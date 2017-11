Fiesta Violeta en el HCD

PROYECTO ENRIQUECIDO El proyecto inicial para la permuta del estadio de Villa Dálmine por el ex Puerto de Frutos sufrió modificaciones. Principalmente dos. Una de ellas es la cesión en comodato por parte de Tenaris al Municipio de terrenos ubicados en Ruta 6 (frente al barrio Santa Lucía) para el funcionamiento de un corralón municipal, en un convenio de 10 años, pero con cláusula de renovación automática por otros 10. Eso permitirá que la comuna ahorre el alquiler que le demandaba el Corralón Norte (ubicado frente a la rotonda de Las Acacias) y que se cree un fondo afectado con ese monto, el cual estaría apuntado a la adquisición de nuevos predios municipales. Según estimaron algunos concejales durante la sesión, el ahorro final que tendrá la Municipalidad de Campana al finalizarse los 20 años de comodato sería de 100 millones de pesos. La otra modificación introducida en el proyecto fue la decisión de donar al club la parcela accesoria al estadio que el Municipio transferirá definitivamente a Villa Dálmine después de un comodato de 10 años. NOTICIA RELACIONADA: HCD: También se aprobó el Presupuesto Municipal 2018

La UV Calixto Dellepiane prestó quórum, de ese modo el oficialismo pudo aprobarlo El Concejo Deliberante aprobó anoche el canje del ex Puerto de Frutos por el estadio de Villa Dálmine y, así, el club tendrá la propiedad de los terrenos de Mitre y Puccini. A su vez, el Municipio contará con un predio sobre Ruta 6 para el funcionamiento del Corralón Norte por los próximos 20 años, lo que le permitirá un ahorro millonario a las arcas municipales. "Con 18 votos por la afirmativa y dos por la negativa, el 23 de noviembre de 2017 resulta aprobado este proyecto en un día que quedará registrado. Que la próxima fecha histórica sea el ascenso a Primera". Con ese cierre, el Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, desató toda la alegría contenida de esos cientos de simpatizantes de Villa Dálmine que anoche siguieron in situ la sesión ordinaria del legislativo local. Y no era para menos: con la aprobación de ese expediente, el club se convertirá en titular de los terrenos donde está emplazado el estadio de Mitre y Puccini. Por eso, el Salón Blanco se tiñó de Violeta. "Y ya lo ve, y ya lo ve, es el Glorioso Dalminé", tronó en el primer piso del Palacio Municipal con la misma intensidad que suele bajar desde la tribuna Frattini. La emoción, culminada la sesión, era tan manifiesta que algunos concejales hasta registraron el momento con sus teléfonos celulares. Incluso, Carlos Gómez (UV Calixto Dellepiane) no se privó de acompañar con aplausos la celebración Violeta, aun a pesar que votó negativamente el proyecto. Sí: era un día histórico. Y el festejo de los simpatizantes y los abrazos de los dirigentes de la institución emocionaban. Y era imposible no contagiarse de esa alegría sincera, producto de una larga lucha que ha llevado adelante Villa Dálmine para hacer realidad este sueño que está viviendo hoy, en el marco de su 60º aniversario y jugando en la segunda categoría del fútbol argentino, muy lejos de aquellos años de grandes dificultades en los que muchas dudas sobrevolaban Mitre y Puccini. "Para un club, para sus socios y sus hinchas, esto es algo histórico, irrepetible... Estoy muy emocionado, lloré como un pibe", reveló el Presidente Alfredo Lista al terminar la sesión. "No tener las escrituras nos limitaba hasta para construir un tapial. Ahora tendremos una gran posibilidad para crecer como nunca antes, pero también una gran responsabilidad", agregó, entusiasmado por el horizonte que se le abre a Villa Dálmine. Incluso deslizó que está avanzado el diálogo con Tenaris para que la empresa colabore con "la estructura actual del estadio" en un futuro cercano. "No hay nada escrito, pero sé que se va a cumplir", aseguró. Antes, y en especial en los últimos días, se dieron jornadas de muchas reuniones, diálogos y negociaciones para poder lograr que el Expediente 17.634 llegue este jueves al recinto para ser tratado y votado por el Concejo Deliberante. Es que la aprobación del proyecto de ordenanza permutando el ex Puerto de Frutos por el estadio de Villa Dálmine necesitaba de dos tercios de los votos del cuerpo. "Es un proyecto en el que hubo un alto consenso", remarcó Roses después de la sesión. "Creo que ganan todos. Gana la comunidad de Campana, porque al ceder un espacio para que la empresa (Tenaris) eleve su producción implica más puestos de trabajo y eso implica un beneficio para todo el sector de la producción y el empleo; porque gana parte de lo que es la identidad de Campana, como lo es el Club Villa Dálmine, que ahora podrá proyectar de otra manera su futuro; gana el Municipio porque es un proyecto superador y porque será beneficiario de un corralón, que no solamente le permitirá un ahorro millonario y la generación de un fondo afectado que le posibilitará adquirir nuevos predios a futuro; y va a ganar también el trabajador municipal, porque mejorarán sus condiciones de trabajo", detalló el Presidente del Concejo Deliberante, al tiempo que destacó el compromiso del intendente Sebastián Abella "de escuchar el pedido de los vecinos y promover una propuesta superadora". Antes, durante el tratamiento del expediente (último de los despachos de comisión; y único en el que estuvieron presentes ayer el Frente para la Victoria y el Frente Renovador), los concejales que hicieron uso de la palabra coincidieron también en lo "superador" del proyecto que se terminó conformando y también los diferentes beneficios que generará para las partes involucradas. Claro está: a excepción de Norberto Bonola, quien desde su banca de la UV Calixto Dellepiane enfatizó su rechazo a la forma en que se le estaba concediendo el estadio a Villa Dálmine (propuso "una expropiación"), defendiendo así los terrenos del ex Puerto de Frutos, de los que recordó "la recuperación" para el Municipio en épocas de la dictadura militar. En el inicio del debate, el concejal Carlos Cazador, como miembro informante de Cambiemos, rememoró las gestiones realizadas en el año 2010 para declarar patrimonio histórico de la ciudad al estadio Violeta ante "intereses que surgían en desmedro del club" luego del desmantelamiento de una tribuna (la Luis Cesáreo, que daba a las vías del ferrocarril) y las versiones "de que iban por la otra". "A partir de allí todos se dieron cuenta que había un problema y que ese estadio debía ser del club", expresó y recordó también la entrega de tierras que se le hizo en su momento al Club Puerto Nuevo. "Es un regalo de todo el pueblo de Campana", cerró. Por su parte, Soledad Calle (Frente para la Victoria) remarcó que su espacio político fue "impulsor" del canje. "Dimos el puntapié inicial para esta celebración", aseguró. Y rescató los nombres y las gestiones realizadas, especialmente, por Jorge Rubén Varela ("el único Intendente hincha de Villa Dálmine de corazón"). Además, también trajo a la sesión nombres como los de Stella Maris Giroldi ("la mujer que impulsó dos veces el canje"), Alberto Armesto, Norberto "Tito" Jendrulek y Oscar Trujillo por su trabajo al respecto. Posteriormente, Juan Ghione (Frente Renovador) también repasó la línea histórica del peronismo y rescató figuras como Manuel Cáceres y el Dr Simini, quienes propiciaron en su momento la radicación industrial de Dálmine, origen del club. "Los inicios de Siderca tienen que ver con la primera gestión peronista en Campana", subrayó. Y así vinculó aquel hecho con el actual, trazando un paralelismo: "Estamos generando también la posibilidad de que se generen puestos de trabajo en la ciudad, de que se desarrolle una actividad productiva", afirmó. Finalmente, Mariano Raineri (Cambiemos) resaltó "la importancia" que tiene Villa Dálmine en la ciudad y propuso dejar del lado "el revisionismo histórico", porque "eso no es lo que importa hoy". "Los casi goles no son goles; los goles son los que entran. Y hoy es el día en el que el club va a tener la propiedad de su cancha y eso es lo que importa", expresó. "El club cumple 60 años y, en mi cargo en ANSES, yo veo que la gente a los 60 años se quiere jubilar. Yo espero que este sea el renacimiento del club, para poder crecer mucho más y para que, en vez de jubilarse a sus 60 años, muy prontamente lo tengamos en Primera", cerró su intervención. Luego, la Secretaria del Cuerpo, Cristina Del Mármol, dio lectura del expediente con sus modificaciones y posteriormente se votó de manera nominal, empezando por Cambiemos y siguiendo por el Frente para la Victoria. Así, cuando los simpatizantes Violeta contabilizaron 14 votos afirmativos, estallaron en gritos, abrazos y lágrimas también. Poco les importó que, luego, desde la UV Calixto Dellepiane no acompañaran el proyecto. Por eso, con los votos positivos del Frente Renovador siguieron celebrando para terminar de desatar su carnaval tras el pronunciamiento final de Roses. No era para menos: el sueño se había hecho realidad.

SIMPATIZANTES DE VILLA DÁLMINE TIÑIERON DE VIOLETA EL SALÓN BLANCO DEL PALACIO MUNICIPAL. EL PROYECTO FUE CONVALIDADO POR 18 VOTOS AFIRMATIVOS.





TODA LA FAMILIA VIOLETA LLEGÓ AL PALACIO MUNICIPAL. INCLUSIVE LOS CHICOS DE DIVISIONES INFERIORES.





CIENTOS DE SIMPATIZANTES SIGUIERON LA SESIÓN, CON BOMBOS Y BANDERAS, DESDE LA EXPLANADA MUNCIPAL.





TRAS LA SESIÓN, ABELLA LLEGÓ AL SALÓN BLANCO PARA FELICITAR A LOS DIRIGENTES DE VILLA DÁLMINE.





LOS SIMPATIZANTES VIOLETAS COLMARON EL SALÓN BLANCO Y ACOMPAÑARON TODA LA SESIÓN HASTA QUE LES LLEGÓ EL MOMENTO. Y ENTONCES FESTEJARON.

#23N Y fue un día histórico. El HCD Campana aprobó el traspaso de los terrenos del estadio al Club Villa Dálmine. #VamosViola pic.twitter.com/rsiqVOHv3u — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 23 de noviembre de 2017 #23N Comenzó el tratamiento del Expediente 17.634. #EsAhora #ElSueñoEstáCerca pic.twitter.com/NeaWGTVXRG — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 23 de noviembre de 2017 #23N El Pueblo Violeta se hace oír en el Salón Blanco durante la sesión del HCD. #ElSueñoEstáCerca pic.twitter.com/XnbRcB5mL7 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 23 de noviembre de 2017 Agregué un video a una lista de reproducción de @YouTube https://t.co/tcHDJeMOOR HCD Campana 23 de Noviembre de 2017 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 24 de noviembre de 2017 SESION HISTORICA: VILLA DALMINE TENDRA SU ESTADIO pic.twitter.com/3OO2niW1eB — Alejandro Deppeler (@AleDeppeler) 24 de noviembre de 2017 #Hoy todo el pueblo de campana le da a @VillaDalmineOK los papeles del estadio hay hinchas muy emocionados pic.twitter.com/fOfWlACmNo — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 23 de noviembre de 2017 Palpitando los preparativos en el @HCDCampana @VillaDalmineOK pic.twitter.com/Nu3rFDLEWE — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 23 de noviembre de 2017

Fiesta Violeta en el HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: