Publicidad El equipo capitaneado por Martín Crosio subió a la segunda categoría de los campeonatos organizado por la Asociación Argentina de Tenis. En un logro de magnitud para el tenis de nuestra zona, el Campana Boat Club consiguió ascender a la categoría Intermedia de los torneos interclubes libres que organiza la Asociación Argentina de Tenis. El equipo que consiguió este mérito está capitaneado por Martín Crosio e integrado también por los campanenses Hugo Suárez, Patricio González y Franco Mazzoni y por el zarateño Martín Buscaglia. Con esa formación afrontaron la competencia de Segunda, cosechando seis triunfos y apenas una derrota para redondear una campaña que les permitió ganar su zona y, así, concretar el ascenso. Los resultados obtenidos en cada duelo (en el que se juegan dos singles y un doble simultáneos) fueron: 2-1 a Florida Tennis Club, 1-2 vs Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque; 3-0 a Gascón; 3-0 a Armenia; 3-0 a River Plate; 3-0 al Club Atlético San Isidro; y 2-1 a Estudiantil Porteño. Para entender el nivel que suele presentar esta competencia, en esa última fecha frente a Estudiantil Porteño, el CBC debió enfrentar con una formación que presentó a Juan Pablo Brezicki, jugador de 35 años que en 2008 llegó a ocupar el puesto 94 del ranking mundial de la ATP (ranking que, por aquel entonces, lideraban Roger Federer y Rafael Nadal… de la misma manera que lo hacen ahora). "Se dio la unión de jugadores que nunca antes se habían juntado", cuenta Crosio respecto al equipo conformado. "Todos se habían desempeñado en otros equipos o de manera individual. Y como no son todos del Boat Club siempre era difícil armar un equipo así, pero se pudo gracias a la amistad y la confianza que tenemos. Era la única manera de llegar al objetivo. Eso está bueno porque a veces en el tenis es difícil juntar a los mejores y ponerlos en un solo equipo", agrega el capitán. Para Crosio, otra de las claves estuvo en la superficie con la que cuenta el CBC: "Es uno de los pocos clubes que como local juega en cancha rápida y eso nos hace fuertes. De alguna manera, logramos cierta ventaja porque el resto de los clubes no está tan acostumbrado a jugar en este tipo de canchas". OTROS EQUIPOS. En Interclubes libre, el CBC cuenta también con otros dos equipos que participan de la Cuarta División. Y uno de ellos, Boat Club "A" está peleando por el ascenso a Tercera. Además, en los campeonatos que se disputan por edad, también presenta una formación en Sub 14 y un equipo +25 que está en Segunda.

SELFIE Y A INTERMEDIA. PATRICIO GONZÁLEZ, MARTÍN CROSIO, FRANCO MAZZONI Y HUGO SUÁREZ FUERON PARTE DEL EQUIPO QUE TAMBIÉN INTEGRÓ MARTÍN BUSCAGLIA.

