; Juan Manuel Mazzocchi y Francisco Nouet, autor de los dos tantos del Violeta (en el primer tiempo marcó el 1-1 transitorio y después el descuento 2-3). En el segundo tiempo, por la expulsión de Castellano, ingresó Rodrigo Nicasio (arquero de Quinta División), quien atajó un penal. También entraron desde el banco los volantes Nicolás Colombano y Jesús Portillo.

LA RESERVA EN JUNÍN. LOS 18 JUGADORES DE VILLA DÁLMINE QUE SE PRESENTARON AYER ANTE SARMIENTO POR EL TORNEO DE RESERVA DEL NACIONAL B (FOTO: PRENSA VD). #PróximoPartido | Villa Dálmine jugará como local el domingo desde las 20.15 horas frente a @prensachicago. ¡No podés faltar! #VamosViola. pic.twitter.com/0NHeauij6W — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 22 de noviembre de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine; Maximiliano Ramírez será el árbitro frente a Nueva Chicago

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: