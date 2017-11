La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/nov/2017 Primera D:

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo. El encuentro se disputará en cancha de Lugano desde las 17 horas con arbitraje de Agustín Knoth. Luego de su triunfo frente a Real Pilar del último sábado, el plantel de Puerto Nuevo tiene una semana larga para preparar su próximo compromiso: es que recién enfrentará a Centro Español el martes 28 a las 17 horas como visitante en cancha de Atlético Lugano y con arbitraje de Agustín Knoth. Para este encuentro, el entrenador Carlos "Bocha" Hernández no podrá contar con Tadeo MacIntyre y Germán Águila, quienes vieron la roja frente a Real Pilar. En cambio, sí estará nuevamente Maximiliano Díaz (cumplió su sanción por acumular cinco amarillas) y también se espera el retorno de Paulo Boumerá, quien dejó atrás el desgarro que sufrió ante Juventud Unida. Con este panorama, lo más probable en la formación titular Auriazul es el ingreso de Boumerá en la zaga central, pasando Antoni Rodríguez al lateral derecho. En tanto, en el mediocampo, Maxi Díaz volvería a jugar junto a Kevin Redondo en el doble 5, por lo que habrá que esperar si "Bocha" Hernández mueve a Pablo Sosa a alguno de los costados (donde jugaron Nicolás Rodríguez y Ramiro Litardo) o si directamente lo reemplaza por Díaz. Finalmente, en ofensiva, todo indica que Orlando Sosa ocuparía el lugar de Germán Águila, aunque también Alex Curto tiene posibilidades de jugar desde el arranque por el goleador Auriazul. PRIMERA D - FECHA 13 SÁBADO - 17.00 horas: Lamadrid vs Central Ballester / Tomás Diulio - 17.00 horas: Liniers vs Lugano / Santiago Jorge Mitre - 17.00 horas: Argentino (R) vs Argentino (M) / Jonathan De Oto DOMINGO - 17.00 horas: Claypole vs Yupanqui / Kevin Alegre - 17.00 horas: Atlas vs Deportivo Paraguayo / Ramiro Magallán - 17.00 horas: Real Pilar vs Muñiz / Javier Delbarba MARTES - 17.00 horas: Centro Español vs Puerto Nuevo / Agustín Knoth - 17.00 horas: Juventud Unida vs Victoriano Arenas / Franco Acita

